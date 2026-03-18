স্ববিতাড়ন আঁচনি প্ৰচাৰৰ বাবে তাজমহলৰ ছবি ব্যৱহাৰ আমেৰিকাৰ : ভাৰতীয়ক দেশ এৰিবলৈ ২৬০০ ডলাৰ উপহাৰ
ডি এইচ এছে আমেৰিকাত বাস কৰা অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ স্ববিতাড়ন পদক্ষেপক প্ৰচাৰৰ বাবে তাজমহলৰ ছবি আৰু কলম্বিয়া আৰু চীনৰ বিখ্যাত স্মৃতিচিহ্নবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে ।
Published : March 18, 2026 at 5:24 PM IST
ৱাশ্বিংটন : অনুপ্ৰৱেশকাৰীক লক্ষ্য কৰি আমেৰিকাই গ্ৰহণ কৰিছে স্ববিতাড়নৰ এক নতুন পদক্ষেপ । ভাৰতীয়কে ধৰি অনুপ্ৰৱেশকাৰীক ঘৰলৈ উভতি যাবলৈ বিনামূলীয়া বিমান সেৱা আৰু ২,৬০০ মাৰ্কিন ডলাৰৰ নগদ ধনৰ আঁচনি প্ৰদান কৰা হৈছে ।
গৃহ নিৰাপত্তা বিভাগে (ডি এইচ এছ) আমেৰিকাত বাস কৰা অনুপ্ৰৱেশকাৰীক লক্ষ্য কৰি স্ববিতাড়নৰ পদক্ষেপক প্ৰচাৰৰ বাবে তাজমহল আৰু কলম্বিয়া আৰু চীনৰ বিখ্যাত স্মৃতিচিহ্নসমূহৰ প্ৰতিচ্ছবি ব্যৱহাৰ কৰিছে । ডি এইচ এছে এটা X পোষ্টত কয়, “আপুনি চিবিপি হোম ব্যৱহাৰ কৰি যদি নিজে বিতাড়িত হয় তেন্তে ঘৰলৈ যাবলৈ বিনামূলীয়া বিমান আৰু ২৬০০ মাৰ্কিন ডলাৰৰ বোনাছ লাভ কৰিব ।”
You can go home with a fresh start!— Homeland Security (@DHSgov) March 17, 2026
Receive a FREE flight home and a $2,600 exit bonus when you use CBP Home to self-deport: https://t.co/YGo3uuNvrE pic.twitter.com/ZdSBlrJryO
'প্ৰজেক্ট হোমকামিং' নামৰ এই পদক্ষেপটো আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণৰ পিছত যোৱা বছৰৰ মে’ মাহত আৰম্ভ হৈছিল ।
ডি এইচ এছে প্ৰব্ৰজনকাৰীসকলক এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ শুল্ক আৰু সীমা সুৰক্ষা (চিবিপি) এপ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে । ইয়াত তেওঁলোকে স্বেচ্ছাই দেশ এৰি যোৱাৰ উদ্দেশ্য পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ সবিশেষ দাখিল কৰিব পাৰে আৰু ভ্ৰমণ সাহায্য আৰু কাৰ্যসূচীৰ অধীনত আগবঢ়োৱা আৰ্থিক আঁচনিৰ বিষয়ে তথ্য লাভ কৰিব পাৰে । ডি এইচ এছৰ তথ্য অনুসৰি, ২০২৫ চনৰ জানুৱাৰী মাহত আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা ২২ লাখতকৈ অধিক অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে এই আঁচনিখনৰ সুবিধা লৈছে ।
এজন লোকৰ বিতাড়নৰ বৰ্তমান খৰচ ১৮,২৪৫ মাৰ্কিন ডলাৰ । ২৬০০ মাৰ্কিন ডলাৰৰ নতুন অফাৰৰ সৈতে চিবিপি হোম এপৰ জৰিয়তে এই বিতাড়নৰ খৰচ হ’ব মাত্ৰ ৫,১০০ মাৰ্কিন ডলাৰ– যাৰ ফলত আমেৰিকান কৰদাতাই প্ৰতিজন অবৈধ বিদেশীৰ পৰা ১৩,০০০ মাৰ্কিন ডলাৰতকৈ অধিক ৰাহি কৰিব বুলি ডি এইচ এছে জানুৱাৰী মাহত প্ৰকাশ কৰা এটা টোকাত প্ৰকাশ কৰিছিল ।
এই কাৰ্যসূচীয়ে প্ৰব্ৰজনকাৰীসকলক গ্ৰেপ্তাৰী, আটক বা প্ৰতিবন্ধকতা অবিহনে "নিয়মীয়া ভ্ৰমণকাৰী হিচাপে ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ সুযোগ" প্ৰদান কৰে । ৱেবছাইটটোৰ মতে ই এক নিৰাপদ, শৃংখলাবদ্ধ বিকল্প, যিয়ে ভয়ৰ পৰিৱৰ্তে সহায় আৰু নমনীয়তা প্ৰদান কৰে ।
ডি এইচ এছৰ মতে, চিবিপি হোম এপ ব্যৱহাৰ কৰিলে “অবৈধ বিদেশীসকলে তেওঁলোকৰ উভতি অহাৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে, য’ত তৎকালীনভাৱে যাত্ৰা কৰাৰ সুযোগো আছে – অবৈধ বিদেশীসকলে কাম, স্কুল আৰু ব্যক্তিগত বিষয়সমূহ সামৰি ল’ব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ উভতি অহাৰ পৰিকল্পনা শৃংখলাবদ্ধ আৰু বৈধভাৱে সংগঠিত কৰিব পাৰে ।”
যোৱা বছৰৰ মে’ মাহত যেতিয়া এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হৈছিল, তেতিয়া ডি এইচ এছে ১০০০ মাৰ্কিন ডলাৰৰ এগজিট বোনাছ আগবঢ়াইছিল । আনহাতে, যদিহে অবৈধ বিদেশীসকলে নতুন বছৰৰ পূৰ্বে গুচি যাব বিচাৰে, তেন্তে ইয়াক ডিচেম্বৰৰ বন্ধৰ সময়ত তিনিগুণ বৃদ্ধি কৰি ৩,০০০ মাৰ্কিন ডলাৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল । পিছত চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহত এগজিট বোনাছ ২৬০০ মাৰ্কিন ডলাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল ।