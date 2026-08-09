আমেৰিকাৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে ফোনত কি কথা পাতিলে মোদীয়ে ?

আমেৰিকাৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে ফোনত কি কথা পাতিলে মোদীয়ে ?
টেলিফোনযোগে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু আমেৰিকাৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জে ডি ভেন্সৰ বাৰ্তালাপ ।
Published : August 9, 2026 at 8:13 PM IST
নতুন দিল্লী : ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ সৰ্বাংগীন গোলকীয় কূটনৈতিক অংশীদাৰিত্বক লৈ আলোচনা অব্যাহত আছে । শনিবাৰে এই অংশীদাৰিত্বৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰাৰ উদ্দেশ্যে আমেৰিকাৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জে ডি ভেন্সে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে টেলিফোনযোগে বাৰ্তালাপ কৰে । দুয়োগৰাকী নেতাই দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা অধিক শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ এক বিবৃতি অনুসৰি দুয়োখন দেশৰ মাজত উচ্চ পৰ্যায়ৰ আলোচনা অব্যাহত থকাৰ বিষয়টো গুৰুত্ব দিয়া হয় । লগতে দুয়োগৰাকী নেতাই বাণিজ্য, প্ৰতিৰক্ষা, খনিজ পদাৰ্থ আৰু উদীয়মান প্ৰযুক্তি, শক্তি সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা অধিক শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰ ব্যক্ত কৰে । পাৰস্পৰিক স্বাৰ্থৰ আঞ্চলিক আৰু বিশ্বব্যাপী উন্নয়নৰ ওপৰতো তেওঁলোকে মত বিনিময় কৰে ।
এই বাৰ্তালাপৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি ভেন্স আৰু উষা ভেন্সক তেওঁলোকৰ পুত্ৰ সন্তান জন্মৰ বাবে অভিনন্দন জনোৱাৰ লগতে পৰিয়াললৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে বুলিও বিবৃতিত কোৱা হৈছে । সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তেও মোদীয়ে ভেন্স দম্পতীক পুত্ৰ সন্তান জন্মৰ বাবে অভিনন্দন জনায় ।
Received a phone call from US Vice President JD Vance. We discussed ways to further deepen India-US Comprehensive Global Strategic Partnership across key areas.— Narendra Modi (@narendramodi) August 8, 2026
Warmly congratulated him and the Second Lady on the birth of their son and conveyed best wishes to the entire family.…
শেহতীয়াকৈ পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাতৰ মাজতে তুৰ্কী, ছৌদি আৰৱ আৰু পাকিস্তানে এক পাৰস্পৰিক প্ৰতিৰক্ষা চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছে । যি চুক্তিক নতুন আঞ্চলিক সমীকৰণৰ ইংগিত হিচাপে দেখা গৈছে । এই সময়ত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু আমেৰিকাৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বাৰ্তালাপে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ।
অৱশ্যে দুয়োগৰাকী নেতাৰ বাৰ্তালাপ সন্দৰ্ভত আমেৰিকাৰ ফালৰ পৰা কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই । ভাৰত-আমেৰিকাৰ প্ৰস্তাৱিত বাণিজ্য চুক্তিৰ বিষয়টো আলোচনাত স্থান পাইছিল নে নাই সেয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই ।
উল্লেখ্য যে যোৱা জুন মাহত ফ্ৰান্সত অনুষ্ঠিত বৈঠকৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে বিষয়াসকলক শীঘ্ৰে এক সন্তুলিত, পাৰস্পৰিকভাৱে লাভজনক আৰু বাণিজ্যিকভাৱে অৰ্থপূৰ্ণ চুক্তিৰ দিশত কাম কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল ।
যোৱা বছৰ ৱাশ্বিংটনে ভাৰতৰ ওপৰত শাস্তিমূলক শুল্ক আৰোপ কৰাৰ পিছত দুয়োখন দেশৰ সম্পৰ্কত বৃহৎ অৱনতি ঘটিছিল আৰু ২০২৫ চনৰ মে' মাহত ভাৰত-পাকিস্তানৰ সামৰিক সংঘৰ্ষৰ তীব্ৰতা হ্ৰাস কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰাম্পে নিজৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে এনে দাবী কৰিছিল যিয়ে ভাৰতীয় বিষয়াসকলক অসন্তুষ্ট কৰিছিল । পিছৰ কেইমাহমানৰ ভিতৰত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে বাৰে বাৰে আৰু ৰাজহুৱাভাৱে দাবী কৰিছিল যে তেওঁ দুয়োখন চুবুৰীয়া দেশৰ মাজত হোৱা সামৰিক সংঘাত সমাধান কৰি লাখ লাখ লোকৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিছে ।
কিন্তু নতুন দিল্লীয়ে দৃঢ়তাৰে সেই দাবীবোৰ নাকচ কৰিছে । ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত হোৱা আলোচনাৰ ফলাফল আৰু ইয়াৰ লগত আমেৰিকাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলিও বিষয়াসকলে দাবী কৰিছে । আমেৰিকাৰ প্ৰব্ৰজন নীতি আৰু ভিছা মাচুল বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্তইও দুয়োখনৰ দেশৰ সম্পৰ্কত অৱনতি ঘটাইছিল । অৱশ্যে যোৱা কেইমাহত দুয়োপক্ষই সম্পৰ্ক পুনৰ স্বাভাৱিক কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছে । শীঘ্ৰে বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো দুয়োপক্ষ আগবাঢ়ি যোৱাৰ ইংগিত পোৱা গৈছে ।
লগতে পঢ়ক : 'হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা’ কাৰ্যসূচীত দেশবাসীক অংশগ্ৰহণৰ আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ