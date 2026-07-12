আমেৰিকা ইৰাণৰ মাজত যুদ্ধ : ইৰাণে পুনৰ বন্ধ কৰিলে হৰমুজ জলদ্বীপ
আমেৰিকা-ইৰাণৰ যুদ্ধৰ অন্ত কেতিয়া? দুয়োখন দেশৰে শান্তি চুক্তি দুৰ্বল হৈ পৰিছে! দুয়োখন দেশৰ মাজত চলা বিবাদ অন্ত পৰাৰ পৰিৱৰ্তে অধিক সংক্ৰিয় হোৱাৰহে অনুমান হৈছে ৷
Published : July 12, 2026 at 11:19 AM IST
টেহৰাণ : শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি, আমেৰিকাই পুনৰ ইৰাণৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে ৷ যাৰ ফলত হৰমুজ জলদ্বীপত উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইছে । আমেৰিকাৰ প্ৰতিৰক্ষা সচিব পিট হেগছেথে ছ’চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট কৰি এই কাৰ্যৰ পক্ষত কয়, ‘‘ইৰাণে ভুল সিদ্ধান্ত লৈছিল আৰু এতিয়া তেওঁলোকে ইয়াৰ মূল্য দিব লাগিব ।’’
ইৰাণে কয় যে হৰমুজ জলদ্বীপ পুনৰবাৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ৷ এইটো ঘটিছিল যেতিয়া ইৰাণী সেনাই নিক্ষেপ কৰা সতৰ্কবাণীমূলক গুলীটো অজানিতে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সাগৰীয় পথটো চলি থকা এখন জাহাজত লাগিছিল ৷ ইয়াৰ পাছত ইৰাণে পুনৰ হৰমুজ জলদ্বীপ বন্ধ কৰি দিয়ে । এই ঘটনাই আমেৰিকাৰ সৈতে ইতিমধ্যে ভংগুৰ যুদ্ধবিৰতি চুক্তিক আৰু অধিক ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে ।
এই ঘটনাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে আমেৰিকাৰ চেণ্ট্ৰেল কমাণ্ডে ঘোষণা কৰে যে তেওঁলোকৰ বাহিনীয়ে ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে তৃতীয় ৰাউণ্ডৰ আক্ৰমণ চলাইছে । ইৰাণৰ চৰকাৰী সংবাদ মাধ্যমে ইছফাহান জলদ্বীপৰ কাষৰ দুখন চহৰ বান্দাৰ আব্বাছ আৰু ছিৰিকত বিস্ফোৰণৰ বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে ।
আমেৰিকাৰ চেণ্ট্ৰেল কমাণ্ডে কয় যে ইৰাণে চাইপ্ৰাছৰ পতাকা থকা কণ্টেইনাৰ জাহাজ এখনত আক্ৰমণ চলায় ৷ ফলত ইয়াৰ ইঞ্জিন ৰুমৰ যথেষ্ট ক্ষতি হয় লগতে এজন ক্ৰু মেম্বাৰ নিৰুদ্দেশ হৈ পৰে । ইয়াৰ পূৰ্বে ৱাশ্বিংটনত থকা আমেৰিকাৰ বিষয়াসকলে কৈছিল যে জলদ্বীপ সুৰক্ষিত নোহোৱালৈকে যুদ্ধৰ অন্ত পেলোৱাৰ বাবে যোৱা মাহত হোৱা চুক্তিখন শক্তিশালী কৰাৰ বাবে আলোচনা আগবাঢ়িব নোৱাৰিব ।
আমেৰিকাই ইৰাণে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰাজহুৱা বক্তব্য প্ৰদান কৰাটোও বিচাৰে । বৰঞ্চ ৰিভল্যুচনেৰী গাৰ্ড কৰ্পছে কয়, ‘‘কেইবাখনো জাহাজে আমাৰ সতৰ্কবাণী আৰু পথ সলনি কৰি অনুমোদিত পথ অনুসৰণ কৰিবলৈ দিয়া নিৰ্দেশনাক আওকাণ কৰিছিল ।”
ইয়াৰে এখন জাহাজ "সতৰ্কবাণীমূলক গুলীয়েদি আঘাত কৰাৰ পাছতে ৰৈ গ'ল । ইৰাণে কয়, ‘একাধিক আদেশ নহালৈকে এই জলদ্বীপটো বন্ধ হৈ থাকিব আৰু অধিক আক্ৰমণ হ’লে এলেকাটোত শত্ৰুৰ অধিক স্থানক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ কথা বিবেচনা কৰিব ৷’’
আমেৰিকাৰ চেণ্ট্ৰেল কমাণ্ডে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি ইৰাণৰ ইছলামিক ৰিভল্যুচনেৰী গাৰ্ড কৰ্পে চাইপ্ৰাছৰ পতাকা থকা কণ্টেইনাৰ জাহাজ গেলাক্সি হৰমুজ জলদ্বীপৰ মাজেৰে ট্ৰেনজিট কৰি থকাৰ সময়তে আক্ৰমণ কৰে । আক্ৰমণত নিৰুদ্দেশ হৈছিল এজন অসামৰিক ক্ৰু মেম্বাৰ । কমাণ্ডে জনোৱা মতে, জাহাজখনত জুই লাগি ইঞ্জিন ৰুমৰ যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হোৱাৰ ফলত জাহাজখনে যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিব নোৱাৰিলে ।