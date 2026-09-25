ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ আসন লাভৰ বাবে কিয় আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে ভাৰতে ?
ভাৰতে ভেটো ক্ষমতা অবিহনে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য হ’ব বিচাৰিবনে ? ভাৰতৰ লক্ষ্য কি ?
Published : September 25, 2026 at 9:53 PM IST
নতুন দিল্লী: ইউক্ৰেইন আৰু ইৰাণৰ বিষয়ত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ ভূমিকা কাৰ্যকৰী হোৱা নাই । বৰঞ্চ কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে কোনো এটা মতত একমত হ’ব পৰা নাই । ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী সদস্যসকল ভেটো ক্ষমতা থকা স্থায়ী সদস্যসকল এই দুটা সংঘাতৰ বিভিন্ন দিশত বিভক্ত ।
ইয়াৰ দ্বাৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শান্তি আৰু নিৰাপত্তাৰ বাবে দায়বদ্ধ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিশ্বব্যাপী প্ৰতিষ্ঠানটোৰ দুৰ্বলতাসমূহ উন্মোচিত হৈছে । গতিকে, বহুপক্ষীয় কাৰ্য-কলাপ বহুলাংশে বিফল হোৱাৰ লগতে সংঘাতৰ ফলত নিৰাপত্তা পৰিষদ পক্ষাঘাতগ্ৰস্ত হৈ পৰা বুলি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান এণ্টনিঅ’ গুটেৰেছে সকীয়াই দিয়াৰ সময়ত ভাৰতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অনুসন্ধানত স্থান বিচাৰিছে কিয় ?
ভাৰতে কিয় এই আসন বিচাৰে
আমেৰিকাত চলি থকা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ অধিবেশনত ভাৰতে একেলগে দুটা লক্ষ্যৰে কাম কৰি আছে । প্ৰথম, ২০২৮-২০২৯ চনৰ কাৰ্যকালৰ বাবে ইউএনএছচিত অস্থায়ী আসন (দুবছৰৰ ঘূৰণীয়া কাৰ্যকাল) নিশ্চিত কৰাৰ বাবে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰিছে । দ্বিতীয়টো দীৰ্ঘম্যাদী লক্ষ্য হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ স্থায়ী সদস্য হোৱাৰ বাবে দশক দশক ধৰি চলা অভিযান অব্যাহত ৰখা ।
প্ৰথমটো লক্ষ্যত উপনীত হ’ব পৰা যাব, কিন্তু দ্বিতীয় লক্ষ্য দীৰ্ঘম্যাদী আকাংক্ষা হৈয়েই আছে । ৰাষ্ট্ৰসংঘ নিৰাপত্তা পৰিষদত ভেটো ক্ষমতা থকা পাঁচখন স্থায়ী সদস্যৰাষ্ট্ৰ আছে, আনহাতে বাকী ১০খন অস্থায়ী সদস্যৰাষ্ট্ৰ আৰু দুবছৰৰ কাৰ্যকাল বিভিন্ন ব্লকক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।
Participated in the IBSA Foreign Ministers’ Meeting today with FM @RonaldLamola of South Africa and FM Mauro Vieira of Brazil. #UNGA81— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) September 25, 2026
Our Joint Media Statement underscored:
✅ Commitment to the UN Charter, international law and a stronger multilateral system.
✅ Support for… pic.twitter.com/8pc2Q2KwwZ
ভেটো ক্ষমতাৰ অৰ্থ হ’ল কেৱল পাঁচখন স্থায়ী সদস্য দেশ—চীন, ফ্ৰান্স, ৰাছিয়া, যুক্তৰাজ্য আৰু আমেৰিকাৰ যিকোনো প্ৰস্তাৱক বাধা দিয়াৰ ক্ষমতা আছে । কিন্তু ভোটিঙৰ পৰা বিৰত থকাটো ভেটো বুলি গণ্য কৰা নহয় । গতিকে ভাৰতে কিয় ভেটো ক্ষমতা অবিহনে ৰাষ্ট্ৰসংঘ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ আসন বিচাৰে ? ভাৰতে অস্থায়ী আসনক কূটনৈতিক প্ৰভাৱ প্ৰয়োগ কৰাৰ বাবে, গ্ল’বেল চাউথক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ বাবে, বিষয়সমূহৰ ওপৰত বিতৰ্ক গঢ় দিয়া আৰু স্থায়ী সদস্যপদৰ বাবে নিজৰ পক্ষ শক্তিশালী কৰাৰ সুযোগ হিচাপে লয় ।
বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে ইয়াৰ দ্বাৰা ভাৰতে গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনাৰ মেজত স্থান লাভ কৰে আৰু ব্যৱস্থাটোৰ ভিতৰত কাম কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰে । এইটো দুৰ্বল হৈ পৰা জটিল সময়ত বহুপক্ষীয়তাক সমৰ্থন কৰাৰ দৰে কথা, দেশসমূহে নিজৰ নিজৰ এজেণ্ডা অনুসৰণ কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইনক নিজৰ জাতীয় স্বাৰ্থৰ লগত খাপ খুৱাই ব্যাখ্যা কৰা বা কেৱল আওকাণ কৰা অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখা গৈছে ।
টিএছ নিউয়ৰ্কত ৰাষ্ট্ৰসংঘত ভাৰতৰ প্ৰাক্তন স্থায়ী প্ৰতিনিধি/ৰাষ্ট্ৰদূত তিৰুমুৰ্তিয়ে কয়,"নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্বভাৱৰ বাবেই ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘত ৰাষ্ট্ৰসংঘত থকাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । ই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিষ্ঠান । তাত থকাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ তাতেই ভূ-ৰাজনীতিৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় ।"
তেওঁ কয়,"আমি যেতিয়াই তালৈ গৈছোঁ, মানুহে বুজি পাইছে যে আমি ইতিবাচক অৱদান আগবঢ়াইছোঁ । আমি স্থায়ী সদস্য নহ'লেও ইউএনএছচিত ভাৰত ইতিবাচক শক্তি হৈ আহিছে । বহুবাৰ আমি 'গ্ল'বেল চাউথ' বিশেষকৈ আফ্ৰিকাৰ হৈ কথা কওঁ । যদিও ভাৰতে ভেটো ক্ষমতাক প্ৰত্যাহ্বান জনাব নোৱাৰে, তথাপিও ভাৰতে স্থায়ী সদস্যৰ সৈতে অংশীদাৰিত্বৰ সহায় লৈ বিগত সময়ত নিজৰ এজেণ্ডা আগুৱাই লৈ গৈছে ।"
২০২১ চনত, ভাৰতৰ অধ্যক্ষতাত, ইউএনএছচিয়ে তালিবানৰ দখলৰ দুসপ্তাহ পাছত এটা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছিল । এই প্ৰস্তাৱত দাবী কৰা হৈছিল যে "আফগান ভূখণ্ড কোনো দেশক ভাবুকি বা আক্ৰমণ কৰিবলৈ, সন্ত্ৰাসবাদীক আশ্ৰয় বা প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ বা সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্য্যৰ পৰিকল্পনা বা পুঁজিৰ বাবে ব্যৱহাৰ নকৰিব ।" ফ্ৰান্স, ব্ৰিটেইন আৰু আমেৰিকাই উত্থাপন কৰা এই প্ৰস্তাৱত ১৩টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ৰাছিয়া আৰু চীনে ভোটদানৰ পৰা বিৰত থাকে ।
এইবাৰ ভাৰতৰ অভিযানত 'শান্তি'ৰ ওপৰত কেন্দ্ৰিত । এইটো 'নিয়ম, বিশ্বাস আৰু সততাৰ জৰিয়তে সামগ্ৰিক উন্নতি সুনিশ্চিত কৰা'ৰ সংক্ষিপ্ত ৰূপ । এই অভিযানত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নিয়মৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে । সংঘাতৰ সময়ত এই নিয়মসমূহ অৱজ্ঞা কৰা হৈছে, কিয়নো ইৰাণ আৰু ইউক্ৰেইনত অসামৰিক আন্তঃগাঁথনিক লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও ই সামুদ্ৰিক নিৰাপত্তা, বহুপক্ষীয়তা, আৰু সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী প্ৰচেষ্টাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
ইউএনএছচিলৈ ভাৰত ঘূৰি অহাৰ সম্ভাৱনা কি কি ?
পূৰ্বৰ ২০২১–২০২২ চনৰ কাৰ্যকালৰ বিপৰীতে যেতিয়া ভাৰত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হৈছিল, এইবাৰ তাজিকিস্তানও নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে । মধ্য এছিয়াৰ এই দেশখনে ইউএনএছচিত যোগদানৰ প্ৰথম প্ৰচেষ্টা চলাইছে আৰু ৫৭খন সদস্য ৰাষ্ট্ৰ থকা অৰ্গেনাইজেচন অৱ ইছলামিক ক’অপাৰেচনৰ সমৰ্থন লাভ কৰিছে । ২০২৭ চনৰ জুন মাহত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া গোপন বেলটত দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰা দেশখনক দুবছৰৰ বাবে দিয়া হ’ব ৷
#IndiaAtUN— India at UN, NY (@IndiaUNNewYork) September 19, 2026
PR @AmbHarishP highlighted 8 concrete proposals to strengthen peacekeeping architecture at the @UN Security Council Debate on @UNPeacekeeping Operations.
➡️ Peacemaking-oriented " reset," anchored in restraint, impartiality and consent.
➡️ sustained political… pic.twitter.com/B9iVMBzlyf
তাজিকিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ সংস্থা খোভাৰৰ মতে, মধ্য এছিয়াৰ দেশখনৰ এই অভিযানে বহনক্ষম উন্নয়ন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ দৰে বিষয়ৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হোৱা সৰু সৰু দেশসমূহক ৰাষ্ট্ৰসংঘ নিৰাপত্তা পৰিষদত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে । তথাপিও ভাৰত–যিখন আঠবাৰ পৰিষদৰ সদস্য হৈ আহিছে–অৰ্থনৈতিকভাৱে শক্তিশালী, বিশ্বৰ অন্যতম দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা অৰ্থনীতি আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ শান্তিৰক্ষা অভিযানত অন্যতম বৃহৎ অৰিহণা যোগোৱা দেশ ।
চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি ভাৰতে ১৯৪৮ চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে ৫০টাতকৈও অধিক অভিযানত ৩ লাখৰো অধিক সৈন্য আৰু জোৱান নিয়োগ কৰিছে । কিন্তু প্ৰশ্নটো হ’ল এয়াই যথেষ্ট নেকি ? জুলাই মাহত বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছৱালে কৈছিল,"আমি নিশ্চিত যে সকলো দেশেই আমাৰ প্ৰাৰ্থীক যথাযথ বিবেচনা কৰিব । প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা দেশসমূহে ইয়াৰ পূৰ্বেও জয়লাভ কৰিছে ।
তেওঁ কয়,"প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা মধ্য এছিয়াৰ দেশ কিৰ্গিস্তানে ২০২৭–২৮ বৰ্ষৰ আসনৰ বাবে ফিলিপাইনছক পৰাস্ত কৰিছিল । মধ্য এছিয়াৰ বাবেও একেধৰণৰ জয় পুনৰাবৃত্তি কৰাৰ আশা কৰিছে তাজিকিস্তানে । তথাপিও এই সপ্তাহত ইউএনজিএৰ সময়ত ভাৰতে নিজৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ।"
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে বিভিন্ন গ্ৰুপিং দেশৰ প্ৰতিনিধিক সাক্ষাৎ কৰিছে, যেনে CARICOM আৰু CELAC – য’ত কেৰিবিয়ান আৰু লেটিন আমেৰিকাৰ দেশসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত – লগতে প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় দ্বীপ দেশ আৰু IBSA (ভাৰত, ব্ৰাজিল আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ এটা গোট) । প্ৰশ্নটো হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰসংঘ নিৰাপত্তা পৰিষদত ভাৰতৰ অভিলেখ–য’ত ভাৰতে ‘গ্ল’বেল চাউথ’ৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহ উত্থাপন কৰিছে – আৰু ইয়াৰ অভিযানে প্ৰয়োজনীয় সমৰ্থন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ’বনে ?
সংস্কাৰৰ বিতৰ্ক-ভাৰতৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী আসন বৃদ্ধিৰ বৃহত্তৰ প্ৰচেষ্টাৰ সৈতেও জড়িত ভাৰত আৰু আফ্ৰিকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জাপান আৰু জাৰ্মানীলৈকে বহু দেশে বছৰ বছৰ ধৰি স্থায়ী সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিৰ দাবী জনাই আহিছে । তেওঁলোকৰ মতে ১৯৪৫ চনত ইউএনএছচিৰ সৃষ্টিৰ পিছৰে পৰা পৃথিৱীখন সলনি হৈছে আৰু বিশ্বৰ বৃহৎ অংশত পৰ্যাপ্ত প্ৰতিনিধিত্ব নাই ।
তিৰুমুৰ্তিয়ে কয়,"ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সন্মুখত থকা সমস্যাটো হ'ল আপুনি আজিৰ বাস্তৱতাক প্ৰতিফলিত নকৰা বিশ্বাসযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান এটা সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে । কিছুমান মধ্যপন্থী শক্তিয়ে কৈছে যে তেওঁলোকৰো দাবী আছে আৰু কেৱল ৰবৰৰ ষ্টাম্প হৈ নাথাকিব । ৰাষ্ট্ৰসংঘ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ অনুসন্ধানৰ বিশ্বাসযোগ্যতা অটুট থাকিব যদিহে আপুনি তেওঁলোকক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰে ।"
কিন্তু অস্থায়ী সদস্য নিৰ্বাচন কৰাতকৈ ইউএনএছচিৰ গাঁথনি সলনি কৰাটো বহুত বেছি কঠিন । ইয়াৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনদ সংশোধন, দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ দুই তৃতীয়াংশ সদস্যৰ (ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ পাঁচোটা স্থায়ী সদস্যকে ধৰি) অনুমোদন লোৱাৰ প্ৰয়োজন । এই কাৰণেই ভাৰতে দশক দশক ধৰি ইয়াৰ বাবে চেষ্টা কৰি আহিছে ।
শেহতীয়াকৈ ইউএনজিএৰ সময়ত ভিচেগ্ৰাড গ্ৰুপে (হাংগেৰী, পোলেণ্ড, শ্লোভাকিয়া, আৰু চেক গণৰাজ্যক সামৰি লৈ) ভাৰতৰ স্থায়ী সদস্যপদৰ বাবে কৰা দাবীক সমৰ্থন কৰিছিল । স্থায়ী সদস্যৰ ভিতৰত চীনে ভাৰতৰ স্থায়ী সদস্যপদৰ দাবীক স্পষ্টভাৱে সমৰ্থন কৰা নাই, আনহাতে আন সদস্যসকলে নতুন সদস্যৰ ভেটো ক্ষমতা থাকিব নে নাই সেই বিষয়ে বিতৰ্ক কৰি আছে । ভাৰতৰ এই দাবীৰ বিৰোধিতা ইউনিটিং ফৰ কনচেনছাছ মিত্ৰজোঁট (যাক কফি ক্লাব বুলিও কোৱা হয়, য’ত পাকিস্তান অন্তৰ্ভুক্ত) আদি গোটেও বিৰোধিতা কৰিছে ।
সংস্কাৰ কি হ’ব লাগে সেই সম্পৰ্কেও দেশৰ মাজত মতানৈক্য আছে । তুৰ্কীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি টাইপ এৰদোগানে স্থায়ী সদস্যপদ আৰু ভেটো ক্ষমতা বিলুপ্ত কৰাৰ দাবী জনাইছে । যদিও বহুপক্ষীয়তাবাদে আশা কৰা ধৰণে কাম কৰিব পৰা নাই, তথাপিও চলি থকা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।
বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ নেতাসকলে – ৰাষ্ট্ৰসংঘক প্ৰায়ে আওকাণ কৰা আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পকে ধৰি – নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰিবলৈ সমবেত হৈছে । তিৰুমুৰ্তিয়ে কয়,"বছৰ বছৰ ধৰি ৰাষ্ট্ৰসংঘই কিছুমান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইন, নিয়ম আৰু নীতি-নিয়মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বিশ্ব ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাত বিশাল ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । যদি আপুনি পেলেষ্টাইনলৈ চায় তেন্তে তাত 'দুখন ৰাষ্ট্ৰৰ সমাধান'ৰ ধাৰণাটো ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বিভিন্ন প্ৰস্তাৱৰ পৰাই উদ্ভৱ হৈছে ।"