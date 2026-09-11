ব্ৰিকছ ব্যৱসায়িক মঞ্চত ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মাছুদ পেজেস্কিয়ান
‘‘ব্ৰিকছৰ প্ৰকৃত শক্তি কেৱল ইয়াৰ সদস্যসকলৰ অৰ্থনীতিৰ আকাৰত সীমাবদ্ধ নহয়’’ - ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এই মন্তব্য ৷
Published : September 11, 2026 at 10:39 PM IST
নতুন দিল্লী: ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মাছুদ পেজেছকিয়ান ইতিমধ্য়ে নতুন দিল্লীত উপস্থিত হৈছে ৷ ‘‘ব্ৰিকছৰ প্ৰকৃত শক্তি কেৱল ইয়াৰ সদস্যসকলৰ অৰ্থনীতিৰ আকাৰত সীমাবদ্ধ নহয় ৷ বৰং এই ক্ষমতাসমূহ বাণিজ্য, বিনিয়োগ আৰু যৌথ বিত্তীয় সাহায্যৰ নেটৱৰ্কলৈ ৰূপান্তৰিত হ’লে ই অধিক স্পষ্ট হৈ পৰে’’ - এই মন্তব্য ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মাছুদ পেজেছকিয়ানৰ ৷ শুকুৰবাৰে তেওঁ ‘সম্ভাৱ্য সহযোগিতাৰ পৰা কাৰ্যকৰী সহযোগিতা’ ইয়াক পৰিৱৰ্তনৰ বাবে আহ্বান জনায় ।
ব্ৰিকছ বিজনেছ ফ’ৰামৰ নেতা শীৰ্ষক অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি মাছুদ পেজেছকিয়ানে কয় যে বৰ্তমান বিশ্বই আটাইতকৈ কঠিন পৰ্যায়ৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে আৰু যোগান শৃংখলত ব্যাঘাত জন্মিছে ৷ ৰাজনৈতিক চাপ প্ৰয়োগৰ বাবে অৰ্থনৈতিক যন্ত্ৰৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধিয়ে অৰ্থনৈতিক পৰিৱেশ অধিক জটিল কৰি তুলিছে ।
ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয়, ‘‘আজিৰ পৃথিৱীখনে অন্যতম জটিল সময়ছোৱাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে । ভূ-ৰাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, ইয়াৰ যোগান শৃংখলত ব্যাঘাত জন্মা আৰু ৰাজনৈতিক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ অৰ্থনৈতিক যন্ত্ৰৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধিৰ ফলত দেশসমূহে কাম কৰা অৰ্থনৈতিক পৰিৱেশ অধিক জটিল কৰি তুলিছে । প্ৰশ্নটো হ'ল, এই প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ প্ৰতি ব্ৰিকছৰ সঁহাৰি কি ?’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে ব্ৰিকছৰ প্ৰকৃত শক্তি কেৱল ইয়াৰ সদস্যসকলৰ অৰ্থনীতিৰ আকাৰত সীমাবদ্ধ নহয় ৷ বৰং এই ক্ষমতাসমূহ যেতিয়া বাণিজ্য, বিনিয়োগ আৰু যৌথ বিত্তীয় সাহায্যৰ নেটৱৰ্কলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হয় তেতিয়া অধিক স্পষ্ট হৈ পৰে ৷’’
উল্লেখ্য যে, শনিবাৰে নতুন দিল্লীত ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ তাৰ এদিন পূৰ্বে অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰে ব্ৰিকছ বিজনেছ ফ’ৰামৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।
এই বৈঠকত উপস্থিত থাকি ব্ৰাজিলৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী মাউৰো ভিয়েৰাই কয় যে বিগত কেইটামান দশকত গ্ল’বেল ছাউথৰ অবিৰত উত্থানৰ ফলত বিশ্বব্যাপী হোৱা বৃহৎ পৰিৱৰ্তনৰ মাজতে ব্ৰিকছৰ এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে । ভিয়েৰাই কয়, ‘‘১৯৬০ চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে বিশ্বৰ জিডিপিত কম আৰু মধ্যম আয়ৰ দেশসমূহৰ অংশ ২০%-৫০% তকৈ অধিকলৈ বৃদ্ধি পাইছে । আজি বিশ্বৰ মুঠ অৰ্থনৈতিক উৎপাদনৰ ৪০% ব্ৰিকছৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ অৰ্থনীতি ।’’ তেওঁ লগতে কয় যে যি সময়ত বিশ্ব অৰ্থনীতিয়ে সুৰক্ষাবাদ, অৰ্থনৈতিক চাপ আৰু একপক্ষীয় নিষেধাজ্ঞাৰ ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈছে, সেই সময়ত আমাৰ উৎপাদন খণ্ডসমূহক ওচৰলৈ অনাটো পূৰ্বতকৈ অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে ।
আনহাতে, এই বৈঠকত ভাষণ প্ৰদান কৰি কেন্দ্ৰীয় বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলে উল্লেখ কৰে যে ব্ৰিকছ ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা বিশ্বলৈ সামগ্ৰীৰ ৰপ্তানি ২০০৩ চনত প্ৰায় ৯০০ বিলিয়ন ডলাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰাৰ পিছত ২০২৪ চনত প্ৰায় ৬ ট্ৰিলিয়ন ডলাৰলৈ বৃদ্ধি পাইছে । গোৱেলে কয়, ‘‘ব্ৰিকছৰ ক্ৰমবৰ্ধমান প্ৰাসংগিকতা আমাৰ বাণিজ্যিক প্ৰদৰ্শনৰ জৰিয়তে প্ৰতিফলিত হৈছে । ২০০৩ চনত ব্ৰিকছৰ দেশসমূহৰ পৰা বিশ্বলৈ ব্যৱসায়িক সামগ্ৰীৰ ৰপ্তানি প্ৰায় ৯০০ বিলিয়ন ডলাৰৰ পৰা ২০২৪ চনত প্ৰায় ৬ ট্ৰিলিয়ন ডলাৰলৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷ যাৰ ফলত বিশ্বৰ ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অংশ প্ৰায় ১২%ৰ পৰা এতিয়া প্ৰায় ২৪%লৈ বৃদ্ধি পাইছে ।’’
তেওঁ লগতে ইয়াকো কয়, ‘‘এই বৃহৎ সম্প্ৰসাৰণে ব্ৰিকছৰ বজাৰৰ বিশাল আকাৰ আৰু অনাগত বছৰবোৰত বাণিজ্যক অধিক বৃদ্ধি কৰাৰ আমাৰ সম্ভাৱনাক প্ৰতিফলিত কৰে । এতিয়া আমাৰ কাম হৈছে এই বৃদ্ধিৰ গতিবেগক ব্ৰিকছ ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত শক্তিশালী বাণিজ্য, শক্তিশালী যোগান শৃংখল আৰু আমাৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে উন্নত সুযোগলৈ ৰূপান্তৰ কৰা ।’’
মন্ত্ৰী গোৱেলে কয় যে আজি ইয়াত সদস্য দেশ আৰু অংশীদাৰৰ ২০০০ৰো অধিক ব্যৱসায়িক নেতা আৰু প্ৰতিনিধি সমবেত হোৱাৰ লগে লগে এইখনেই হৈছে এতিয়ালৈকে অনুষ্ঠিত সৰ্ববৃহৎ ব্ৰিকছ ব্যৱসায়িক মঞ্চৰ বৈঠক ।
তেওঁ উল্লেখ কৰে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দূৰদৰ্শী নেতৃত্বত ভাৰতে এই সহযোগিতাৰে যাতে আমাৰ অৰ্থনীতিৰ মেৰুদণ্ড গঠন কৰাসকলৰ কাষ চাপিব পাৰে, তাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ । তেওঁ কয়, ‘‘ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ কৃষকসকল উপকৃত হ’ব লাগে ৷ ব্যৱসায় আৰু অন্যান্য খণ্ডত আমাৰ মহিলাসকলক সবলীকৰণ কৰিব লাগে আৰু আমাৰ যুৱ উদ্যোগী আৰু এমএছএমইসকলক ধন-সম্পত্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ অধিক সুযোগ প্ৰদান কৰিব লাগে ।’’
(এএনআইৰ সহায়ত এজেন্সীৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত যুগুত কৰা প্ৰতিবেদন)
লগতে পঢ়ক: ব্ৰিকছ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে দিল্লীত উপস্থিত ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পেজেছকিয়ান