আমেৰিকাত পঢ়া ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে আহুকাল ! সলনি হ’ল ভিছাৰ নিয়ম
শেহতীয়াকৈ ট্ৰাম্পে ভিছাৰ নিয়ম সলনি কৰিলে ৷ নতুন নিয়ম অনুসৰি, মাত্ৰ ৪ বছৰৰ বাবেহে আমেৰিকাত থকাৰ অনুমতি ৷
By PTI
Published : July 17, 2026 at 12:14 PM IST
ৱাশ্বিংটন: আমেৰিকাত ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ চৰকাৰে বিদেশী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু সাংবাদিকৰ বাবে এক নতুন নিয়ম জাৰি কৰিছে । ইয়াৰ অধীনত বহু বিদেশী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু বিনিময় ভ্ৰমণকাৰীক (exchange visitors) দিয়া পুৰণি সুবিধাসমূহ বিলুপ্ত কৰা হৈছে । এতিয়াৰে পৰা ছাত্ৰ ভিছা লৈ অহা বিদেশী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সৰ্বাধিক চাৰি বছৰৰ বাবে ভিছা দিয়া হ’ব ।
বৃহস্পতিবাৰে আমেৰিকাৰ গৃহ নিৰাপত্তা বিভাগে (DHS) এফ, জে আৰু আই ভিছাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য ‘ডিউৰেশ্ব’ন অৱ ষ্টেটাছ’ ব্যৱস্থা বাতিল কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে । আমেৰিকা চৰকাৰে দাবী কৰিছে যে এই পৰিৱৰ্তনৰ উদ্দেশ্য হৈছে অনুপ্ৰৱেশ ব্যৱস্থা উন্নত কৰা, ভিছাৰ অপব্যৱহাৰ ৰোধ কৰা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা শক্তিশালী কৰা ।
🔴RUBIO BANS NEW VISAS TO LEFTIST GROUPS: Secretary of State Marco Rubio just dropped a MAJOR VISA BAN targeting far left terrorist groups and their violent networks trying to bring chaos to America.🔥 pic.twitter.com/lTnpE02qgW— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) July 16, 2026
একেদৰে বিদেশী সাংবাদিকসকলৰ বাবেও ২৪০ দিন অৰ্থাৎ প্ৰায় আঠ মাহৰ বাবেহে থকাৰ সময়সীমা সীমাবদ্ধ থাকিব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে । অৱশ্যে এই সময়সীমা বৃদ্ধিৰ বাবেও আৱেদন কৰিব পাৰিব । চীনৰ নাগৰিকক মাত্ৰ ৯০ দিনৰ সময়সীমা দিয়া হ’ব আৰু তেওঁলোকৰ থকাৰ সময়সীমা আৰু ৯০ দিন বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব ।
DHS-এ এক বিবৃতিত কয় যে ন’ন এগ্ৰিমেণ্ট ষ্টুডেণ্ট (এফ ভিছা) আৰু এক্সচেঞ্জ ভিজিটৰ (জে ভিছা)ক তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট কাৰ্যসূচীৰ সময়ছোৱাত নামভৰ্তি কৰা হ’ব, যিটো সৰ্বাধিক চাৰি বছৰৰ অধিক নহ’ব । DHS-ৰ সচিব মাৰ্কৱেইন মুলিনে এই বিবৃতিত কয়, "দশক দশক ধৰি বিদেশী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অনিৰ্দিষ্টকাললৈ আমেৰিকাৰ শিক্ষানুষ্ঠানত নামভৰ্তি কৰি থাকিব পৰা ব্যৱস্থা আছিল ৷ ইয়াৰ ফলত হাজাৰ হাজাৰ লোকে আমেৰিকা এৰি যোৱাৰ সময় হ’লে তেওঁলোকে শিক্ষাগ্ৰহণ কৰাৰ অজুহাত দেখুৱাই দেশখনত থাকি যায় ৷ ফলত বহু সমস্যাৰ উদ্ভৱ হয় ৷ সেয়ে এই সমস্যা ৰোদ কৰিবলৈ উক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷’’
মুলিনে কয়, “এই নিয়মৰ উদ্দেশ্য হৈছে বিদেশী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিজৰ প্ৰাথমিক উদ্দেশ্যত মনোনিৱেশ কৰিব পাৰে ৷ পঢ়া-শুনা সম্পূৰ্ণ কৰি তেওঁলোকে যথাসময়ত ঘৰলৈ উভতি যাব পাৰে ।”
DHS-এ কয় যে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তনে দেশৰ অনুপ্ৰৱেশ ব্যৱস্থাৰ অখণ্ডতা পুনৰুদ্ধাৰ, অবাধ ভিছাৰ অপব্যৱহাৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ আৰু নিয়মীয়া পৰিদৰ্শনৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা শক্তিশালী কৰিব । ইয়াত লগতে বৰ্তমান আন বহু ধৰণৰ নন-এগ্ৰীমেণ্ট ভিছাধাৰীৰ প্ৰৱেশৰ সময়সীমা নিৰ্দিষ্ট কৰিব পৰা যাব বুলিও তেওঁ কয় ।
DHS-এ সদৰী কৰা মতে, ১৯৭৮ চনৰ পৰা বিদেশী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ বাবে আমেৰিকাৰ শিক্ষানুষ্ঠানত নামভৰ্তি কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিল ৷ যাৰ ফলত হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰি এই স্থানতে চাকৰি কৰে আৰু দেশৰ এৰি যোৱাৰ পৰা বিৰত থাকে ৷ অৱশ্যে বৰ্তমান যিসকল ভিছাধাৰীক শৈক্ষিক কাৰ্যসূচী সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ অধিক সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়, তেন্তে তেওঁলোকে পোনপটীয়াকৈ U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) ত আবেদন কৰিব লাগিব।
DHS-এ লগতে কয় যে ইয়াৰ ফলত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীৰ পৰা ফেডাৰেল কৰ্তৃপক্ষলৈ তদাৰকী স্থানান্তৰিত হয় ৷ আবেদনকাৰীসকলে বায়’মেট্ৰিক পৰীক্ষা, পটভূমি পৰীক্ষা (Background check) আৰু জালিয়াতিৰ পৰীক্ষাৰ (Fraud Screening) প্ৰয়োজন হ’ব । স্নাতক হোৱাৰ পাছত এফ-১ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক প্ৰস্থানৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাবলৈ, বিদ্যালয় সলনি কৰিবলৈ, বা মৰ্যাদা সলনি কৰিবলৈ দিয়া সময় ৬০ দিনৰ পৰা ৩০ দিনলৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও অধ্যয়ন কাৰ্যসূচীৰ পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ নিয়ম প্ৰযোজ্য হ’ব ।
DHS-এ কয় যে এই নিয়ম অতি সোনকালে ফেডাৰেল ৰেজিষ্টাৰত প্ৰকাশ কৰা হ’ব আৰু ৬০ দিনৰ পিছত কাৰ্যকৰী হ’ব । ইতিমধ্যে "Duration of Status" ৰ অধীনত আমেৰিকাত বাস কৰা বিদেশী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু অন্যান্য ভিছাধাৰীসকলো এই নতুন নিয়মৰ অধীনত থাকিব । কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পাছত তেওঁলোকৰ সৰ্বোচ্চ অনুমোদিত অৱস্থান চাৰি বছৰত সীমাবদ্ধ থাকিব ।
DHS-এ কয় যে আন বহুতো অপ্ৰব্ৰজনকাৰী ভিছাৰ ইতিমধ্যে পূৰ্বনিৰ্ধাৰিত নিয়মৰ সময়সীমা একেই আছে । কেৱল মাত্ৰ এই নিয়ন শিক্ষাৰ্থী, বিনিময় ভ্ৰমণকাৰী আৰু মিডিয়া ভিছাৰ ক্ষেত্ৰতহে প্ৰযোজ্য হ’ব ।