ভেনিজুৱেলাত ভূমিকম্পই প্ৰাণ ল’লে কমেও ২৩৫ জনৰ, আহত প্ৰায় ৪৩০০ গৰাকী

ভেনিজুৱেলাত ভূমিকম্পই প্ৰাণ ল’লে কমেও ২৩৫ জনৰ, আহত প্ৰায় ৪৩০০ গৰাকী
বুধবাৰে সন্ধিয়া হোৱা ভূমিকম্পত বহু অট্টালিকা ভাঙি পৰাৰ ফলত কমেও ২৩৫ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে কমেও ৪৩০০ লোক আহত ।
Published : June 26, 2026 at 11:00 AM IST
কাৰাকাছ: দুটাকৈ প্ৰলয়কৰী ভূমিকম্পই ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰিলে ভেনিজুৱেলাৰ ৰাজধানী চহৰ কাৰাকাছক ৷ বুধবাৰে সন্ধিয়া হোৱা ভূমিকম্পত বহু অট্টালিকা ভাঙি পৰাৰ ফলত কমেও ২৩৫ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে কমেও ৪৩০০ লোক আহত হয় বুলি বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে । জীৱিত আৰু মৃত লোকৰ সন্ধানত উদ্ধাৰকাৰী দলে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷
স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কাৰ্লোছ আলভাৰাডোৱে বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যিক সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, ‘‘দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে আমি প্ৰায় ২৩৫ জনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছোঁ যিসকলৰ ভূমিকম্পৰ ফলত ঘটনাস্থলীত আৰু চিকিৎসালয়ত মৃত্যু ঘটিছে ৷’’
বুধবাৰে সন্ধিয়া ৭.২ আৰু ৭.৫ ৰিখটাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্পত অধিক লোকৰ মৃত্যুৰ আশংকা কৰা হৈছিল, যিটো ভেনিজুৱেলাত এশ বছৰতকৈও অধিক সময়ৰ ভিতৰত আটাইতকৈ শক্তিশালী ভূমিকম্পৰ ভিতৰত অন্যতম । প্ৰায় ৪৩০০ লোক আহত হয়, হাজাৰ হাজাৰ লোক নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে আৰু ব্ৰাজিলৰ আমাজনলৈকে অট্টালিকাসমূহ খালী কৰা হৈছে ।
এই ধ্বংসলীলাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই বৃহস্পতিবাৰে আমেৰিকাৰ কোষাগাৰে ভেনিজুৱেলাত ভূমিকম্পৰ সাহায্য প্ৰচেষ্টাৰ সৈতে জড়িত লেনদেনৰ অনুমতি দিবলৈ ২৩ অক্টোবৰলৈকে কিছু নিষেধাজ্ঞা ৰেহাই দিবলৈ আগবাঢ়িছে যিবোৰ অন্যথা নিষিদ্ধ হ’ব । ইফালে উত্তৰ ভেনিজুৱেলাৰ চহৰসমূহত আতংকিত বাসিন্দাসকলে ৰাজপথলৈ আহি ধ্বংসাৱশেষত নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকসকলক বিচাৰি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰে ।
ধূলি আৰু তেজেৰে আবৃত ধ্বংসাৱশেষৰ পৰা আহতসকলক উলিয়াই অনা হয়, য’ত শিশু আৰু জীৱ-জন্তুও আছে । ভেনিজুৱেলাৰ চৰকাৰী টিভিয়ে উদ্ধাৰৰ নাটকীয় ছবি দেখুৱাইছিল, য’ত আছিল চিমেণ্টৰ ফলকৰ তলত আবদ্ধ হৈ থকা এগৰাকী মহিলাৰ মাত্ৰ খালী ভৰিখনহে বাহিৰলৈ ওলাই আছিল, তাৰ পিছত উদ্ধাৰকাৰীয়ে তেওঁক জীৱিত অৱস্থাত উলিয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
বছৰৰ আৰম্ভণিতে আচৰিত সামৰিক অভিযানত ভেনিজুৱেলাৰ তেতিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিকোলাছ মাদুৰোক বন্দী কৰা আমেৰিকাকে ধৰি বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে । মাদুৰোক বন্দী কৰাৰ পিছত জানুৱাৰী মাহত কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰা ভাৰপ্ৰাপ্ত ৰাষ্ট্ৰপতি ডেলচি ৰড্ৰিগেজৰ বাবে এই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ মাথোঁ শেহতীয়া প্ৰত্যাহ্বান । ভেনিজুৱেলা এদশকৰো অধিক সময় ধৰি অৰ্থনৈতিক অশান্তিৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে ।
ভেনিজুৱেলাৰ কৰ্তৃপক্ষই কয় যে তেওঁলোকে দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ পৰা উদ্ধাৰকাৰী দলক লা গুইৰালৈ প্ৰেৰণ কৰি আছে, যিটো প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বাবে কোনো অচিনাকি নহয়; ১৯৯৯ চনত তাত হোৱা খহনীয়াক দেশখনৰ অন্যতম ভয়াৱহ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বুলি গণ্য কৰা হয় আৰু হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল । ৰড্ৰিগেজে বৃহস্পতিবাৰে ব্যৱসায়ীসকলক উদ্ধাৰ অভিযানৰ বাবে গধুৰ নিৰ্মাণ সঁজুলি উপলব্ধ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
আমেৰিকাৰ ভূতাত্ত্বিক জৰীপে জনোৱা মতে, কাৰাকাছৰ পৰা প্ৰায় ১৭০ কিলোমিটাৰ (১০৫ মাইল) পশ্চিমে কেৰিবিয়ান উপকূলৰ ম’ৰনৰ পশ্চিমে ৭.২ প্ৰাবল্যৰ প্ৰথমটো ভূমিকম্পই আঘাত কৰে । ইয়াৰ গভীৰতা আছিল ২২ কিলোমিটাৰ (প্ৰায় ১৪ মাইল)। মাত্ৰ একমিনিটৰ পিছতে ইউ এছ জি এছে দ্বিতীয়টো ৭.৫ ৰিখটাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্পৰ খবৰ দিয়ে, যাৰ গভীৰতা ১০ কিলোমিটাৰ (প্ৰায় ৬ মাইল) আৰু মৰনৰ পৰা ১৬ কিলোমিটাৰ (১০ মাইল) দক্ষিণ-পশ্চিমে ইয়াৰ কেন্দ্ৰবিন্দু ।
বৃহস্পতিবাৰে আমেৰিকাই কয় যে তেওঁলোকে দুখন যুদ্ধজাহাজ, পৰিবহণ বিমান আৰু হেলিকপ্টাৰ নিয়োগ কৰাৰ লগতে ভূমিকম্পত আক্ৰান্ত ভেনিজুৱেলাক সহায় কৰিবলৈ ১৫ কোটি ডলাৰৰ সাহায্য সংগ্ৰহ কৰিছে । আমেৰিকান সেনাৰ দক্ষিণ কমাণ্ডে এক বিবৃতিত কয় যে তেওঁলোকৰ বাহিনীয়ে অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰকাৰী দল আৰু “আমেৰিকাৰ আন্তঃসংস্থা অংশীদাৰসকলক সহায় আগবঢ়াব ৷ তেওঁলোকে ক্ষতিৰ মূল্যায়ন কৰিব, আহতসকলৰ স্থান নিৰ্ণয় কৰিব জীৱন ৰক্ষাৰ বাবে সহায় আগবঢ়াব ।”
নিয়োজিত হ’বলগীয়া বাহিনীসমূহৰ ভিতৰত আছে উভচৰ পৰিবহণ জাহাজ ইউ এছ এছ ফ’ৰ্ট ল’ডাৰডেল আৰু উপকূলীয় যুদ্ধ জাহাজ ইউ এছ এছ বিলিংছ (এল চি এছ ১৫)ৰ লগতে চি-১৭ গ্ল’বমাষ্টাৰ আৰু চি-১৩০ হাৰকিউলিছ পৰিবহণ বিমান । ইয়াৰ পূৰ্বে বিদেশ মন্ত্ৰালয়ে ঘোষণা কৰিছিল যে সাহায্য পেকেজত ইতিমধ্যে ভেনিজুৱেলাত কাম কৰা সাহায্য গোটসমূহলৈ ৫ কোটি ডলাৰৰ নতুন দ্বিপাক্ষিক বঁটাৰ লগতে দেশখনৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱীয় পুঁজিলৈ ১০ কোটি ডলাৰৰ বৰঙণিও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’ব ।
লগতে পঢ়ক: ভেনিজুৱেলাত দুটাকৈ শক্তিশালী ভূমিকম্পত প্ৰায় ৩২ জন লোকৰ মৃত্যু, ৭০০ৰো অধিক আহত, ভাৰতৰ সহায়ৰ আশ্বাস