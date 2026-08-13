১৫ আগষ্টত আমেৰিকাত 'ভাৰত দিৱস' : ট্ৰাম্প চৰকাৰৰ ঘোষণা
ভাৰতৰ স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে ১৫ আগষ্টত সমগ্ৰ আমেৰিকাৰ ৰাজ্য আৰু চহৰসমূহত পেৰেড, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্ৰদৰ্শন আৰু বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব ।
Published : August 13, 2026 at 11:52 AM IST
নিউয়ৰ্ক: আগন্তুক ১৫ আগষ্টৰ দিনটোক 'ভাৰত দিৱস' দিৱস হিচাপে ঘোষণা কৰিছে আমেৰিকাৰ ট্ৰাম্প চৰকাৰে ৷ আমেৰিকাৰ বিভিন্ন প্ৰদেশত এই দিৱস এইবাৰ পালন কৰা হ'ব ৷ আমেৰিকাৰ নিউয়ৰ্ক, নিউ জাৰ্চি আৰু মেছাচুচেটছৰ পিছতে এইবাৰ ডেলাৱেৰ প্ৰদেশতো ১৫ আগষ্টৰ দিনটোত 'ভাৰত দিৱস' পালন কৰা হ'ব ৷
ডেলাৱেৰৰ গৱৰ্ণৰ মেথিউ মেয়াৰ স্বাক্ষৰিত এক ঘোষণাত উল্লেখ কৰা হৈছে যে আমেৰিকাৰ এই ৰাজ্যখনক বিভিন্ন সম্প্ৰদায়সমূহে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বহু সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰাৰ দ্বাৰা 'শক্তিশালী' কৰা হৈছে, য’ত ক্ৰমবৰ্ধমান ভাৰতীয় আমেৰিকান সম্প্ৰদায়টোও অন্তৰ্ভুক্ত, যাৰ উপস্থিতিয়ে ৰাজ্যখনৰ চৰিত্ৰ গঢ় দিয়াত সহায় কৰিছে ।
উক্ত ঘোষণাত আৰু কোৱা হৈছে যে ভাৰতীয় ঐতিহ্যৰ ডেলাৱেৰবাসীয়ে সমগ্ৰ ডেলাৱেৰৰ সম্প্ৰদায়সমূহত তেওঁলোকৰ কাম, নেতৃত্ব আৰু সেৱাৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনক সমৃদ্ধ কৰিছে, আমাৰ ভাগ-বতৰা সমৃদ্ধিত অৰিহণা যোগাইছে আৰু ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে সুযোগ সৃষ্টি কৰিছে।
ভাৰতৰ ইতিহাস ভাষা, পৰম্পৰা, বিশ্বাস আৰু ৰীতি-নীতিৰ উল্লেখযোগ্য বৈচিত্ৰ্যৰ মাজত শিপাই আছে আৰু ভাৰতীয় আমেৰিকানসকলৰ প্ৰজন্মই আমেৰিকাত জীৱন আৰু সম্প্ৰদায় গঢ়ি তোলাৰ লগতে এই পৰম্পৰাসমূহক আগুৱাই লৈ গৈছে বুলি উল্লেখ কৰি ঘোষণাটোত আৰু কোৱা হয় যে ‘ভাৰত দিৱস’এ ভাৰতৰ স্বাধীনতাক সন্মান জনোৱাৰ লগতে ডেলাৱেৰৰ ভাৰতীয় আমেৰিকান সম্প্ৰদায়ৰ ঐতিহ্য আৰু কৃতিত্ব উদযাপন কৰাৰ উপৰি ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ মাজত থকা স্থায়ী সংযোগক স্বীকৃতি দিয়াৰ সুযোগ প্ৰদান কৰে ।
এই ঘোষণাৰ জৰিয়তে মেয়াৰে সকলো নাগৰিককে ভাৰত দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ, ডেলাৱেৰৰ ভাৰতীয় আমেৰিকান সম্প্ৰদায়ৰ অৱদানক স্বীকৃতি দিবলৈ আৰু “আমাৰ সম্প্ৰদায় আৰু ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ মাজত থকা চিৰস্থায়ী সম্পৰ্কক সন্মান জনাবলৈ” উৎসাহিত কৰে । ইয়াৰ এদিন পূৰ্বে নিউয়ৰ্কৰ গৱৰ্ণৰ কেথী হোচুল আৰু নিউ জাৰ্ছিৰ গৱৰ্ণৰ মিকি শ্বেৰিলে ২০২৬ চনৰ ১৫ আগষ্টক সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ‘ভাৰত স্বাধীনতা দিৱস’ হিচাপে স্বীকৃতি দি এক ঘোষণা জাৰি কৰিছিল ।
প্ৰতি বছৰে ৱাশ্বিংটনত থকা ভাৰতীয় দূতাবাসৰ লগতে কনছুলেট আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘত ভাৰতীয় মিছনত পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান, ভাৰতৰ স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে ১৫ আগষ্টত সমগ্ৰ আমেৰিকাৰ ৰাজ্য আৰু চহৰসমূহত পেৰেড, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্ৰদৰ্শন আৰু বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় । ভাৰতীয়-আমেৰিকান সকলোৱে এই বিশেষ অনুষ্ঠানসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰু নিজৰ গৃহভূমিৰ স্বাধীনতা দিৱস স্মৰণ কৰিবলৈ ওলাই আহে।
নিউয়ৰ্কৰ এম্পায়াৰ ষ্টেট বিল্ডিঙৰ পৰা ছিয়াটলৰ স্পেচ নিডললৈকে সমগ্ৰ আমেৰিকাৰ বিশিষ্ট লেণ্ডমাৰ্কসমূহ ভাৰতীয় পতাকাৰ ৰঙেৰে আলোকিত কৰা হৈছে আৰু এই উপলক্ষে ত্ৰিৰংগ পতাকা উত্তোলনৰ আয়োজন কৰা হৈছে।
লগতে পঢ়ক: সেনা-নৌসেনাৰ গোপনীয় তথ্য ফাদিলৰ অভিযোগত পাকিস্তানী চোৰাংচোৱা গ্ৰেপ্তাৰ