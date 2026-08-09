ETV Bharat / international

আমেৰিকাৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে ফোনত কি কথা পাতিলে মোদীয়ে ?

টেলিফোনযোগে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু আমেৰিকাৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জে ডি ভেন্সৰ বাৰ্তালাপ ।

File photo of Prime Minister Narendra Modi and US Vice President JD Vance
টেলিফোনযোগে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু আমেৰিকাৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জে ডি ভেন্সৰ বাৰ্তালাপ (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 9, 2026 at 8:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ সৰ্বাংগীন গোলকীয় কূটনৈতিক অংশীদাৰিত্বক লৈ আলোচনা অব্যাহত আছে । শনিবাৰে এই অংশীদাৰিত্বৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰাৰ উদ্দেশ্যে আমেৰিকাৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জে ডি ভেন্সে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে টেলিফোনযোগে বাৰ্তালাপ কৰে । দুয়োগৰাকী নেতাই দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা অধিক শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ এক বিবৃতি অনুসৰি দুয়োখন দেশৰ মাজত উচ্চ পৰ্যায়ৰ আলোচনা অব্যাহত থকাৰ বিষয়টো গুৰুত্ব দিয়া হয় । লগতে দুয়োগৰাকী নেতাই বাণিজ্য, প্ৰতিৰক্ষা, খনিজ পদাৰ্থ আৰু উদীয়মান প্ৰযুক্তি, শক্তি সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা অধিক শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰ ব্যক্ত কৰে । পাৰস্পৰিক স্বাৰ্থৰ আঞ্চলিক আৰু বিশ্বব্যাপী উন্নয়নৰ ওপৰতো তেওঁলোকে মত বিনিময় কৰে ।

এই বাৰ্তালাপৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি ভেন্স আৰু উষা ভেন্সক তেওঁলোকৰ পুত্ৰ সন্তান জন্মৰ বাবে অভিনন্দন জনোৱাৰ লগতে পৰিয়াললৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে বুলিও বিবৃতিত কোৱা হৈছে । সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তেও মোদীয়ে ভেন্স দম্পতীক পুত্ৰ সন্তান জন্মৰ বাবে অভিনন্দন জনায় ।

শেহতীয়াকৈ পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাতৰ মাজতে তুৰ্কী, ছৌদি আৰৱ আৰু পাকিস্তানে এক পাৰস্পৰিক প্ৰতিৰক্ষা চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছে । যি চুক্তিক নতুন আঞ্চলিক সমীকৰণৰ ইংগিত হিচাপে দেখা গৈছে । এই সময়ত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু আমেৰিকাৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বাৰ্তালাপে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ।

অৱশ্যে দুয়োগৰাকী নেতাৰ বাৰ্তালাপ সন্দৰ্ভত আমেৰিকাৰ ফালৰ পৰা কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই । ভাৰত-আমেৰিকাৰ প্ৰস্তাৱিত বাণিজ্য চুক্তিৰ বিষয়টো আলোচনাত স্থান পাইছিল নে নাই সেয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই ।

উল্লেখ্য যে যোৱা জুন মাহত ফ্ৰান্সত অনুষ্ঠিত বৈঠকৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে বিষয়াসকলক শীঘ্ৰে এক সন্তুলিত, পাৰস্পৰিকভাৱে লাভজনক আৰু বাণিজ্যিকভাৱে অৰ্থপূৰ্ণ চুক্তিৰ দিশত কাম কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল ।

যোৱা বছৰ ৱাশ্বিংটনে ভাৰতৰ ওপৰত শাস্তিমূলক শুল্ক আৰোপ কৰাৰ পিছত দুয়োখন দেশৰ সম্পৰ্কত বৃহৎ অৱনতি ঘটিছিল আৰু ২০২৫ চনৰ মে' মাহত ভাৰত-পাকিস্তানৰ সামৰিক সংঘৰ্ষৰ তীব্ৰতা হ্ৰাস কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰাম্পে নিজৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে এনে দাবী কৰিছিল যিয়ে ভাৰতীয় বিষয়াসকলক অসন্তুষ্ট কৰিছিল । পিছৰ কেইমাহমানৰ ভিতৰত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে বাৰে বাৰে আৰু ৰাজহুৱাভাৱে দাবী কৰিছিল যে তেওঁ দুয়োখন চুবুৰীয়া দেশৰ মাজত হোৱা সামৰিক সংঘাত সমাধান কৰি লাখ লাখ লোকৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিছে ।

কিন্তু নতুন দিল্লীয়ে দৃঢ়তাৰে সেই দাবীবোৰ নাকচ কৰিছে । ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত হোৱা আলোচনাৰ ফলাফল আৰু ইয়াৰ লগত আমেৰিকাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলিও বিষয়াসকলে দাবী কৰিছে । আমেৰিকাৰ প্ৰব্ৰজন নীতি আৰু ভিছা মাচুল বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্তইও দুয়োখনৰ দেশৰ সম্পৰ্কত অৱনতি ঘটাইছিল । অৱশ্যে যোৱা কেইমাহত দুয়োপক্ষই সম্পৰ্ক পুনৰ স্বাভাৱিক কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছে । শীঘ্ৰে বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো দুয়োপক্ষ আগবাঢ়ি যোৱাৰ ইংগিত পোৱা গৈছে ।

লগতে পঢ়ক : 'হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা’ কাৰ্যসূচীত দেশবাসীক অংশগ্ৰহণৰ আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ

TAGGED:

INDIA US TIES
নৰেন্দ্ৰ মোদী
ভাৰত আমেৰিকা সম্পৰ্ক
ট্ৰাম্প
JD VANCE CALLS MODI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.