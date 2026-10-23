লোহিত সাগৰত ভাৰতীয় নাবিকক আক্ৰমণ চৌদি বাহিনীৰ ! সঠিক তথ্যৰ অপেক্ষাত দূতাবাস

লোহিত সাগৰত ভাৰতীয় নাবিকক আক্ৰমণ চৌদি বাহিনীৰ ! সঠিক তথ্যৰ অপেক্ষাত দূতাবাস
ভাৰতীয় দূতাবাসে কয় যে তেওঁলোকে বৰ্তমান এই কাণ্ডৰ সবিশেষ অনুসন্ধান কৰি আছে আৰু ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে সকলো ধৰণৰ সহায়ৰ আশ্বাস দিছে ।
Published : October 23, 2026 at 10:03 AM IST
নতুন দিল্লী: পশ্চিম এছিয়াত উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাৰ মাজতে য়েমেনৰ হুথী গোটে দাবী কৰিছে যে য়েমেনৰ উপকূলৰ লোহিত সাগৰৰ জুকাৰ দ্বীপৰ ওচৰত চৌদি বাহিনীয়ে ১৪ জন ভাৰতীয় নাগৰিক কঢ়িয়াই অনা এখন য়টক লক্ষ্য কৰি লোৱা বুলি অভিযোগ উঠিছে ।
এই ঘটনা সন্দৰ্ভত এতিয়াও আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকৰণ বাকী থকা বুলি উল্লেখ কৰি য়েমেনত থকা ভাৰতীয় দূতাবাসে কয় যে তেওঁলোকে বৰ্তমান এই কাণ্ডৰ সবিশেষ অনুসন্ধান কৰি আছে আৰু ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে সকলো ধৰণৰ সহায়ৰ আশ্বাস দিছে ।
العدو السعودي يستهدف يختاً هندياً بالقرب من جزيرة زقر وعلى متنه 14 شخصاً من الجنسية الهندية بحسب المعلومات الأولية. القوات المسلحة اليمنية تقوم بإنقاذهم وستقدم المزيد من التفاصيل لاحقاً، وهذا التصرف الأرعن للعدو السعودي بهذا الاستهداف يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وعلى المجتمع الدولي إيقاف العدو السعودي عن هذه التصرفات الطائشة.— العميد/ يحيى سريع (@Yah_Saree) October 22, 2026
হুথীৰ সামৰিক মুখপাত্ৰ ব্ৰিগেডিয়াৰ জেনেৰেল ইয়াহিয়া ছাৰীয়ে বৃহস্পতিবাৰে দাবী কৰে যে জাহাজখনক কৌশলগত বাব আল মাণ্ডেব জলদ্বীপৰ ওচৰত লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে আৰু হুথী বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰা বুলি কয় । লগতে তেওঁ অভিযোগ কৰে যে এই ঘটনাই লোহিত সাগৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নৌ পৰিবহণৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে ।
প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি ১৪ জন ভাৰতীয় লোকক কঢ়িয়াই অনা ভাৰতীয় য়টখনক জুকাৰ দ্বীপৰ সমীপত ছৌদি শত্ৰুৱে লক্ষ্য কৰি লৈছে । য়েমেনৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীয়ে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰি আছে আৰু পিছত অধিক তথ্য প্ৰদান কৰিব ।
‘‘ছৌদি শত্ৰুৰ এই অসাৱধানতাই লোহিত সাগৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰিবহণৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে, আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সমাজে ছৌদি শত্ৰুক এই অসাৱধানতাপূৰ্ণ কাৰ্যৰ পৰা ৰোধ কৰিব লাগিব ৷’’ এক্সত প্ৰকাশ কৰা এটা পোষ্টত ব্ৰিগেডিয়াৰ জেনেৰেল ইয়াহিয়া ছাৰীয়ে কয় ।
We are continuing to make efforts to find more details about the incident off the coast of Yemen on October 22 in which apparently there were Indian nationals (sailors) on board a yacht. Given the prevailing conflict situation exact information is not currently available. We have reached out to different parties to establish circumstances and facts of the incident and hope to update as soon as authentic information becomes available.@MEAIndia— India in Yemen (@IndiaInYemen) October 22, 2026
ইফালে, য়েমেনত থকা ভাৰতৰ দূতাবাসে এই কাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত তথ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ কাম কৰি আছে বুলি কয় । এই সন্দৰ্ভত এক বিবৃতিত দূতাবাসে পৰিস্থিতি নিৰ্ণয়ৰ বাবে বিভিন্ন পক্ষৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি কয় যে প্ৰচলিত সংঘাতৰ পৰিস্থিতিয়ে সঠিক তথ্য লাভ কৰাত অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
‘‘২২ অক্টোবৰত য়েমেনৰ উপকূলত সংঘটিত হোৱা এই কাণ্ডৰ বিষয়ে অধিক বিৱৰণ বিচাৰিবলৈ আমি প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছো, য’ত আপাত দৃষ্টিত য়টত ভাৰতীয় নাগৰিক (নাবিক) আছিল । প্ৰচলিত সংঘাতৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বৰ্তমান সঠিক তথ্য উপলব্ধ নহয় ৷’’ দূতাবাসে জনায় ।
তেওঁলোকে লগতে কয় যে প্ৰামাণিক তথ্য উপলব্ধ হোৱাৰ পিছত অধিক আপডেট প্ৰদান কৰা হ’ব । ‘‘আমি বিভিন্ন পক্ষৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি এই কাণ্ডৰ পৰিস্থিতি আৰু তথ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ আৰু প্ৰামাণিক তথ্য উপলব্ধ হোৱাৰ লগে লগে আপডেট কৰা হ’ব আশা কৰিছো ৷’’ দূতাবাসে লগতে কয় । ১৪ জন ভাৰতীয় নাগৰিকৰ অৱস্থা আৰু খবৰ পোৱা আক্ৰমণৰ সঠিক পৰিস্থিতি এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই ।
লগতে পঢ়ক: ছৌদি আৰবৰ বিমানবন্দৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ, এজন ভাৰতীয় নিহত