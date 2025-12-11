ETV Bharat / lifestyle

ডেলুলুৰ পৰা স্লো লাভলৈকে...এই বছৰ ডেটিং জগতখনত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰা ট্ৰেণ্ডসমূহ

২০২৫ চনত দম্পতী আৰু অবিবাহিত লোকৰ হৃদয়ত স্থান দখল কৰা ৮টা ডেটিং ট্ৰেণ্ডৰ বিষয়ে জানো আহক-

2025 Relationships Yearender
এই বছৰ ডেটিং জগতখনত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰা ট্ৰেণ্ডসমূহ (CANVA)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 11, 2025 at 1:51 PM IST

২০২৫ চনটো শেষ হ’বলৈ ওলাইছে, আৰু আমি যদি পিছলৈ ঘূৰি চাওঁ তেন্তে প্ৰেম আৰু ডেটিংৰ ধৰণ সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি হৈছে ৷ এসময়ত মানুহে তৎক্ষণাত সম্পৰ্কত সোমাব বিচাৰিছিল যদিও এতিয়া তেওঁলোকে অধিক "গুণগত মান" আৰু "শান্তি" বিচাৰিছে ৷ এইবাৰ আমাৰ ওঁঠত নতুন আৰু অদ্ভুত কথা কিছুমান আহিল ৷ ২০২৫ চনত দম্পতী আৰু অবিবাহিত লোকৰ হৃদয়ত স্থান দখল কৰা ৮টা ডেটিং ট্ৰেণ্ড (Top 8 Dating Trends of 2025)ৰ বিষয়ে জানো আহক-

  • ডেলুলু

এইবাৰ "ডেলুলু" শব্দটো সকলোতে শুনা গ'ল ৷ ইয়াৰ অৰ্থ হ’ল বাস্তৱৰ লগত মিল নোহোৱা সম্পৰ্ক এটাৰ ওপৰত এক কল্পনা সৃষ্টি কৰা ৷ বহুতে সৰু সৰু ইংগিতবোৰক ৰোমান্টিক ইংগিত বুলি ভুল কৰি নিজৰ কাহিনী নিজেই ৰচনা কৰিছিল ৷ এই ধাৰাটো মজাৰ আছিল যদিও ইয়াৰ ফলত সম্পৰ্কতো ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷

  • স্লো লাভ

আজিৰ দ্ৰুত গতিৰ জীৱনত মানুহে প্ৰেমত "বিৰতি" বিচাৰিছে ৷ লেহেমীয়া প্ৰেম মানে কামবোৰ খৰখেদা নকৰা ৷ প্ৰথম ডেটতে সকলো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া মানুহে ইজনে আনজনক বুজিবলৈ মাহৰ পিছত মাহ কটাবলগীয়া হৈছে ৷ এই ধাৰাটোৱেই হৈছে "ইষ্টেণ্ট নুডল" প্ৰেমৰ বিপৰীতমুখী ৷ হয়, ইয়াত শাৰীৰিক আকৰ্ষণৰ সলনি বন্ধুত্ব আৰু আৱেগিক সংযোগক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হয় ৷

  • মাইক্ৰ’-মেনচ (Micro-Men)

দামী উপহাৰ আৰু গ্ৰেণ্ড চাৰ্প্ৰাইজ এতিয়া পুৰণি হৈ গৈছে ৷ ২০২৫ চনৰ সকলোবোৰ আছিল "মাইক্ৰ'-ম'মেণ্ট," সৰু সৰু ৰোমান্টিক মুহূৰ্তক উপভোগ কৰা ৷ আপোনাৰ সংগীৰ বাবে চাহ বনোৱা, তেওঁলোকৰ প্ৰিয় গীত পঠোৱা বা কেৱল হাত ধৰি খোজ কঢ়া এই সৰু সৰু অভ্যাসবোৰে এই বৰ্ষত সম্পৰ্কবোৰত বিশেষ প্ৰভাৱ পেলাইছিল ৷ ইয়াৰ পৰা দেখা যায় যে প্ৰকৃত প্ৰেম চেহেৰাৰ দ্বাৰা নহয়, যত্ন আৰু সঁচা ভালপোৱাৰ দ্বাৰাও হয় ৷

  • ভেল-কোৰ ডেটিং

এই বছৰ চেহেৰাতকৈ "Value"এ অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ ভেল-কোৰ ডেটিং মানে সমান চিন্তাধাৰাৰ সংগীক বাছনি কৰা ৷ যদি আপুনি সুস্থ পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত সচেতন হয় তেন্তে কেতিয়াও আৱৰ্জনা পেলোৱাৰ কথা চিন্তা নকৰা সংগী বাছি নলয় ৷ ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক মতামত ভাগ-বতৰা কৰাটো সম্পৰ্কৰ বাবে অপৰিহাৰ্য হৈ পৰিছে ৷

  • ফিউচ্যাৰ প্ৰুফিং

মজা আৰু কৌতুক এৰাই চলি ২০২৫ চনত মানুহে নিজৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল ৷ "ফিউচাৰ-প্ৰুফিং"ত মানুহে ডেটিংৰ আৰম্ভণিতে নিজৰ সংগীৰ দীৰ্ঘম্যাদী সম্ভাৱনাৰ মূল্যায়ন কৰাটো জড়িত হৈ থাকে ৷ আৰ্থিক স্থিতিশীলতা আৰু কেৰিয়াৰৰ লক্ষ্য এতিয়া ডেটিং পৰীক্ষা তালিকাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হৈ পৰিছে ৷

  • ড্ৰাই ডেটিং

স্বাস্থ্য সজাগতা বৃদ্ধিয়ে "ড্ৰাই ডেটিং"ৰ উত্থান ঘটাইছে, য'ত মানুহে কথোপকথন আৰু সংযোগৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি কেফে ডেট, পুৱা খোজকঢ়া, কিতাপৰ দোকানলৈ যোৱা বা আৰ্ট গেলেৰী ভ্ৰমণৰ দৰে সচেতন আউটিং বাছি লয় ৷

  • ক্লিয়াৰ ক'ডিং

"কি ভাবিব পাৰে সি ?" বা "সেই বাৰ্তাৰ অৰ্থ কি আছিল ?"—এই বছৰ মানুহে এই প্ৰহেলিকাবোৰ সমাধানৰ চেষ্টা বন্ধ কৰিলে ৷ স্পষ্ট ক’ডিঙৰ অৰ্থ হ’ল স্পষ্ট আৰু প্ৰত্যক্ষ যোগাযোগ ৷ কোনোবাই যদি আগ্ৰহী হয় তেন্তে সেয়া "হয়" আৰু যদি আগ্ৰহী নহয় তেন্তে সেয়া স্পষ্ট "নাই" ৷ কথা-বতৰাক আওকাণ কৰাটো এই বছৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰেড ফ্লেগ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছিল ৷

  • চিংগল ডেটিং

শেষত সকলোতকৈ ধুনীয়া ট্ৰেণ্ডটি হৈথে 'আত্মপ্ৰেম' ৷ একক বা চিংগল ডেটিঙত মানুহে অকলে চিনেমা চাবলৈ গৈছিল, নিজৰ প্ৰিয় ৰেষ্টুৰেণ্টত খাইছিল আৰু নিজৰ বাবে ফুল কিনিছিল ৷ ২০২৫ চনত আমাক শিকাইছিল যে আন কাৰোবাৰ মৰমলৈ অপেক্ষা কৰাতকৈ প্ৰথমে নিজৰ সংগ উপভোগ কৰাই ভাল ৷

ডেলুলুৰ সপোনময় ডেটিঙৰ পৰা একক ডেটিঙৰ জ্ঞানলৈকে ২০২৫ চনৰ ডেটিং ট্ৰেণ্ডে প্ৰমাণ কৰে যে সম্পৰ্কবোৰ লাহে লাহে বিকশিত হৈ আহিছে ৷ মানুহে এতিয়া নিজৰ মানসিক স্বাস্থ্য, ব্যক্তিত্ব আৰু প্ৰকৃত সংযোগক অধিক গুৰুত্ব দিছে ৷ আগন্তুক বছৰত কি কি নতুন ট্ৰেণ্ডৰ উন্মেষ ঘটিব সেয়া চাবলৈ আগ্ৰহী হ’ব ৷

