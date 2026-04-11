সৰ্বোত্তম অস্ত্ৰৰে ইৰাণত আক্ৰমণৰ ভাবুকি ট্ৰাম্পৰ

Published : April 11, 2026 at 8:53 AM IST

ৱাশ্বিংটন: পশ্চিম এছিয়াৰ শত্ৰুতাৰ সৰ্বাংগীন সমাধানৰ বাবে কূটনৈতিক প্ৰচেষ্টাৰ মাজতে শুকুৰবাৰে (স্থানীয় সময় অনুসৰি) আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে সকীয়াই দিয়ে যে ইছলামবাদত শান্তি আলোচনা বিফল হ’লে আমেৰিকাই নিজৰ “শ্ৰেষ্ঠ গোলাবাৰুদ” ব্যৱহাৰ কৰি ইৰাণৰ ওপৰত তীব্ৰ সামৰিক আক্ৰমণ চলাবলৈ সাজু ।

নিউয়ৰ্ক পোষ্টৰ সৈতে হোৱা এক টেলিফোনিক সাক্ষাৎকাৰত ট্ৰাম্পে ইংগিত দিছিল যে অহা ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত আলোচনাৰ সফলতাৰ সন্দৰ্ভত স্পষ্টতা উত্থাপন হ’ব। আলোচনা সফল হ’ব বুলি বিশ্বাস কৰে নেকি বুলি সোধাত ফোনযোগে দিয়া সাক্ষাৎকাৰত ট্ৰাম্পে কয়, ‘‘আমি প্ৰায় ২৪ ঘণ্টাৰ পিছত গম পাম । কি হয় আমি সোনকালে গম পাম ।’’

সামৰিক প্ৰস্তুতিৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি ট্ৰাম্পে কয় যে আমেৰিকাই ইতিমধ্যে নিজৰ সম্পদ সংগ্ৰহ আৰু অঞ্চলটোত নিজৰ কৌশলগত স্থান বৃদ্ধি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । "আমাৰ এটা ৰিছেট চলি আছে । আমি জাহাজবোৰত সৰ্বোত্তম গোলাবাৰুদ, এতিয়ালৈকে নিৰ্মিত শ্ৰেষ্ঠ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ লোড কৰিছো ৷ এইবোৰ অস্ত্ৰ আমি আগতে ব্যৱহাৰ কৰাতকৈও উত্তম ৷"

সামৰিক গঠনৰ পৰিসৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি তেওঁ লগতে কয়, "আমি জাহাজবোৰত এতিয়ালৈকে নিৰ্মিত শ্ৰেষ্ঠ অস্ত্ৰৰে লোড কৰিছো, আনকি আমি সম্পূৰ্ণ ডেচিমেচন কৰাতকৈও উচ্চ পৰ্যায়ত কাম কৰিছোঁ ।"

ট্ৰাম্পে আৰু সকীয়াই দিয়ে যে চুক্তিত উপনীত নহ’লে ৱাশ্বিংটনে নিৰ্ণায়ক সামৰিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। আৰু যদি আমাৰ কোনো চুক্তি নাথাকে, তেন্তে আমি সেইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিম, আৰু আমি সেইবোৰ অতি ফলপ্ৰসূভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিম।’

তেহৰাণৰ স্থিতিৰ ওপৰত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি ট্ৰাম্পে নিউয়ৰ্ক পোষ্টক কয়, ‘‘এনে লোকৰ বিৰুদ্ধে লেনদেন কৰি আছোঁ যিসকলে সঁচা কথা কয় নে মিছা কয় আমি নাজানো । আমাৰ বাবে তেওঁলোকে সকলো পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰৰ পৰা মুক্তি পাইছে, সকলো নাইকিয়া হৈ গৈছে । তাৰ পিছতো তেওঁলোকে প্ৰেছৰ ওচৰলৈ ওলাই গৈ কয়, 'নাই, আমি ভাল কৰিব বিচাৰো ।' গতিকে আমি গম পাম কি হয়।’’

ইফালে, শুকুৰবাৰে আমেৰিকাৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জে ডি ভেন্সে ইৰাণৰ সৈতে আলোচনাত অংশগ্ৰহণৰ বাবে পাকিস্তানৰ ৰাজধানী ইছলামবাদলৈ ৰাওনা হয় আৰু আলোচনাক লৈ আশা প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে তেহৰাণৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আন্তৰিকতাৰ অভাৱৰ কথা সকীয়াই দিয়ে ।

প্ৰস্থানৰ পূৰ্বে সাংবাদিকসকলক সম্বোধন কৰি ভেন্সে কয় যে ইৰাণে সদিচ্ছাৰে আলোচনাৰ কাষ চাপিলে আমেৰিকা গঠনমূলক সংযোগৰ বাবে সাজু হৈ আছে । ‘‘আমি আলোচনাৰ বাবে আগ্ৰহী । মই ভাবো যে ই ইতিবাচক হ'ব । আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কোৱাৰ দৰে ইৰাণীসকলে যদি সদিচ্ছাৰে আলোচনা কৰিবলৈ ইচ্ছুক হয়, তেন্তে আমি নিশ্চিতভাৱে মুকলিকৈ হাত আগবঢ়াবলৈ ইচ্ছুক ।’’ ভেন্সে কয় ৷

অৱশ্যে তেওঁ সকীয়াই দিয়ে যে আলোচনাৰ সময়ত ইৰাণে বেয়া মনোভাৱেৰে কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে ৱাশ্বিংটনে অনুকূল সঁহাৰি নিদিয়ে ৷ ভেন্সে লগতে কয়, ‘‘যদি তেওঁলোকে আমাৰ সৈতে খেল খেলিবলৈ চেষ্টা কৰে, তেন্তে তেওঁলোকে বুজি পাব যে আলোচনাপন্থী দলটো ইমান গ্ৰহণযোগ্য নহয় ।’’

এই সপ্তাহৰ শেষৰ ফালে আলোচনাৰ বাবে ইছলামবাদলৈ যোৱা আমেৰিকাৰ প্ৰতিনিধি দলটোক নেতৃত্ব দিব ভেন্সে । হোৱাইট হাউছৰ প্ৰেছ সচিব কেৰ’লিন লিভিটৰ মতে, ভেন্স, আমেৰিকাৰ বিশেষ দূত ষ্টিভ উইটকফ আৰু আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ জোঁৱাই জেৰেড কুছনাৰ এই প্ৰতিনিধি দলটোৰ অংশ হ’ব ।

পশ্চিম এছিয়াত এমাহজোৰা সংঘাতৰ অন্ত পেলাবলৈ দুয়োপক্ষৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই বৈঠকখন আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ মাজত দুসপ্তাহৰ বাবে তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিৰতি চুক্তিৰ পিছত অনুষ্ঠিত হ’ব ।

