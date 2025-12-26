ETV Bharat / international

অমুছলমানৰ বিৰুদ্ধে কথিত অত্যাচাৰ:ইউনুছ চৰকাৰক সমালোচনা হাছিনাৰ

চৰকাৰৰ পতনৰ পিছত পলায়ন কৰা শ্বেখ হাছিনাই বাংলাদেশৰ বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে পুনৰ ইউনুছ চৰকাৰক দোষাৰোপ কৰিছে ।

Bangladesh's deposed prime minister Sheikh Hasina
ইউনুছ চৰকাৰক সমালোচনা হাছিনাৰ (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 26, 2025 at 9:06 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ঢাকা (বাংলাদেশ) : বাংলাদেশৰ শেহতীয়া হিংসাত্মক পৰিস্থিতিক লৈ মহম্মদ ইউনুছ নেতৃত্বাধীন অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন চৰকাৰক পুনৰ আক্ৰমণ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাৰ । মহম্মদ ইউনুছৰ নেতৃত্বত চলি থকা অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন চৰকাৰখনে অমুছলমানৰ বিৰুদ্ধে 'কথিত অত্যাচাৰ' চলাই থকাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে হাছিনাই । হিন্দু যুৱকক নৃশংসভাৱে হত্যাৰ বিষয়টো উল্লেখ কৰি ৭৮ বছৰীয়া আৱামী লীগৰ নেত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে অবৈধভাৱে ক্ষমতা দখল কৰা বৰ্তমানৰ শাসক গোটটোৱে 'ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলক জ্বলাই হত্যা কৰাৰ দৰে ভয়ংকৰ নজিৰ' সৃষ্টি কৰিছে ।

বৰদিন উপলক্ষে দিয়া এক বাৰ্তাত হাছিনাই অভিযোগ কৰে যে ইউনুছ চৰকাৰে সকলো ধৰ্ম আৰু সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ বিশ্বাসৰ স্বাধীনতাত হস্তক্ষেপ কৰে । তেওঁ কয়, "বিশেষকৈ ই অমুছলমানৰ বিৰুদ্ধে ভাবিব নোৱাৰা অত্যাচাৰ চলাইছে । আনকি ই ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলক জ্বলাই হত্যা কৰাৰ দৰে ভয়ানক নজিৰ সৃষ্টি কৰিছে । মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে বাংলাদেশৰ জনসাধাৰণে এই অন্ধকাৰ সময় আৰু অধিক চলি থাকিবলৈ নিদিয়ে ।"

বিগত বছৰৰ আগষ্ট মাহত হাছিনা চৰকাৰক উৎখাত কৰাৰ পিছত বাংলাদেশৰ সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত ধাৰাবাহিক কাণ্ডৰ ফলত বাংলাদেশৰ হিন্দু জনসাধাৰণ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । যোৱা সপ্তাহত এগৰাকী ২৫ বছৰীয়া হিন্দু যুৱকক একাংশ লোকে নৃশংসভাৱে হত্যা কৰি জ্বলাই দিয়ে ।

সোমবাৰে বাংলাদেশৰ সংখ্যালঘু গোটসমূহে সংখ্যালঘুসকলৰ ওপৰত চলি থকা অত্যাচাৰ ৰোধ কৰাত অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন চৰকাৰে ব্যৰ্থ হোৱাক লৈ ঢাকাত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । তাৰ মাজতে শ্বেখ হাছিনাই বৰদিনৰ শুভ ক্ষণত আশা কৰিছে যে বৰদিনে বাংলাদেশৰ খ্ৰীষ্টান আৰু অন্যান্য ধৰ্মৰ অনুগামীসকলৰ মাজত বৰ্তমানৰ সম্প্ৰীতি আৰু সদিচ্ছাৰ বান্ধোন আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব ।

বৰদিনৰ শুভেচ্ছা জনাই তেওঁ কয়, "বৰদিন উপলক্ষে মই সকলো খ্ৰীষ্টান ভাই-ভনীক সুখ, শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ কামনা কৰিছোঁ । আন্ধাৰ আঁতৰি পুৱাৰ সুৰুজ দেখক । বাংলাদেশ চিৰদিন উজাগৰ হৈ থাকক ।"

লগতে পঢ়ক :দিপু চন্দ্ৰ দাসৰ পিছত আন এগৰাকী হিন্দু গণপ্ৰহাৰৰ বলি, সাৱটিলে মৃত্য়ুক

TAGGED:

SHEIKH HASINA
MUHAMMAD YUNUS
ইটিভি ভাৰত অসম
BANGLADESH UNREST
BANGLADESH VIOLENCE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.