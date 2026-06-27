ভেনিজুৱেলাত ভূমিকম্প : প্ৰায় ১০০০ লোকৰ মৃত্যু, লাখ লাখ লোক নিৰুদ্দেশ
বুধবাৰে ভেনিজুৱেলাৰ ৰাজধানী চহৰ কাৰাকাছত দুটাকৈ হোৱা ভূমিকম্পত এতিয়াও বহু লোক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ৷
Published : June 27, 2026 at 2:54 PM IST
লা গুয়াইৰা (ভেনিজুৱেলা) : বুধবাৰে দুটাকৈ প্ৰলয়কৰী ভূমিকম্পই জোকাৰি গ’ল ভেনিজুৱেলাৰ ৰাজধানী চহৰ কাৰাকাছ ৷ এই ভূইকম্পৰ ফলত ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হ’ল ভেনিজুৱেলা ৷ বৰ্তমানো অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান ৷
যিমানেই সময় বাগৰিছে সিমানেই এই ভূইকম্পৰ ফলত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই গৈ আছে ৷ শুকুৰবাৰে লাভ কৰা তথ্য মতে, ভেনিজুৱেলাত হোৱা এই দুটা ভূমিকম্পত ইতিমধ্যে প্ৰায় ৯২০ জন লোকৰ মৃত্য়ু হৈছে ৷ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উদ্ধাৰকাৰী দলে ধ্বংসাৱশেষৰ জীৱিত লোকৰ সন্ধান কৰি আছে ৷ কিন্তু জীৱিত অৱস্থাত কিমান লোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ’ব সেয়া এতিয়াও প্ৰশ্নৰ অৱৰ্তত ৷ সময় আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে হাজাৰ হাজাৰ লোক নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ বাতৰি পোৱা গৈছে ।
Operation Amistad underway!— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) June 26, 2026
Two @IAF_MCC C17s took-off today for Venezuela with urgent assistance to support their post-earthquake relief efforts.
The assistance contains an Indian Army @adgpi Field Hospital Unit and over 35 tons of relief supplies, medicines and medical… pic.twitter.com/Dcq8P065tp
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাহায্য মুৰব্বী টম ফ্লেচাৰে AFP ক জনোৱা মতে, বুধবাৰে সন্ধিয়া হোৱা ভূমিকম্পৰ ফলত দেশখনৰ উত্তৰ অংশৰ বহু অট্টালিকা ভাঙি যায় ৷ ফলত প্ৰায় ৫০ হাজাৰৰো অধিক লোক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে । শুকুৰবাৰে নিশা ৮:০০ বজাৰ পৰা (শনিবাৰে ০০০ জিএমটি) দুৰ্যোগ হোৱা অঞ্চললৈ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ৷ এই কথা সদৰী কৰে আভ্য়ন্তৰীণ মন্ত্ৰী ডিঅ’ছডাডো কেবেলোৱে ৷
ইতিমধ্যে ভাৰতকে ধৰি বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশে ভেনিজুৱেলাক সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে । ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে ছ’চিয়েল মিডিয়াত লিখিছে, "অপাৰেশ্বন আমিষ্টাদ (বন্ধুত্ব) আৰম্ভ হৈছে । আজি বায়ুসেনাৰ দুখন বিমান ভেনিজুৱেলালৈ ৰাওনা হৈছে । এই বিমানসমূহে ভূমিকম্পৰ সাহায্য প্ৰচেষ্টাত সহায়ক হোৱাকৈ অত্যাৱশ্যকীয় সাহায্য সামগ্ৰী কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছে । সাহায্য সামগ্ৰীসমূহৰ ভিতৰত আছে ভাৰতীয় সেনাৰ এটা ক্ষেত্ৰ চিকিৎসালয় ইউনিট আৰু ৩৫ টনৰো অধিক সাহায্য সামগ্ৰী, ঔষধ আৰু চিকিৎসা সঁজুলি ।’’
বৈদেশিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে দুটা VHISHM কিউবো ভেনিজুৱেলালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । ইয়াৰ অৰ্থ হ’ল ইণ্ডিয়া হেল্থ ইনিচিয়েটিভ ফৰ ক’অপাৰেচন, বেনিফিট, এণ্ড ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ।