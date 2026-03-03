যুদ্ধৰ বিভীষিকাৰ মাজত এমেৰিকান নাগৰিকক মধ্য় প্ৰাচ্য়ৰ দেশবোৰৰ পৰা নিজ দেশলৈ উভতি আহিবলৈ বিদেশ সচিবৰ আহ্বান

যুদ্ধৰ বিভীষিকাৰ মাজত এমেৰিকান নাগৰিকক মধ্য় প্ৰাচ্য়ৰ দেশবোৰৰ পৰা নিজ দেশলৈ উভতি আহিবলৈ বিদেশ সচিবৰ আহ্বান
সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্যতে উত্তেজনা তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে । ইৰাণে প্ৰতিশোধ ল’বলৈ আমেৰিকাৰ ঘাটি আৰু ইজৰাইলৰ কেইবাখনো চহৰক লক্ষ্য কৰি পৰিস্থিতি অধিক তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ।
Published : March 3, 2026 at 9:42 AM IST
ৱাশ্বিংটন ডি চি (আমেৰিকা) : ইৰাণত আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলৰ যৌথ বিমান আক্ৰমণ আৰু উপসাগৰীয় অঞ্চলত আমেৰিকাৰ মিত্ৰ দেশসমূহৰ বিৰুদ্ধে টেহৰাণে লোৱা প্ৰতিশোধমূলক আক্ৰমণৰ পিছত উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইছে ৷ এনে প্ৰেক্ষাপটত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই জৰুৰী পৰামৰ্শ জাৰি কৰি মধ্যপ্ৰাচ্যত থকা এক ডজনৰো অধিক দেশৰ পৰা নিজৰ নাগৰিকসকলক ‘গুৰুতৰ সুৰক্ষাজনিত বিপদ’ৰ বাবে “তৎকালীনভাৱে গুচি আহিবলৈ” কৈছে ।
এক্সত এটা ভিডিঅ’ বাৰ্তা শ্বেয়াৰ কৰি বিদেশ সচিব মাৰ্কো ৰুবিঅ’ই তেওঁলোকৰৰ নাগৰিকসকলক ‘গুৰুতৰ নিৰাপত্তাজনিত ভাবুকি’ৰ কথা উল্লেখ কৰি মধ্যপ্ৰাচ্যৰ কেইবাখনো দেশৰ পৰা তৎক্ষণাত ঘূৰি আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে । ৰুবিঅ'ই তেওঁৰ পোষ্টত লিখিছে, "মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সকলো আমেৰিকান নাগৰিকলৈ অনুৰোধঃ আপোনালোকৰ সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা আমাৰ মূল অগ্ৰাধিকাৰ । http://step.state.gov ত STEP সতৰ্কবাণী লাভ কৰিবলৈ ছাইন আপ কৰক । @TravelGov ত তথ্য লাভ কৰক আৰু আপুনি বিভাগটোক ২৪/৭ +১-২০২-৫০১-৪৪৪৪ নম্বৰত ফোন কৰিব পাৰে ।"
এক্সৰ আন এটা পোষ্টত কনছুলাৰ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ সহকাৰী সচিব মোৰা নামদাৰে লিখিছে, "@SecRubio @StateDept এ আমেৰিকানসকলক এতিয়াই এই দেশসমূহ এৰি যাবলৈ আহ্বান জনাইছে ।" পোষ্টটোত লিখা আছিল, ‘গুৰুতৰ নিৰাপত্তাজনিত বিপদৰ বাবে উপলব্ধ বাণিজ্যিক পৰিবহণ ব্যৱহাৰ এৰক । যিসকল আমেৰিকান বাণিজ্যিক উপায়েৰে ওলাই যাবলৈ ষ্টেট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয় তেওঁলোকে আমাক ২৪/৭ +১-২০২-৫০১-৪৪৪৪ (বিদেশৰ পৰা) আৰু +১-৮৮৮-৪০৭-৪৭৪৭ (আমেৰিকা আৰু কানাডাৰ পৰা) নম্বৰত ফোন কৰিব পাৰে ৷ নিকটতম আমেৰিকাৰ দূতাবাস বা কনছুলেটৰ পৰা শেহতীয়া সুৰক্ষা আপডেট পাবলৈ http://step.state.gov ত নামভৰ্তি কৰক ।"
২ মাৰ্চৰ বিয়লি ৪ বজাত আপডেট কৰা এই পৰামৰ্শসমূহ বাহৰেইন, কুৱেইট, ইজিপ্ত, লেবানন, ইৰাণ, ওমান, ইৰাক, কাটাৰ, ইজৰাইল, ৱেষ্ট বেংক আৰু গাজা, চৌদি আৰব, ছিৰিয়া, জৰ্ডান, সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহী আৰু য়েমেনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য ।
ইফালে ইৰাণৰ প্ৰাৰম্ভিক আক্ৰমণৰ পিছত মধ্যপ্ৰাচ্যত চলি থকা শত্ৰুতাৰ মাজতে ছয়জন আমেৰিকান সেৱাৰ সদস্য নিহত হোৱাৰ কথা আমেৰিকাৰ চেণ্ট্ৰেল কমাণ্ডে (CENTCOM) নিশ্চিত কৰিছে ৷ এক্সৰ এটা পোষ্টত CENTCOM-এ কয়, "টাম্পা, ফ্ল'ৰিডা – ২ মাৰ্চৰ ৪ বজালৈকে(স্থানীয় সময়) ছয়জন আমেৰিকান সেৱাৰ সদস্য কৰ্মৰত অৱস্থাত নিহত হৈছে । শেহতীয়াকৈ আমেৰিকান বাহিনীয়ে অঞ্চলটোত ইৰাণৰ প্ৰাৰম্ভিক আক্ৰমণৰ সময়ত এটা ঘাটিত আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা সন্ধানহীন দুজন সেৱাৰ সদস্যৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে । বৃহৎ যুদ্ধ অভিযান অব্যাহত আছে । নিহতসকলৰ পৰিচয় পৰিয়ালক জনোৱাৰ ২৪ ঘণ্টাৰ পিছতহে প্ৰকাশ কৰা হ’ব ।"
২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত ইৰাণৰ কেইবাখনো চহৰত আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে যৌথ বিমান আক্ৰমণৰ পটভূমিত এই উত্থান ঘটিছে, য’ত সামৰিক কমাণ্ড চেণ্টাৰ, এয়াৰ-ডিফেন্স চিষ্টেম, মিছাইল ছাইট আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰকাৰী আন্তঃগাঁথনিক লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে ৷
এই আক্ৰমণত ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনেই আৰু চাৰিজন জ্যেষ্ঠ সামৰিক আৰু নিৰাপত্তা বিষয়াৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে টেহৰাণ আৰু অন্যান্য ডাঙৰ চহৰত বৃহৎ বিস্ফোৰণৰ বাতৰি পোৱা গৈছে ৷ ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়াস্বৰূপে ইৰাণে ইজৰাইল, বাহৰেইন, কুৱেইট, কাটাৰ, সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহী, জৰ্ডানকে ধৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ আমেৰিকাৰ সম্পত্তি আৰু মিত্ৰ দেশসমূহত বেলিষ্টিক মিছাইল আৰু ড্ৰ’ন নিক্ষেপ কৰি মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সংঘাত আৰু অধিক তীব্ৰতৰ কৰি তুলিলে আৰু সাধাৰণ নাগৰিক আৰু দৰ্শনাৰ্থীৰ প্ৰতি ভাবুকি বৃদ্ধি কৰিলে ।
মঙলবাৰে পুৱা ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে কয় যে আমেৰিকাই ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে সামৰিক অভিযান অব্যাহত ৰাখিব যাতে ‘শাসন ব্যৱস্থাৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ ক্ষমতা, পাৰমাণৱিক উচ্চাকাংক্ষা আৰু সন্ত্ৰাসবাদৰ প্ৰতি সমৰ্থনৰ অন্ত পেলাব পাৰে’ ।