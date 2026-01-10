ইৰাণত ইছলামিক শাসনৰ অৱসান বিচাৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰখাসকলক সাহসী আখ্যা দি সমৰ্থন দিলে আমেৰিকাই
ইৰাণৰ পুৰণি সিংহ-সূৰ্য পতাকা লৈ শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলৈ আহ্বান নিৰ্বাসিত প্ৰিন্স ৰেজা পেহলাৱীৰ ।
Published : January 10, 2026 at 7:10 PM IST
ৱাশ্বিংটনঃ ইছলামিক ৰিপাব্লিকৰ বিৰুদ্ধে ইৰাণত বিগত ১৩ দিন ধৰি অব্যাহত প্ৰতিবাদ । মূল্যবৃদ্ধিৰ লগতে চলিত শাসন ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তনৰ দাবী জনাই আৰম্ভ হোৱা আন্দোলনে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে । ইৰাণৰ জনগণৰ পক্ষত থিয় হৈ ইতিমধ্য়ে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে ইৰাণৰ নেতাসকল সকীয়নি দিছে ।
ইয়াৰ মাজতেই ইৰাণৰ সকলো সাহসী জনসাধাৰণক সমৰ্থন কৰা বুলি ঘোষণা কৰিছে আমেৰিকাৰ বিদেশ মন্ত্ৰী মাৰ্কো ৰুবিঅ’ই । শনিবাৰে বিদেশ মন্ত্ৰী মাৰ্কো ৰুবিঅ’ই কয়,"সমগ্ৰ ইছলামিক ৰিপাব্লিকত বিয়পি পৰা প্ৰতিবাদ দুসপ্তাহৰ ওচৰ চাপি অহাৰ লগে লগে আমেৰিকাই ইৰাণৰ সাহসী জনসাধাৰণক সমৰ্থন কৰে ।" দেশখনৰ চৰকাৰে তীব্ৰতৰ দমন চলোৱাৰ পিছতো চলি থকা বিক্ষোভক স্বীকাৰ কৰিছে বুলিও মন্তব্য় কৰে আমেৰিকাৰ বিদেশ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
The United States supports the brave people of Iran— Marco Rubio (@marcorubio) January 10, 2026
বিদেশ মন্ত্ৰী ৰুবিঅ’ই এক্সত লিখিছে, "আমেৰিকাই ইৰাণৰ সাহসী জনসাধাৰণক সমৰ্থন কৰে ।" বিদেশ বিভাগে পৃথকে সকীয়াই দিছে, “ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পৰ সৈতে খেল নেখেলিব । যেতিয়া তেওঁ কিবা এটা কৰিব বুলি কৈছে তেতিয়া তেওঁ ইয়াকেই বুজাইছে ।”
ইৰাণত ইণ্টাৰনেট বন্ধ :
ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় টিভিয়ে নিৰাপত্তা বাহিনীৰ হতাহতিৰ বাতৰি প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে জাতিটোৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণৰ চিত্ৰণ কৰিছে । ইৰাণত ইণ্টাৰনেট বন্ধ হোৱাৰ লগতে ফোন লাইন বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ লগে লগে বিদেশৰ পৰা বিক্ষোভৰ পৰ্যায় নিৰূপণ কৰাটো অধিক কঠিন হৈ পৰিছে । আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী নিউজ এজেন্সীৰ উদ্ধৃতিৰে এপিয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি প্ৰতিবাদত কমেও ৬৫ জন লোক নিহত হৈছে । লগতে ২৩০০ৰো অধিক লোকক আটক কৰা হৈছে । আমেৰিকাৰ সতৰ্কবাণীৰ পিছতো সৰ্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেইনীয়ে কঠোৰ ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণৰ ইংগিত দিছে ।
ইৰাণৰ চৰকাৰী টিভিৰ বাতৰি অনুসৰি শনিবাৰে ইৰাণত কৰ্ম সপ্তাহ আৰম্ভ হয় যদিও বহু বিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত অনলাইন ক্লাছ অনুষ্ঠিত হৈছে ।
Do not play games with President Trump.— Department of State (@StateDept) January 10, 2026
When he says he'll do something, he means it. 🔥 pic.twitter.com/4tzBlzfNL9
ষ্টেট টিভিয়ে বাৰে বাৰে ইৰাণৰ সুৰকাৰ মজিদ এণ্টেজামীৰ “খোৰৰামশ্বহৰ মহাকাব্য”ৰ ড্ৰাইভিং, মাৰ্শ্বেল অৰ্কেষ্ট্ৰাৰ এৰেঞ্জমেণ্ট বজাইছে । একে সময়তে বিক্ষোভ দেখুৱাইছে । ইজৰাইলে আৰম্ভ কৰা ১২ দিনীয়া যুদ্ধৰ সময়ত বাৰে বাৰে প্ৰচাৰিত এই গীতটোৱে ১৯৮২ চনত ইৰাণ-ইৰাক যুদ্ধৰ সময়ত ইৰাণে খোৰামশ্বহৰ চহৰখনক মুক্তি দিয়াৰ বাবে সন্মান জনাইছিল । ২০২২ চনত মাহছা আমিনিৰ মৃত্যুৰ প্ৰতিবাদত প্ৰতিবাদকাৰী মহিলাসকলে চুলি কাটি দিয়াৰ ভিডিঅ’ত ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।
চৰকাৰক সমৰ্থন-বিৰোধ কৰি বাতৰি প্ৰচাৰ :
ৰাজ্যিক টিভিৰ এগৰাকী এংকৰে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, "ক্ষেত্ৰভিত্তিক প্ৰতিবেদনে দেশৰ বেছিভাগ চহৰতে নিশাৰ ভাগত শান্তি বিৰাজ কৰাৰ ইংগিত দিছে ।" টিভিৰ এংকৰগৰাকীয়ে পুনৰ কয়,"যোৱা নিশা কেইবাজনো সশস্ত্ৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ৰাজহুৱা স্থানত আক্ৰমণ কৰি মানুহৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তিত অগ্নিসংযোগ কৰাৰ পিছত যোৱা নিশা তেহৰাণ আৰু বেছিভাগ প্ৰদেশতে কোনো ধৰণৰ সমাৱেশ বা বিশৃংখলতাৰ খবৰ পোৱা হোৱা নাই ।"
অৱশ্য়ে এই বাতৰিৰ কথাৰ পোনপটীয়া বিৰোধিতা কৰি দ্য এছ’চিয়েটেড প্ৰেছে উল্লেখ কৰে যে এটা অনলাইন ভিডিঅ’ই উত্তৰ তেহৰাণৰ সাদাত আবাদ অঞ্চলত বিক্ষোভৰ ছবিখন প্ৰদৰ্শন কৰিছে । ৰাজপথত হাজাৰ হাজাৰ লোকক দেখা গৈছিল । "খামেনেইৰ মৃত্যু!" বুলি এজন মানুহে চিঞৰিছে ।
ইৰাণৰ অৰ্ধসামৰিক ৰিভল্যুচনেৰী গাৰ্ডৰ ঘনিষ্ঠ আৰু বহিঃজগতৰ আগত প্ৰকাশ কৰিব পৰা কেইটামান সংবাদ মাধ্যমৰ ভিতৰত অন্যতম বুলি ধাৰণা কৰা অৰ্ধ-চৰকাৰী ফাৰ্ছ সংবাদ সংস্থাটোৱে ইছফাহানত হোৱা বিক্ষোভৰ কথাখিনিৰ চোৰাংচোৱা কেমেৰাৰ ফুটেজ প্ৰকাশ কৰে । ইয়াত এজন প্ৰতিবাদকাৰীক দীঘল বন্দুকৰ সৈতে দেখা গৈছিল । আনহাতে আন কিছুমানে চৰকাৰী চৌহদ যেন লগা ঠাইত অগ্নিসংযোগ কৰি গেছলিন বোমা নিক্ষেপ কৰিছিল ।
ৰাজ্যিক টিভিৰ সৈতে জড়িত ইয়ং জাৰ্নেলিষ্ট ক্লাবে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি গাচছাৰণ চহৰত প্ৰতিবাদকাৰীয়ে গাৰ্ডৰ অল ভল্য়ুন্টিয়াৰ বাছিজ বাহিনীৰ তিনিজন সদস্যক হত্যা কৰে । তদুপৰি হামাদান প্ৰদেশত এজন নিৰাপত্তাৰক্ষী বিষয়া, বন্দৰ চহৰ বান্দাৰ আব্বাছত এজন আৰক্ষী বিষয়া আৰু গিলানত আন এজনক হত্যা কৰাৰ লগতে মাছহাদত এজন লোকক হত্যা কৰাৰ বাতৰিও প্ৰকাশ পাইছে।
ৰাজ্যিক টেলিভিছনেও তেহৰাণৰ ঠিক দক্ষিণে থকা ছিয়া চেমিনাৰী চহৰ ক’মত শতাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰা অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ ফুটেজ প্ৰচাৰ কৰিছিল । ইৰাণৰ প্ৰশাসনতন্ত্ৰই বৃহস্পতিবাৰে দেশখনক ইণ্টাৰনেট আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টেলিফোন কলৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰে যদিও কিছুমান চৰকাৰী আৰু অৰ্ধ চৰকাৰী সংবাদ মাধ্যমক প্ৰকাশ কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰে । কাটাৰৰ চৰকাৰী পুঁজিৰে চলি থকা আল জাজিৰা নিউজ নেটৱৰ্কে ইৰাণৰ পৰা লাইভ ৰিপ’ৰ্ট দিছিল যদিও তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা একমাত্ৰ ডাঙৰ বিদেশী আউটলেট হিচাপে দেখা গৈছে ।
বৃহস্পতিবাৰ আৰু শুকুৰবাৰে প্ৰতিবাদৰ আহ্বান জনোৱা ইৰাণৰ নিৰ্বাসিত ৰজা প্ৰিন্স ৰেজা পাহলৱীয়ে শ্বাহৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা ইৰাণৰ পুৰণি সিংহ-সূৰ্যৰ পতাকাখন লৈ শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলৈ কয় ।
ইজৰাইলৰ প্ৰতি আৰু ইজৰাইলৰ পৰা পাহলৱীৰ সমৰ্থনে বিগত সময়ত সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল । বিশেষকৈ ১২ দিনীয়া যুদ্ধৰ পিছত কিছুমান প্ৰতিবাদত বিক্ষোভকাৰীয়ে শ্বাহৰ সমৰ্থনত চিঞৰিছে যদিও সেয়া পহলৱীৰ বাবেই সমৰ্থন নে ১৯৭৯ চনৰ ইছলামিক বিপ্লৱৰ আগৰ সময়লৈ ঘূৰি অহাৰ ইচ্ছা সেয়া স্পষ্ট নহয় ।
ইৰাণৰ পাৰমাণৱিক কাৰ্যসূচীৰ ফল :
ইৰাণৰ পাৰমাণৱিক কাৰ্যসূচীৰ বাবে আংশিকভাৱে আৰোপ কৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নিষেধাজ্ঞাৰ ফলত দেশখনত ৰিয়াল মুদ্ৰাৰ পতন আৰম্ভ হয় । সেইবাবে যোৱা ২৮ ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই বিক্ষোভে এতিয়া ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে ।