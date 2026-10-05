বিশ্বৰ তিনি দিগ্গজলৈ ২০২৬ বৰ্ষৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ নোবেল
কাৰ্ল ডেইচেৰথ, পিটাৰ হেগেমেন আৰু জৰ্জ নেগেলে ২০২৬ চনৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা লাভ কৰিছে ।
Published : October 5, 2026 at 5:13 PM IST
গুৱাহাটী: চলিত বৰ্ষৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটাসমূহ সোমবাৰে ঘোষণা কৰা হৈছে ৷ কাৰ্ল ডেইচেৰথ, পিটাৰ হেগেমেন আৰু জৰ্জ নেগেলক ‘লাইট-গেটেড আয়ন চ্যানেল আৰু অপ্ট’জেনেটিক্সৰ সৈতে জড়িত আৱিষ্কাৰ’ৰ বাবে ২০২৬ চনৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ।
সোমবাৰে মেডিচিন কমিটীৰ সচিব থমাছ পাৰ্লমেনে এই বঁটাৰ বাবে নামসমূহ ঘোষণা কৰে । ছুইডেনৰ ষ্টকহ’মৰ কেৰ’লিনস্কা ইনষ্টিটিউটত নোবেল বিধানসভাই এই বঁটা ঘোষণা কৰে ।
BREAKING NEWS The 2026 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel “for their discoveries concerning light-gated ion channels and optogenetics.” https://t.co/pkDDEBWtkz— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2026
জীৱ বিজ্ঞান বা চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত বৃহৎ আৱিষ্কাৰৰ বাবে তেওঁলোকক চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা প্ৰদান কৰা হয় । ই এনে কামক স্বীকৃতি দিয়ে, যিয়ে বৈজ্ঞানিক বুজাবুজিৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাইছে বা মানৱতাৰ বাবে উল্লেখযোগ্য সুবিধা প্ৰদান কৰিছে ৷ ইয়াৰ উদ্দেশ্য কেৱল দীৰ্ঘদিনীয়া কেৰিয়াৰ বা বৈজ্ঞানিক নেতৃত্বক স্বীকাৰ কৰা নহয় ।
৫ অক্টোবৰ অৰ্থাৎ আজিৰে পৰা শৰীৰবিজ্ঞান বা ঔষধৰ ক্ষেত্ৰত এই বঁটাসমূহ ঘোষণা কৰাটো আৰম্ভ হৈছে । আঠদিনৰ ভিতৰত ঘোষণা কৰা ছটাকৈ নোবেল বঁটাৰ ভিতৰত এয়াই প্ৰথম । এই বঁটাসমূহে মানৱতাৰ বাবে উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন সাধন কৰা আৱিষ্কাৰ, ধাৰণা আৰু অৱদানৰ প্ৰতি বিশ্বব্যাপী দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে ।
To understand how the brain forms memories, feelings and behaviours has long been a dream for researchers. Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel have been awarded the 2026 #NobelPrize in Physiology or Medicine for discoveries leading to optogenetics, which makes it possible to switch on, or off, the activity of individual nerve cells in a living brain. This method is now being used in laboratories around the world to reveal the brain’s mysteries.— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2026
এই বঁটাৰ ভিতৰত আছে পদক, ডিপ্ল’মা আৰু নগদ ধন । ২০২৬ চনৰ বাবে নোবেল বঁটাৰ বাবে পুৰস্কাৰৰ পৰিমাণ ১ কোটি ২০ লাখ ছুইডেন ক্ৰ’ন’ৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । ডিচেম্বৰ মাহত এই বঁটা আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰা হ’ব ।
বঁটা প্ৰাপকসকলৰ বিষয়ে কিছু কথা
কাৰ্ল ডেইচেৰথ
১৯৭১ চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা কাৰ্ল ডেইচেৰথ ষ্টেনফ’ৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয় আৰু আমেৰিকাৰ হাৱাৰ্ড হিউজ মেডিকেল ইনষ্টিটিউটৰ সৈতে দীৰ্ঘদিনৰে পৰা জড়িত হৈ আহিছে । ১৯৯৮ চনত ষ্টেনফ’ৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা তেওঁ পিএইচডি আৰু ২০০০ চনত এমডি ডিগ্ৰী লাভ কৰে ।
This year’s medicine laureate Karl Deisseroth transformed the protein channelrhodopsin into a light-controlled switch for nerve cells. Deisseroth introduced the gene for channelrhodopsin into nerve cells from rats. By illuminating the cells with blue light, he was able to trigger a nerve signal. He published this breakthrough in 2005. Two years later, he made this light-controlled switch for nerve cells work in the brains of living mice. #NobelPrize— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2026
ডেইচেৰথ ষ্টেনফ’ৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডিএইচচেন অধ্যাপক আৰু জৈৱ অভিযান্ত্ৰিক, মনোৰোগ আৰু আচৰণ বিজ্ঞানৰ অধ্যাপক । চেনেলৰ’ড’পচিনৰ ওপৰত তেওঁৰ কামে এই আৱিষ্কাৰক পোহৰৰ দ্বাৰা স্নায়ুকোষ নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱহাৰিক আহিলালৈ ৰূপান্তৰিত কৰাত সহায় কৰিছিল ।
তেওঁ প্ৰমাণ কৰিলে যে নীলা পোহৰৰ দ্বাৰা পৰিৱৰ্তিত স্নায়ুকোষত স্নায়ুৰ সংকেত ট্ৰিগাৰ হ’ব পাৰে আৰু ২০০৫ চনত এই বৃহৎ আৱিষ্কাৰ প্ৰকাশ কৰে । ২০০৭ চনত তেওঁলোকে দেখুৱাইছিল যে এই কৌশল জীৱিত এন্দুৰৰ মগজুত প্ৰয়োগ কৰিব পৰা যায়, যাৰ ফলত স্নায়ুবিজ্ঞানৰ গৱেষণাৰ এক শক্তিশালী আহিলা হিচাপে অপ্ট’জেনেটিক্সৰ ভেটি স্থাপন কৰা হয় ।
Peter Hegemann and Georg Nagel – awarded the 2026 medicine prize – discovered a remarkable protein, channelrhodopsin, in a single-celled alga. Hegemann wondered how Chlamydomonas, a single-celled alga, is able to swim towards a light source. In the early 2000s, he and Georg Nagel discovered channelrhodopsin, an algal protein with unique properties, found on the surface of the cell. When it is illuminated by blue light, a channel opens through the protein. Charged ions then flow into the cell, creating an electrical impulse. They found that regardless of which cell they put the protein in, those cells became light sensitive. #NobelPrize— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2026
পিটাৰ হেগেমেন
১৯৫৪ চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা পিটাৰ হেগেমেন জাৰ্মানীৰ বাৰ্লিনৰ হামবল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নায়ু বিজ্ঞানৰ জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক । ১৯৮৪ চনত জাৰ্মানীৰ মাৰ্টিনছ্ৰিডৰ মেক্স প্লেংক ইনষ্টিটিউট অৱ বায়’কেমিষ্ট্ৰীত তেওঁ পিএইচডি সম্পূৰ্ণ কৰে ।
এককোষী শেলায়ে পোহৰৰ প্ৰতি কেনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে, সেই বিষয়ে থকা হেগেমেনৰ আগ্ৰহৰ ফলত এক আৱিষ্কাৰৰ সৃষ্টি হয়, যিয়ে অৱশেষত অপ্ট’জেনেটিক্স সম্ভৱ কৰি তুলিলে ।
‘ক্ল’মাইড’ম’নাছ’ক লৈ গৱেষণা কৰি থাকোঁতে তেওঁ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল যে কেনেকৈ এই জীৱটোৱে পোহৰ ধৰা পেলায় আৰু পোহৰৰ উৎসৰ ফালে গতি কৰে । জৰ্জ নেগেলৰ সৈতে তেওঁৰ সহযোগিতামূলক কামৰ ফলত অপ্টোজেনেটিক্সৰ মূলতে থকা পোহৰৰ প্ৰতি সংবেদনশীল প্ৰটিন ‘চেনেলৰ’ড’পচিন’ আৱিষ্কাৰ ঘটে ৷
জৰ্জ নাগেল
১৯৫৩ চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা জৰ্জ নাগেল জাৰ্মানীৰ ৱুৰ্জবাৰ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আণৱিক উদ্ভিদ শৰীৰবিজ্ঞানৰ অধ্যাপক । ১৯৮৮ চনত জাৰ্মানীৰ ফ্ৰেংকফৰ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা তেওঁ পিএইচডি ডিগ্ৰী লাভ কৰে । তেওঁৰ গৱেষণাৰ মূল বিষয়বস্তু আছিল পোহৰৰ প্ৰতি সংবেদনশীল প্ৰ’টিন আৰু কোষীয় প্ৰক্ৰিয়াত ইয়াৰ ভূমিকা ।
নাগেলে পিটাৰ হেগেমেনৰ সৈতে চেনেলৰ’ড’পচিনৰ ওপৰত কাম কৰিছিল আৰু এই প্ৰ’টিনে পোহৰৰ প্ৰতি কেনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে আৰু আধানযুক্ত আয়নক কোষৰ মাজেৰে পাৰ হ’বলৈ দিয়ে সেই বিষয়ে আৱিষ্কাৰ কৰাত সহায় কৰিছিল । এই আৱিষ্কাৰৰ ফলত পাছলৈ বিজ্ঞানীসকলে পোহৰ ব্যৱহাৰ কৰি স্নায়ুকোষ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
এই বঁটা বিজয়ী আৱিষ্কাৰসমূহ জাৰ্মানীৰ ফ্ৰেংকফৰ্টৰ মেক্স প্লেংক ইনষ্টিটিউট ফৰ বায়’ফিজিক্সত কৰা হৈছিল । হেগেমেন, নাগেল আৰু ডেইচেৰথে যৌথভাৱে কৰা কামে এককোষী শেলাইত কৰা আৱিষ্কাৰক এনে এক পদ্ধতিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিলে, যিয়ে জীৱিত মগজুৰ অধ্যয়নত এক বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আনিছে ।
অপ্টোজেনেটিক্সৰ বিষয়ে কিছু কথা
নোবেল বঁটাৰ প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি অপ্টোজেনেটিক্সে বিজ্ঞানীসকলক জীৱিত মগজুৰ স্নায়ুকোষে স্মৃতি, আৱেগ আৰু আচৰণ কেনেকৈ গঢ় দিয়ে সেই কথা বুজিবলৈ সহায় কৰে ।
পিটাৰ হেগেমেন আৰু জৰ্জ নাগেলে এককোষী শেলাইত চেনেলৰ’ড’পচিন নামৰ এটা উল্লেখযোগ্য প্ৰ’টিন আৱিষ্কাৰ কৰিছিল । পিছলৈ কাৰ্ল ডেইচেৰ’থে এই প্ৰ’টিনক স্নায়ুকোষৰ বাবে পোহৰ নিয়ন্ত্ৰিত ছুইচলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে । তেওঁলোকৰ এই আৱিষ্কাৰে স্নায়ুবিজ্ঞানৰ এক নতুন যুগৰ ভেটি স্থাপন কৰিছে ।
মগজুৱে আৱেগ, আচৰণ আৰু শৰীৰৰ কাম-কাজ কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, সেয়া যুগ যুগ ধৰি এক ৰহস্যৰ বিষয় হৈয়েই আছে । ২০ শতিকাত গৱেষকসকলে মগজুৰ কোনবোৰ অংশ নিৰ্দিষ্ট কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত সেইটো চিনাক্ত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ।
কিন্তু সেই সময়ত উপলব্ধ পদ্ধতিসমূহে কাৰণ আৰু ফলৰ মাজত স্পষ্ট সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব নোৱাৰিলে ৷ অপ্টোজেনেটিক্সে এই কথা সলনি কৰিছে ।
নোবেল কমিটী ফৰ ফিজিঅ’লজি বা মেডিচিনৰ অধ্যক্ষ পাৰ্ স্ভেনিংছনে কয়, “অপ্ট’জেনেটিক্সে মগজুৰ মেপিঙৰ সুযোগ প্ৰদান কৰে, যিটো আমি এসময়ত সপোনতো ভবা নাছিলো ।”
বিজয়ীক কেনেকৈ বাছনি কৰা হয় ?
অতি গোপনীয়ভাৱে কৰা মনোনয়নৰ জৰিয়তে এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় । নোবেল কমিটীয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটাৰ বাবে প্ৰাৰ্থী মনোনীত কৰিবলৈ যোগ্য ব্যক্তিক আমন্ত্ৰণ জনায় ।
ইয়াৰ ভিতৰত কেৰলিনস্কা ইনষ্টিটিউটৰ নোবেল বিধানসভাৰ সদস্য, চিকিৎসা আৰু ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ অতীতৰ নোবেল বঁটা বিজয়ী, ৰয়েল ছুইডিছ একাডেমী অৱ ছায়েন্সৰ সদস্য, ছুইডেন আৰু অন্যান্য দেশৰ নিৰ্বাচিত চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানৰ অধ্যাপক আদি অন্যতম ।
ইয়াত কোনো ধৰণৰ স্ব-মনোনয়ন গ্ৰহণ কৰা নহয় । নোবেল কমিটীয়ে মনোনয়নৰ মূল্যায়ন কৰে আৰু প্ৰাৰ্থীৰ নামবোৰ বিবেচনা কৰে । কেৰলিনস্কা ইনষ্টিটিউটৰ ৫০ জনীয়া নোবেল বিধানসভাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লয় ।
এই বঁটা বিশেষভাৱে জীৱ বিজ্ঞান বা চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত অতি উল্লেখযোগ্য আৱিষ্কাৰৰ বাবে প্ৰদান কৰা হয় । এজন ব্যক্তিয়ে কেৱল এই ক্ষেত্ৰখনত বহু বছৰ কটোৱাৰ বাবে বা মাথোঁ বৈজ্ঞানিক নেতা হিচাপে স্বীকৃতি পোৱাৰ বাবেই এই বঁটা লাভ কৰিব নোৱাৰে ।
চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ সৈতে আলফ্ৰেড নোবেলৰ সম্পৰ্ক
আলফ্ৰেড নোবেলে নিজেই উইলত উল্লেখ কৰা অন্যতম আছিল চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ বঁটা । ১৮৯৫ চনৰ ২৭ নৱেম্বৰত আলফ্ৰেড নোবেলে সেই নথিখনত স্বাক্ষৰ কৰে ৷ চিকিৎসা গৱেষণাৰ প্ৰতি তেওঁৰ ব্যক্তিগত আগ্ৰহ আছিল আৰু কেৰলিনস্কা ইনষ্টিটিউটৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছিল ।
১৮৯০ চনৰ আশে-পাশে ছুইডেনৰ শৰীৰবিজ্ঞানী জনছ জোহানছনে ফ্ৰান্সৰ চেভ্ৰেছত থকা নোবেলৰ পৰীক্ষাগাৰত কিছু সময় কাম কৰিছিল ।
নোবেলৰ উইলত উল্লেখ আছিল যে তেওঁৰ সম্পত্তিৰ এটা অংশ সেই ব্যক্তিজনক দিয়া হ'ব, যিয়ে শৰীৰবিজ্ঞান বা চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৱিষ্কাৰ কৰে ।
ছুইডেনৰ ভাস্কৰ্য শিল্পী এৰিক লিণ্ডবাৰ্গে শৰীৰ বিজ্ঞান বা চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটাৰ পদকৰ ডিজাইন কৰিছিল । ইয়াত ‘জিনিয়াছ অৱ মেডিচিন’এ এখন খোলা কিতাপ হাতত লৈ শিলৰ পৰা পানী সংগ্ৰহ কৰি এগৰাকী ৰুগীয়া ছোৱালীক দিবলৈ চিত্ৰিত কৰা হৈছে ।
এইবাৰ মেডিচিন বঁটাৰে নোবেল বঁটাৰ ছিজন আৰম্ভ হ’ব । ইয়াৰ পিছত বিজ্ঞান, সাহিত্য আৰু শান্তিৰ ক্ষেত্ৰত ঘোষণা কৰা হ’ব ৷ ১২ অক্টোবৰত অৰ্থনীতিৰ নোবেল পুৰস্কাৰ ঘোষণাৰ দ্বাৰা এই শৃংখলাৰ সামৰণি পৰিব ।
লগতে পঢ়ক: ১০০ টকাৰ পৰা ১,৩০০ টকালৈ বাঢ়িব বিমানৰ ভাৰা : ৬ অক্টোবৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী