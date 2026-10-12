ৰিয়াধ বিমানবন্দৰ আক্ৰমণত আহত এজন ভাৰতীয়ৰ মৃত্যু, বিশ্বজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া

ৰিয়াধ বিমানবন্দৰ আক্ৰমণত আহত এজন ভাৰতীয়ৰ মৃত্যু, বিশ্বজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া
উপসাগৰীয় দেশখনত সাধাৰণ নাগৰিকৰ ওপৰত বাৰে বাৰে কৰা আক্ৰমণ গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি উল্লেখ কৰি নতুন দিল্লীয়ে ইয়াক শীঘ্ৰে বন্ধ কৰিব লাগিব বুলি কয় ৷
Published : October 12, 2026 at 8:53 AM IST
নতুন দিল্লী : ছৌদি আৰৱৰ ৰিয়াধ বিমানবন্দৰত সংঘটিত আক্ৰমণত আহত এজন নাগৰিকৰ দেওবাৰে মৃত্যু হয় ৷ ছৌদি আৰৱত থকা ভাৰতীয় দূতাবাসে দেওবাৰে এই তথ্য সদৰী কৰে ৷ ইয়াৰ লগতে এই আক্ৰমণত নিহত হোৱা লোকৰ সংখ্যা ১৩ জনলৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ বিপৰীতে ৩০০ৰো অধিক লোক আহত হৈছে ৷
এক্সত প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত দূতাবাসে লিখিছে, "ৰিয়াধ আক্ৰমণত আহত এজন ভাৰতীয় নাগৰিকৰ আজি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ আমি মৃতকৰ পৰিয়াললৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো ৷"
Update regarding Riyadh Airport attack on October 10. It is learnt that one Indian national injured in the Riyadh attack has unfortunately lost his life today. We convey our heartfelt condolences to the family of the deceased. We are in touch with the family and will provide all support for ensuring the early repatriation of mortal remains. @MEAIndia— India in Saudi Arabia (@IndianEmbRiyadh) October 11, 2026
ভাৰত চৰকাৰে এই আক্ৰমণক গৰিহণা দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰি বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে উপসাগৰীয় দেশখনত সাধাৰণ নাগৰিক আৰু অসামৰিক আন্তঃগাঁথনিৰ ওপৰত বাৰে বাৰে হোৱা আক্ৰমণ ‘সম্পূৰ্ণ অগ্ৰাহ্যযোগ্য আৰু ইয়াক তৎক্ষণাত বন্ধ কৰিব লাগিব’ বুলি কয় ৷
Embassy of India, Riyadh has been following up on the dastardly attack on Riyadh airport yesterday in which 12 people unfortunately died and more than 300 were injured. It is learnt that 11 Indians are among those injured in the attack. Embassy has been in touch with local authorities to enquire about their well being. Our officials have also reached out to the hospital authorities. We will provide further updates as they become available. @MEAIndia— India in Saudi Arabia (@IndianEmbRiyadh) October 11, 2026
ইফালে এই আক্ৰমণক সমগ্ৰ বিশ্বৰ নেতা আৰু উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলে গৰিহণা দিছে ৷ আমেৰিকাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি, শনিবাৰে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ৱাশ্বিংটনে য়েমেনৰ হুথি বিদ্ৰোহীৰ বিৰুদ্ধে ছৌদি আৰৱৰ বিমান আক্ৰমণত যোগদান কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰে ৷
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান এণ্টনিঅ’ গুটেৰেছ, ইউৰোপীয় আয়োগৰ অধ্যক্ষ উৰ্চুলা ভন ডাৰ লেয়েন, আমেৰিকাৰ বিদেশ সচিব মাৰ্কো ৰুবিঅ’ আৰু কানাডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাৰ্ক কাৰ্নিয়ে এই আক্ৰমণৰ ধিক্কাৰ দিছিল ৷ পাকিস্তান, কাটাৰ, পেলেষ্টাইন, জৰ্ডান, আৰু মালয়েছিয়াই ছৌদি আৰৱৰ সৈতে সংহতি প্ৰকাশ কৰে ৷
I am deeply shocked by & strongly condemn Saturday’s lethal attack by the Houthis on King Khalid International Airport in Riyadh, Saudi Arabia, which reportedly killed 12 people & injured hundreds of civilians. Attacks on civilians & civilian infrastructure are a violation of international law. These attacks must cease immediately.— António Guterres (@antonioguterres) October 11, 2026
শনিবাৰৰ এই আক্ৰমণ য়েমেনৰ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা সংঘাতৰ মাজতে ৰাজ্যখনৰ আন্তঃগাঁথনিত সংঘটিত হোৱা ধাৰাবাহিক আক্ৰমণৰ শেহতীয়া ঘটনা ৷ চলিত মাহত ছৌদি বিমানবন্দৰত কেইবাটাও আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছে ৷ ছৌদি আৰৱে এই আক্ৰমণৰ বাবে ইৰাণ সমৰ্থিত হুথিসকলক দোষাৰোপ কৰে ৷
ইৰাণ আৰু ইয়াৰ আঞ্চলিক শত্ৰুৰ মাজত এক বৃহৎ সংঘাতৰ পটভূমিত এই শেহতীয়া হিংসাত্মক পৰিস্থিতিয়ে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত অধিক অস্থিৰতাৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ৷
ভন ডেৰ লেয়েনে কয় যে এই আক্ৰমণে ‘বিপজ্জনক উত্থান’ক চিহ্নিত কৰিছে ৷ তেওঁ ছৌদি আৰব আৰু ইয়াৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে সংহতি প্ৰকাশ কৰে আৰু নিহত আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে ৷ ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে সাধাৰণ নাগৰিকৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণক হত্যাকাণ্ড বুলি অভিহিত কৰি এনে ঘটনা তৎক্ষণাত বন্ধ কৰিব লাগিব বুলি কয় ৷
The deadliest Houthi attack so far on Riyadh’s airport marks a dangerous escalation. Our thoughts are with the victims and their families. We stand in solidarity with Saudi Arabia and its people. These attacks by Iran’s proxies are pushing the region into a spiral of violence. They are destabilizing crucial global transport and energy nodes with shockwave sent through the world. These murderous attacks at civilians must stop at once.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 11, 2026
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান এণ্টনিঅ’ গুটেৰেছে এই আক্ৰমণত ‘ স্তম্ভিত’ হৈছে বুলি উল্লেখ কৰে ৷ তেওঁ লগতে অসামৰিক আৰু অসামৰিক আন্তঃগাঁথনিৰ ওপৰত আক্ৰমণ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইন উলংঘা আৰু এই আক্ৰমণ তৎক্ষণাত বন্ধ হ'ব লাগিব বুলি কয় ৷"
আমেৰিকাৰ সচিব প্ৰধান মাৰ্ক ৰুবিঅ’ই কয় যে ৰিয়াধ বিমানবন্দৰত সংঘটিত আক্ৰমণৰ লগতে এজন আমেৰিকান নাগৰিকৰ মৃত্যুকে ধৰি ছৌদি আৰৱৰ ওপৰত শেহতীয়াকৈ সংঘটিত আক্ৰমণক আমেৰিকাই তীব্ৰ গৰিহণা দিছে । তেওঁ কয় যে এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণ বন্ধ হ’ব লাগিব আৰু লগতে কয় যে ৱাশ্বিংটনে ছৌদি আৰৱৰ সৈতে সংহতিৰে থিয় দিছে আৰু ভুক্তভোগী আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে ৷
কানাডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাৰ্ক কাৰ্নিয়ে হুথিৰ আক্ৰমণক ঘৃণনীয় বুলি অভিহিত কৰি কয় যে অসামৰিক আন্তঃগাঁথনিৰ ওপৰত আক্ৰমণ বা ইচ্ছাকৃতভাৱে নিৰীহ লোকক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ কোনো ন্যায্যতা থাকিব নোৱাৰে ৷ নিহতসকলৰ পৰিয়াললৈ সমবেদনা আৰু আহতসকলৰ সম্পূৰ্ণ আৰোগ্য কামনা কৰি ছ’চিয়েল মিডিয়াত প্ৰকাশ কৰা এটা পোষ্টত তেওঁ কয় যে ‘কানাডাই এই অসাৱধানতাপূৰ্ণ হিংসাত্মক কাৰ্যক তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছে’ ৷
The Houthi attacks on the Kingdom of Saudi Arabia, and in particular the strike on King Khalid International Airport in Riyadh, are abhorrent. There can be no justification for attacks on civilian infrastructure. No political or military objective can justify the deliberate targeting of innocent people. Canada condemns these reckless acts of violence in the strongest possible terms. We extend our deepest condolences to the families of those killed and wish a full recovery to those injured.— Mark Carney (@MarkJCarney) October 11, 2026
ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৰ্জিঅ’ মেল’নীয়ে ৰিয়াধ বিমানবন্দৰত হুথিৰ আক্ৰমণক তীব্ৰ গৰিহণা দি ছৌদি আৰৱ আৰু নিহতসকলৰ পৰিয়ালৰ সৈতে সংহতি প্ৰকাশ কৰে ৷ ইটালীয়ে আঞ্চলিক অংশীদাৰসকলৰ সৈতে উত্তেজনা হ্ৰাস আৰু স্থিতিশীলতা আৰু জাহাজ চলোৱাৰ স্বাধীনতাক প্ৰসাৰিত কৰাৰ বাবে কাম কৰি যাব বুলিও তেওঁ কয় ৷
Condanno con fermezza gli attacchi degli Houthi che hanno colpito l’aeroporto di Riad. Sono vicina all’Arabia Saudita e alle famiglie delle vittime e auguro ai feriti pronta guarigione. Gli attacchi contro i civili e le infrastrutture civili sono inaccettabili e devono cessare. L’Italia continuerà a lavorare con i partner della Regione per ridurre le tensioni e promuovere la stabilità e la libertà di navigazione nell’area.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 11, 2026
ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱেও কিং খালিদ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত সংঘটিত হোৱা ‘ভয়ংকৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ’ক গৰিহণা দি নিহতসকলৰ পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে ৷ নেতান্যাহুৱে কয় যে সন্ত্ৰাসবাদে নিৰীহ লোকক লক্ষ্য কৰি ভয় আৰু অস্থিৰতা বিয়পাই দিব বিচাৰে ৷ ইয়াৰ সৈতে দৃঢ়তাৰে সন্মুখীন হ’ব লাগিব ৷
Prime Minister Benjamin Netanyahu: I condemn in the strongest possible terms the horrific terrorist attack on King Khalid International Airport in Riyadh, Saudi Arabia, which claimed the lives of 12 innocent people and injured hundreds more. On behalf of the people of Israel, I extend our deepest condolences to the families of those murdered and our wishes for a full recovery to the injured. Terrorism targets innocent people and seeks to spread fear and instability. It must be confronted with resolve. Israel looks forward to a strong Middle East—one that stands united against threats, protects its people, and builds a future of security, cooperation, and prosperity for all the peoples of our region.— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 11, 2026
ছুইজাৰলেণ্ডে এই আক্ৰমণক গৰিহণা দি তাৎক্ষণিকভাৱে তীব্ৰতা হ্ৰাস কৰাৰ আহ্বান জনাই সকলো পক্ষকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৱীয় আইন বিশেষকৈ সাধাৰণ নাগৰিক আৰু অসামৰিক আন্তঃগাঁথনিৰ সুৰক্ষাৰ সৈতে জড়িত আইনসমূহক সন্মান কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৷
তুৰ্কীৰ বিষয়া বুৰহানেটিন ডুৰানে ছৌদি আৰৱৰ সাধাৰণ নাগৰিক আৰু বিমানবন্দৰক লক্ষ্য কৰি কৰা আক্ৰমণক তীব্ৰ গৰিহণা দি অঞ্চলটোক অধিক সংঘাত আৰু বিশৃংখলতাৰ মাজলৈ টানি নিয়াৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সমাজে এক যৌথ আৰু দৃঢ় স্থিতি গ্ৰহণ কৰাটো প্ৰয়োজন বুলি কয় ৷
أدين بشدة الهجوم الشنيع الذي شنته الميليشيا الحوثية على مطار الملك خالد الدولي في الرياض. ونتقدم بأحر التعازي إلى أسر الضحايا، وندعو الله بالشفاء العاجل والتام للمصابين. إن الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية الحيوية غير مقبولة إطلاقا، وتشكل تهديدا خطيرا للسلم والاستقرار الإقليميين. ويجب أن تتوقف فورا هذه الأعمال العنيفة التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. تقف باكستان بثبات وتضامن راسخ إلى جانب المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها الشقيق. وانطلاقا من اتفاقية الدفاع المشترك لمكة المكرمة، وروابط الأخوة الراسخة التي تجمع بلدينا، نؤكد مجددا التزامنا الثابت بسيادة المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها وأمنها.— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) October 11, 2026
মালয়েছিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আনোৱাৰ ইব্ৰাহিমে অসামৰিক লোক আৰু অসামৰিক আন্তঃগাঁথনিৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ কোনো ন্যায্যতা থাকিব নোৱাৰে বুলি কয় ৷
পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেহবাজ শ্বৰীফেও এই আক্ৰমণক তীব্ৰ গৰিহণা দি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইনৰ স্পষ্ট উলংঘা আৰু আঞ্চলিক শান্তি আৰু স্থিতিশীলতাৰ প্ৰতি ভাবুকি বুলি অভিহিত কৰে ৷ শ্বৰীফে দুয়োখন দেশৰ সম্পৰ্ক আৰু আগষ্ট মাহত স্বাক্ষৰিত মক্কা যুটীয়া প্ৰতিৰক্ষা চুক্তিৰ উদ্ধৃতি দি ছৌদি আৰৱৰ সাৰ্বভৌমত্ব, ভূখণ্ডৰ অখণ্ডতা আৰু নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ইছলামবাদৰ সমৰ্থন পুনৰ দৃঢ় কৰে ।
أدين بشدة الهجوم الشنيع الذي شنته الميليشيا الحوثية على مطار الملك خالد الدولي في الرياض. ونتقدم بأحر التعازي إلى أسر الضحايا، وندعو الله بالشفاء العاجل والتام للمصابين. إن الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية الحيوية غير مقبولة إطلاقا، وتشكل تهديدا خطيرا للسلم والاستقرار الإقليميين. ويجب أن تتوقف فورا هذه الأعمال العنيفة التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. تقف باكستان بثبات وتضامن راسخ إلى جانب المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها الشقيق. وانطلاقا من اتفاقية الدفاع المشترك لمكة المكرمة، وروابط الأخوة الراسخة التي تجمع بلدينا، نؤكد مجددا التزامنا الثابت بسيادة المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها وأمنها.— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) October 11, 2026
যোৱা ৭ আগষ্টত চৌদি আৰব, পাকিস্তান আৰু তুৰ্কীয়ে স্বাক্ষৰ কৰা এই চুক্তি অনুসৰি তিনিখন দেশৰ যিকোনো এখনৰ বিৰুদ্ধে সশস্ত্ৰ আক্ৰমণক তিনিওখন দেশৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণ বুলি গণ্য কৰা হ’ব ।
বাংলাদেশে নিজৰ দুজন নাগৰিকৰ মৃত্যু হোৱা এই আক্ৰমণক গৰিহণা দি ঢাকাই শত্ৰুতা শীঘ্ৰে বন্ধ কৰা, সাধাৰণ নাগৰিক আৰু অসামৰিক আন্তঃগাঁথনিৰ সুৰক্ষা আৰু আলোচনা আৰু কূটনীতিৰ জৰিয়তে সংকটৰ শান্তিপূৰ্ণ সমাধানৰ আহ্বান জনায় ।
লগতে পঢ়ক : ৰিয়াধৰ কিং খালিদ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত আক্ৰমণ: ১২ জন নিহত, কেইবাজনো আহত, বিমান সেৱা বাতিল