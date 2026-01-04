ভেনিজুৱেলাত আমেৰিকাই চলোৱা আক্ৰমণক তীক্ষ্ণ সমালোচনা বহু বিশ্বনেতাৰ
বন্দী হোৱা মাডুৰ' আৰু তেওঁৰ পত্নী চিলিয়া ফ্ল’ৰেছ নিউয়ৰ্কত বিচাৰৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হ’ব । হুংকাৰ দিলে ট্ৰাম্পে ৷
Published : January 4, 2026 at 7:21 AM IST
লণ্ডন/মস্কো: ভেনিজুৱেলাত আমেৰিকাই চলোৱা আক্ৰমণ আৰু দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিকোলাছ মাডুৰ'ক পত্নীসহ বন্দী কৰা বিষয়টোক লৈ বিশ্বজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ শনিবাৰে বিশ্বৰ নেতাসকলে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে এই ঘটনাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি সংযম ৰক্ষা কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ বিপৰীতে আন একাংশ নেতাই আকৌ ৱাশ্বিংটনৰ এই পদক্ষেপক সমৰ্থন জনাইছে ।
আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে জনোৱা মতে, ভেনিজুৱেলাৰ ৰাজধানী চহৰ কাৰাকাছত আমেৰিকাই চলোৱা বৃহৎ আক্ৰমণত বন্দী হোৱা মাডুৰ' আৰু তেওঁৰ পত্নী চিলিয়া ফ্ল’ৰেছ নিউয়ৰ্কত অপৰাধমূলক অভিযোগ সন্দৰ্ভত বিচাৰৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হ’ব ।
এই আক্ৰমণ আৰু দুয়োকে বন্দী কৰা কাৰ্যক ৰাছিয়া আৰু চীনকে ধৰি বিশ্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দেশসমূহে সমালোচনা কৰিছে । ৰাছিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ে “নিজৰ স্থিতি পুনৰ বিবেচনা কৰি সাৰ্বভৌম দেশখনৰ বৈধভাৱে নিৰ্বাচিত ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু তেওঁৰ পত্নীক মুকলি কৰি দিবলৈ” আমেৰিকাক আহ্বান জনায় ।
টেলিগ্ৰামৰ এটা পোষ্টত কোৱা হৈছে- "আমি আমেৰিকা আৰু ভেনিজুৱেলাৰ মাজত যিকোনো বৰ্তমানৰ সমস্যা আলোচনাৰ জৰিয়তে সমাধানৰ বাবে পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাক উজ্জ্বল কৰি তুলিছো ।"
চীনে আমেৰিকাৰ বিমান আক্ৰমণক গৰিহণা দি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইন গুৰুতৰভাৱে উলংঘা কৰা এয়া এক “আধিপত্যবাদী কাৰ্য” বুলি অভিহিত কৰে । চীনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে কয় , "আমেৰিকাই এখন সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰকাশ্য বল প্ৰয়োগ আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাত চীন গভীৰভাৱে স্তম্ভিত আৰু ইয়াক তীব্ৰ নিন্দা কৰিছে। চীনে ইয়াৰ দৃঢ় বিৰোধিতা কৰিছে । আমি আমেৰিকাক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইন আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনদৰ উদ্দেশ্য আৰু নীতি মানি চলিবলৈ আহ্বান জনাইছো, আমেৰিকাই আন দেশৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু নিৰাপত্তা উলংঘা কৰাটো বন্ধ কৰক ।"
ব্ৰাজিলৰ ৰাষ্ট্ৰপতি লুইজ ইনাচিঅ’ লুলা দা চিলভাই কয় যে এই ঘটনা ভেনিজুৱেলাৰ সাৰ্বভৌমত্বৰ প্ৰতি আটাইতকৈ গুৰুতৰ অপমান আৰু সমগ্ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্প্ৰদায়ৰ বাবে এক “অতি বিপজ্জনক নজিৰ” ।
ইফালে ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ বৈদেশিক নীতিৰ মুৰব্বী কাজা কালাছে কয় যে ভেনিজুৱেলাৰ পৰিস্থিতি “নিবিড়ভাৱে নিৰীক্ষণ” কৰি থকা হৈছে আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনদক সন্মান জনোৱাৰ লগতে 'সংযম' ৰক্ষাৰ বাবে আহ্বান জনাোৱা হৈছে ।
এক্সৰ এটা পোষ্টত কালাছে কয় যে তেওঁ বিদেশ সচিব মাৰ্কো ৰুবিঅ’ আৰু কাৰাকাছত ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ ৰাষ্ট্ৰদূতৰ সৈতে কথা পাতিছিল ।
"ইউৰোপীয় ইউনিয়নে বাৰে বাৰে কৈছে যে মাডুৰ'ৰ বৈধতাৰ অভাৱ আৰু তেওঁ শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তনৰ ৰক্ষা কৰিছে । সকলো পৰিস্থিতিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইন আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনদক সন্মান কৰিব লাগিব । আমি সংযমৰ আহ্বান জনাইছো । দেশখনত ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ নাগৰিকৰ সুৰক্ষা আমাৰ শীৰ্ষ অগ্ৰাধিকাৰ ।" কালাছে কয় ৷
ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী কেয়াৰ ষ্টাৰমাৰে ভেনিজুৱেলাত আমেৰিকাৰ অভিযানত ব্ৰিটেইন জড়িত নহয় বুলি কয় আৰু তেওঁ ট্ৰাম্পৰ পৰা অতিৰিক্ত তথ্য বিচাৰিব বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়ে । ষ্টাৰমাৰে কয় যে তেওঁ সদায় বিশ্বাস কৰে যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইন মানি চলা উচিত ।
স্পেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পেড্ৰ’ ছানচেজে “ডি-এস্কেলেচন আৰু দায়িত্ব”ৰ আহ্বান জনায় আৰু ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা পোষ্টত কয় যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইন আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনদৰ নীতিসমূহক সন্মান কৰিব লাগিব । ইফালে, ট্ৰাম্পৰ মিত্ৰ আৰ্জেণ্টিনাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেভিয়াৰ মিলেইয়ে এই ঘটনাৰ সমৰ্থনত মাত মাতিছে ।
ভেনিজুৱেলাত আমেৰিকাৰ হস্তক্ষেপৰ খবৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি তেওঁ ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা পোষ্টত কয়, “স্বাধীনতা আগবাঢ়ি যায় । স্বাধীনতা জীয়াই থাকক, ধিক্কাৰ !”
ইকুৱেডৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডেনিয়েল নোব’য়াই এক্স পোষ্টত কয় যে, "সকলো নাৰ্কো চাভিষ্টা অপৰাধীৰ বাবে আপোনাৰ সময় আহি আছে । আপোনাৰ গঠন সমগ্ৰ মহাদেশখনতে সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি পৰিব ।"
ইপিনে মাডুৰ'ক বন্দী কৰাৰ পিছত এখন সংবাদমেলত ট্ৰাম্পে কয় যে আমেৰিকাই ভেনিজুৱেলাত মজুত বিশাল পৰিমাণৰ তেল আন দেশক ‘বহু পৰিমাণে’ বিক্ৰী কৰিব ।কাটাৰৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়েও এই বিষয়ত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ৷
(এজেন্সীৰ ইনপুটৰ সৈতে)
