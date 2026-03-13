ETV Bharat / international

ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বক বৃহৎ সকাহ আমেৰিকাৰ

মধ্য প্ৰাচ্যৰ যুদ্ধৰ ফলত শক্তিৰ যোগান শৃংখলত প্ৰভাৱ । তাৰ মাজতে আমেৰিকাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে ।

The oil tanker "Grinch", suspected of belonging to the Russian's shadow fleet, is seen outside the coast of Martigues near the port of Marseille-Fos on January 25, 2026, as it's surveilled by the French Navy
ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বক বৃহৎ সকাহ আমেৰিকাৰ (AFP)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 13, 2026 at 12:30 PM IST

ৱাশ্বিংটন (আমেৰিকা) : মধ্য প্ৰাচ্যত চলি থকা সংঘাতে বিশ্বৰ শক্তি ক্ষেত্ৰত ব্যাপক প্ৰভাৱ পেলাইছে । ইৰাণ আৰু ইজৰাইলৰ মাজত যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ লগতে হৰমুজ প্ৰণালী বন্ধ হোৱাৰ ফলত বিশ্বজুৰি তেলৰ যোগানো একপ্ৰকাৰ স্তব্ধ হৈ পৰিছে । ইয়াৰ মাজতে আমেৰিকাই এক ডাঙৰ সকাহ দিছে । তেলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমেৰিকাই ৰাছিয়াৰ পৰা তেল ক্ৰয়ৰ বাবে আন দেশক অস্থায়ী অনুমোদনৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । কিয়নো এই যুদ্ধ এতিয়াই সমাপ্ত হোৱাৰ কোনো ইংগিত নাই ।

পূৰ্বৰে পৰা ভাৰতক ৰাছিয়াৰ পৰা তেল ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকাই বাধা প্ৰদান কৰি আহিছিল যদিও ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰে পৰা বৃদ্ধি পোৱা তেলৰ মূল্য সুস্থিৰ কৰাৰ প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে কিছুদিন পূৰ্বে এই নিষেধাজ্ঞাৰ ক্ষেত্ৰত শিথিলতা আনিছিল আৰু ভাৰতক ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয়ৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰিছিল । তাৰ পিছত এতিয়া আন আন দেশকো আমেৰিকাই এই অনুমতি দিছে ।

বৃহস্পতিবাৰে আমেৰিকাৰ কোষাগাৰ সচিব স্কট বেছেণ্টে এক্সৰ এটা পোষ্টত প্ৰকাশ কৰে, "আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে (@POTUS) বিশ্বৰ শক্তি বজাৰত স্থিতিশীলতা আনিবলৈ নিৰ্ণায়ক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সন্ত্ৰাসবাদী ইৰাণী প্ৰশাসনে সৃষ্টি কৰা ভাবুকি আৰু অস্থিৰতাক মোকাবিলা কৰাৰ সময়তে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ বাবে কাম কৰিছে ।"

বেছেণ্টে লগতে কয় যে বিশ্বব্যাপী বৰ্তমানৰ যোগান ব্যৱস্থাৰ প্ৰসাৰৰ বাবে আমেৰিকাৰ প্ৰশাসনে বৰ্তমান সাগৰত আবদ্ধ হৈ থকা ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয় কৰাৰ অনুমতিৰ ক্ষেত্ৰত অস্থায়ী অনুমোদন প্ৰদান কৰিছে ।

তেওঁ কয় যে এই ৰেহাই কেৱল হ্ৰস্বম্যাদী আৰু সীমিত । তেওঁৰ মতে ইতিমধ্যে ট্ৰেনজিটত থকা তেলৰ ক্ষেত্ৰতহে এই ৰেহাই প্ৰযোজ্য । সেয়েহে ইয়াৰ দ্বাৰা ৰাছিয়া চৰকাৰৰ বিশেষ আৰ্থিক লাভ নহ'ব । বেছেণ্টে কয়, "ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পৰ শক্তি সমৰ্থক নীতিয়ে আমেৰিকাৰ তেল আৰু গেছ উৎপাদনত অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে, যিয়ে কঠোৰ পৰিশ্ৰমী আমেৰিকানসকলৰ বাবে ইন্ধনৰ মূল্য হ্ৰাস পোৱাত অৰিহণা যোগাইছে ।

লক্ষণীয়ভাৱে এই অনুমোদন কেৱল সেই তেলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব যি ইতিমধ্যে জাহাজত ভৰোৱা হৈছে ২০২৬ চনৰ ১২ মাৰ্চৰ ভিতৰত যাত্ৰা কৰিছে । এয়া নতুন তেল উৎপাদন বা নতুন চুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহয় বুলি আমেৰিকাই স্পষ্ট কৰি দিছে ।

ইফালে ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকাই নিষেধাজ্ঞা আঁতৰোৱাৰ লগে লগে বিশ্বজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । ৰাছিয়াইও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । ৰাছিয়াৰ অৰ্থনৈতিক দূত কিৰিল ডিমিট্ৰিয়েভে সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত লিখিছে যে আমেৰিকাই এতিয়া বাস্তৱক স্বীকাৰ কৰিছে ।

তেওঁ পোষ্টটোত লিখিছে, "শক্তিৰ সংকট বৃদ্ধি পোৱাৰ সময়ত ৰাছিয়াৰ শক্তিৰ উৎসৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা উঠাই লোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে । আমেৰিকাই ফলপ্ৰসূভাৱে স্বীকাৰ কৰিছে যে ৰাছিয়াৰ তেল অবিহনে বিশ্বই কাম কৰিব নোৱাৰে ।"

