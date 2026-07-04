ETV Bharat / international

দুখৰ সময়ত সহায়ৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ধন্যবাদ দিলে ভেনিজুৱেলাৰ বিদেশ মন্ত্ৰীয়ে

ভাৰতীয় অস্থায়ী চিকিৎসালয় পৰিদৰ্শন কৰি ভাৰত চৰকাৰক ধন্যবাদ দিলে ভেনিজুৱেলাৰ বিদেশ মন্ত্ৰী য়ুভান গীলে ৷

Venezuela
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ধন্যবাদ দিলে ভেনিজুৱেলাৰ বিদেশ মন্ত্ৰীয়ে (ANI)
author img

By PTI

Published : July 4, 2026 at 6:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কাৰাকাছ (ভেনিজুৱেলা) : ১১ দিনাৰ পূৰ্বে ভেনিজুৱেলাত হোৱা দুটাকৈ বিধ্বংসী ভূমিকম্পত তচনচ হৈ পৰিছিল দেশখনৰ স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা ৷ দেশখনৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভাৰত চৰকাৰে সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল ৷ সেই স্বৰূপে ভাৰতে ভেনিজুৱেলালৈ বৃহৎ পৰিমাণৰ ঔষধ আৰু চিকিৎসা সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰিছে ৷ লগতে ভাৰতীয় সেনাৰ দ্বাৰা দেশখনত অস্থায়ী চিকিৎসা শিবিৰ স্থাপন কৰি আহত লোকসকলক চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছে ৷

দেওবাৰে ভেনিজুৱেলাৰ বিদেশ মন্ত্ৰী য়ুভান গীলে ভাৰতীয় সেনাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত অস্থায়ী চিকিৎসা শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰে ৷ উল্লেখ্য যে, দেশখনৰ লা ৰিংনাডা ৰেছট্ৰেকত ভাৰতীয় সেনাই স্থাপন কৰা অস্থায়ী চিকিৎসালয় পৰিদৰ্শন কৰি ভাৰত চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ভিনেজুৱেলাৰ বিদেশ মন্ত্ৰী য়ুভান গীলে ৷

এই সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী গীলে এক্সত কয়,"এই দুৰ্যোগৰ সময়ত আমাক সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱাৰ বাবে আমি ভেনিজুৱেলা চৰকাৰ আৰু ভেনিজুৱেলাৰ জনসাধাৰণৰ হৈ ভাৰত চৰকাৰ আৰু জনসাধাৰণৰ প্ৰতি আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছো, বিশেষকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ।"

ইফালে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰত দূত পিকেএশোক বাবুৱে এক্সত কয়," ভাৰতে স্থাপন কৰা অস্থায়ী চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ ভিনেজুৱেলাৰ বিদেশ মন্ত্ৰী য়ুভান গীলে আমাৰ চিকিৎসকসকলক সাক্ষাৎ কৰে আৰু চিকিৎসাধীন লোককৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লয় ৷"

উল্লেখ্য যে, 'অপাৰেশ্ব'ন অমিষ্টাদ্য'ৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ দুখন চি-১৭ গ্ল'বমাষ্টাৰ বিমানেৰে ভাৰতীয় সেনাই ৩৫ টনৰো অধিক চিকিৎসা সামগ্ৰী, ঔষধ আৰু চিকিৎসা সঁজুলি আৰু দুটা বিএইছআইএছএইছএম কিউবকে ধৰি ৬৬ টন সাহায্য লৈ ভেনিজুৱেলাত উপস্থিত হৈছিল ৷ ভূমিকম্পৰ ফলত বৰ্তমানলৈকে দেশখনত প্ৰায় ১,৭০০ৰো অধিক লোক নিহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

লগতে পঢ়ক: এআইৰ দৌৰত বৃদ্ধি কাৰ্বন নিৰ্গমন: গুগল-আমাজনে আনিছে নতুন প্ৰত্যাহ্বান

TAGGED:

ভেনিজুৱেলাৰ ভূমিকম্প
ভাৰতীয় সেনা
বিদেশ মন্ত্ৰী য়ুভান গীল
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
VENEZUELA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.