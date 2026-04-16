ৰাছিয়া-ইৰাণৰ তেলৰ ওপৰত থকা নিষেধাজ্ঞাত আৰু ৰেহাই নিদিয়ে আমেৰিকাই; ভাৰত প্ৰভাৱিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা

ৰাছিয়া বা ইৰাণৰ তেল ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞাৰ পৰা আৰু কোনো ধৰণৰ ৰেহাই দিয়াৰ কথাটো আমেৰিকাই নুই কৰিছে ।

US SANCTIONS ON OIL
আমেৰিকাৰ কোষাগাৰ সচিব স্কট বেছেণ্ট (File/AP)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 16, 2026 at 12:39 PM IST

নতুন দিল্লী : পশ্চিম এছিয়া সংকট আৰু বিশ্বজুৰি ইন্ধনজাত তেলৰ নাটনিৰ প্ৰতি ৰক্ষা কৰি আমেৰিকাই ইৰাণ আৰু ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয়ৰ ওপৰত পূৰ্বতে জাৰি কৰা নিষেধাজ্ঞাত শিথিলতা প্ৰদান কৰিছিল । কিন্তু এতিয়া আৰু সেই শিথিলতা নাথাকিব । ভাৰতকে ধৰি কেইবাখনো দেশক আমেৰিকাৰ নিষেধাজ্ঞাৰ সন্মুখীন নোহোৱাকৈ ৰাছিয়া আৰু ইৰাণৰ তেল ক্ৰয় কৰিবলৈ যি ৰেহাই দিয়া হৈছিল সেই ৰেহাই আৰু নবীকৰণ নকৰে বুলি আমেৰিকাই প্ৰকাশ কৰিছে ।

বুধবাৰে হোৱাইট হাউছত এক সংবাদমেলৰ সময়ত এই কথা ঘোষণা কৰে আমেৰিকাৰ কোষাগাৰ সচিব স্কট বেছেণ্টে ।

তেওঁ কয় যে এনে ক্ৰয়ৰ অনুমতি দিয়া সাধাৰণ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ সময়সীমা আৰু বৃদ্ধি কৰা নহ’ব । তেওঁৰ উদ্ধৃতিৰে পিটিআয়ে কয়, "আমি ৰাছিয়াৰ তেলৰ সাধাৰণ অনুজ্ঞাপত্ৰ নবীকৰণ নকৰোঁ আৰু ইৰাণৰ তেলৰ সাধাৰণ অনুজ্ঞাপত্ৰও নবীকৰণ নকৰোঁ ।" তেওঁ লগতে কয় যে পূৰ্বৰ সকাহ কেৱল ১১ মাৰ্চৰ পূৰ্বে ইতিমধ্যে ট্ৰেনজিটত থকা আৰু এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৱহাৰ কৰা চালানসমূহৰ ক্ষেত্ৰতহে প্ৰযোজ্য ।

উল্লেখ্য যে ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ সৈতে জড়িত নিষেধাজ্ঞাৰ মাজতো ভাৰতক ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয় কৰি যাবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰি ৫ মাৰ্চত আমেৰিকাই ৩০ দিনৰ ৰেহাই জাৰি কৰিছিল । পিছত এই ৰেহাইৰ সময়সীমা আন কেইখনমান দেশলৈও বৃদ্ধি কৰা হয় আৰু ১১ এপ্ৰিলত এই ৰেহাইৰ ম্যাদ উকলি যায় । এই সময়ছোৱাত ভাৰতৰ ৰাছিয়াৰ পৰা খাৰুৱা তেলৰ আমদানি তীব্ৰভাৱে বৃদ্ধি পায় ।

ইউৰোপীয় সংস্থা 'চেণ্টাৰ ফৰ ৰিছাৰ্চ অন এনাৰ্জী এণ্ড ক্লীন এয়াৰ'-এ (CREA) চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে প্ৰকাশ কৰা এক প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ক্ৰয়ৰ হাৰ হ্ৰাস পোৱাৰ পিছত মাৰ্চ মাহত ৰাছিয়াৰ পৰা ভাৰতে ক্ৰয় কৰা খাৰুৱা তেল তিনিগুণতকৈও অধিক বৃদ্ধি পাই ৫.৩ বিলিয়ন ইউৰো হৈছে ।

প্ৰতিবেদনত লগতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে ২০২৬ চনৰ মাৰ্চ মাহত ভাৰতে ৰাছিয়াৰ জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্ৰেতা হিচাপে ৫.৮ বিলিয়ন ইউৰোৰ হাইড্ৰ’কাৰ্বন আমদানি কৰিছিল । এই ক্ৰয়ৰ মূল অংশ খাৰুৱা তেলেই ক্ৰয় কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পৰিমাণ আছিল ৯১ শতাংশ ।

প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে, "২০২৬ চনৰ মাৰ্চ মাহত ৰাছিয়াৰ জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ ভাৰত দ্বিতীয় সৰ্বাধিক ক্ৰেতা আছিল । দেশখনে মুঠ ৫.৮ বিলিয়ন ইউৰো ৰাছিয়াৰ হাইড্ৰ'কাৰ্বন আমদানি কৰিছিল । ভাৰতৰ ক্ৰয়ৰ ৯১ শতাংশই খাৰুৱা তেলৰ সামগ্ৰী আছিল আৰু ইয়াৰ পৰিমাণ মুঠ ৫.৩ বিলিয়ন ইউৰো ।"

আন আন আমদানিৰ ভিতৰত আছিল ৩৩৭ মিলিয়ন ইউৰোৰ কয়লা আৰু ১৭৮.৫ মিলিয়ন ইউৰোৰ তৈলজাত সামগ্ৰী । ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ভাৰত তৃতীয় বৃহত্তম আমদানিকাৰক আছিল আৰু ১.৮ বিলিয়ন ইউৰোৰ ৰাছিয়ান হাইড্ৰ’কাৰ্বন ক্ৰয় কৰিছিল ।

চিআৰইএয়ে কয় যে মাৰ্চ মাহত ভাৰতৰ মুঠ খাৰুৱা তেলৰ আমদানি চাৰি শতাংশ হ্ৰাস পোৱাৰ বিপৰীতে ৰাছিয়াৰ আমদানি দুগুণ বৃদ্ধি পাইছে ।

ইয়াৰ পূৰ্বে আমেৰিকাৰ শক্তি সচিব ক্ৰীছ ৰাইটে এই ৰেহাই বিশ্ব তেলৰ বজাৰ সুস্থিৰ কৰাৰ বাবে এক সাময়িক আৰু ব্যৱহাৰিক পদক্ষেপ বুলি উল্লেখ কৰিছিল । তেওঁ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিল যে পশ্চিম এছিয়াত উত্তেজনাৰ মাজতে যোগানৰ নাটনি আৰু মূল্যবৃদ্ধিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সেই সময়ত ভাৰতক ক্ৰয় অব্যাহত ৰাখিবলৈ আমেৰিকাই উৎসাহিত কৰিছিল । তেওঁ লগতে স্পষ্ট কৰি দিছিল যে এই পদক্ষেপে ৰাছিয়াৰ প্ৰতি ৱাশ্বিংটনৰ সামগ্ৰিক নীতিৰ কোনো পৰিৱৰ্তনৰ সংকেত নিদিয়ে ।

এতিয়া ৰেহাইৰ ম্যাদ উকলি যোৱাৰ লগতে ইয়াৰ সময়সীমা বৃদ্ধিৰ কোনো ধৰণৰ পৰিকল্পনা নোহোৱাৰ বাবে ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয় কৰা দেশসমূহে অনাগত সপ্তাহত নিজৰ বিকল্পসমূহ পুনৰ মূল্যায়ন কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে ।

