ETV Bharat / international

ইউনুছে ভাৰতৰ সৈতে সম্পৰ্ক উন্নত কৰাৰ বাবে কাম কৰি আছে: বাংলাদেশৰ দাবী

মুখ্য উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুছে নতুন দিল্লীৰ সৈতে জটিল সম্পৰ্ক লাঘৱ কৰাৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷ ক'লে বিত্ত উপদেষ্টা ছালেহুদ্দিন আহমেদে ৷

Muhammad Yunus
বাংলাদেশৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ মুখ্য উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুছ (IANS)
author img

By PTI

Published : December 24, 2025 at 7:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ঢাকা: বাংলাদেশৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ মুখ্য উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুছে ভাৰতৰ সৈতে সম্পৰ্ক উন্নত কৰাৰ বাবে কাম কৰি আছে ৷ যি সময়ত বাংলাদেশত প্ৰৱলভাৱে এক ভাৰতবিৰোধী পৃষ্ঠভূমি ৰচনা কৰা হৈছে সেই সময়তে এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে দেশখনৰ বিত্ত উপদেষ্টা ছালেহুদ্দিন আহমেদে ৷ মঙলবাৰে তেওঁ কয় যে মুখ্য উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুছে নতুন দিল্লীৰ সৈতে জটিল সম্পৰ্ক লাঘৱ কৰাৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, আনহাতে তেওঁৰ প্ৰশাসনে ভাৰতৰ সৈতে অৰ্থনৈতিক স্বাৰ্থক “ৰাজনৈতিক বাক্যবাণ”ৰ পৰা পৃথক কৰি অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ বাবে কাম কৰি আছে । কেৱল সিমানেই নহয়, ছালেহুদ্দিন আহমেদৰ দাবী- মুখ্য উপদেষ্টাগৰাকীয়ে ভাৰতৰ সৈতে কূটনৈতিক সম্পৰ্ক উন্নত কৰাৰ বাবে কাম কৰি আছে আৰু তেওঁ নিজেও এই বিষয়ত বিভিন্ন পক্ষৰ সৈতে কথা পাতি আহিছে ।

ইউনুছে ভাৰতৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিছে নেকি বুলি সোধাত আহমেদে কয় যে মুখ্য উপদেষ্টাগৰাকীয়ে “কোৱা নাই” যদিও তেওঁ বিষয়টোৰ সৈতে জড়িতসকলৰ সৈতে কথা পাতিছে ।

তেওঁ কয়, "আমাৰ বাণিজ্য নীতি ৰাজনৈতিক বিবেচনাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত নহয় । যদি ভিয়েটনাম বা আন ঠাইৰ পৰা চাউল আমদানি কৰাতকৈ ভাৰতৰ পৰা আমদানি কৰাটো সস্তা হয়, তেন্তে ভাৰতৰ পৰা মূল খাদ্য ক্ৰয় কৰাটো অৰ্থনৈতিকভাৱে যুক্তিসংগত ।"

অৰ্থনীতিবিদ উপদেষ্টাগৰাকীয়ে অৱশ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক আৰু অধিক হ্ৰাস নাপাব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে । আহমেদে কয় যে সুসম্পৰ্ক ৰক্ষাকৰাৰ মাধ্যম হিচাপে বাংলাদেশে ভাৰতৰ পৰা ৫০ হাজাৰ টন চাউল ক্ৰয় কৰাৰ প্ৰস্তাৱত মঙলবাৰে অনুমোদন জনাইছে । তেওঁ কয় যে এই চাউল আমদানি কৰিলে বাংলাদেশৰ লাভ হ’ব, কিয়নো ভাৰতৰ পৰিৱৰ্তে ভিয়েটনামৰ পৰা চাউল আনিলে প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ১০ বিডিটি (০.০৮২ মাৰ্কিন ডলাৰ) অধিক খৰচ হ’ব ।

আহমেদৰ এই মন্তব্যৰ সময়তে কূটনৈতিক বিশ্লেষকসকলে কয় যে ১৯৭১ চনত বাংলাদেশে পাকিস্তানৰ পৰা স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছত ঢাকা-নতুন দিল্লীৰ সম্পৰ্ক এতিয়া সৰ্বনিম্ন স্তৰত আছে, দুয়োখন দেশতে বাৰে বাৰে তেওঁলোকৰ দূতক মাতি অনাৰ লগতে দুয়োখন ৰাজধানী আৰু দুয়োখন দেশৰ অন্যান্য ঠাইত বাংলাদেশী আৰু ভাৰতীয় মিছনৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে ।

কিন্তু উপদেষ্টাজনে কয় যে পৰিস্থিতি ইমান বেয়া পৰ্যায়ত উপনীত হোৱা নাই । আহমেদে কয় যে বাহিৰৰ পৰা বহু কথা ঘটি থকা যেন লাগিব পাৰে...অৱশ্যে কিছুমান বক্তব্য আছে যিবোৰ বন্ধ কৰাটো কঠিন ।

লগতে পঢ়ক: ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তক বাংলাদেশৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ তলব

TAGGED:

CHIEF ADVISER MUHAMMAD YUNUS
BANGLADESH INTERIM GOVERNMENT
FINANCE ADVISER SALEHUDDIN AHMED
ANTI INDIA STATEMENTS
BANGLADESH INDIA TIES

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.