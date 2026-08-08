ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয়ত ভাৰতৰ ওপৰত ১০০% শুল্ক! এমেৰিকান ছিনেটে গৃহীত কৰিলে নতুন বিধেয়ক
এই বিধেয়কখন ৮৬-১১ ভোটত গৃহীত হয় ৷ ৩১ আগষ্টত এই বিধেয়কখন অনুমোদনৰ বাবে প্ৰতিনিধি সদনলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ’ব ৷
By PTI
Published : August 8, 2026 at 12:12 PM IST|
Updated : August 8, 2026 at 12:35 PM IST
ৱাশ্বিংটন (আমেৰিকা) : ৰাছিয়াৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ তেল আৰু গেছ ক্ৰয় কৰা দেশসমূহ যেনে চীন আৰু ভাৰতক শাস্তি প্ৰদান কৰা বিধেয়কখন আমেৰিকাৰ ছিনেটে অনুমোদন জনাইছে ৷ তেওঁলোকৰ মতে এনে বাণিজ্যই ইউক্ৰেইন যুদ্ধত ইন্ধন দিয়ে ৷
এই বিধেয়কখনৰ নাম সলনি কৰি ‘লিণ্ডচে অ’ গ্ৰেহাম চেনচনিং ৰাছিয়া এণ্ড ইৰাণ এক্ট অৱ ২০২৬’ ৰখা হৈছে আৰু ছিনেটে ৮৬-১১ ভোটত অনুমোদন জনাইছে ৷ এই বিধেয়কখনৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ৰাছিয়াৰ তেল আৰু গেছৰ শীৰ্ষ পাঁচখন আমদানিকাৰক দেশৰ সামগ্ৰীৰ ওপৰত ১০০% শুল্ক আৰোপ কৰিব পাৰে ৷ বৰ্তমান চীন, ভাৰত, আজাৰবাইজান, হাংগেৰী আৰু শ্লোভাকিয়া ৰাছিয়াৰ পৰা তেল আৰু গেছ আমদানি কৰা শীৰ্ষ পাঁচখন দেশ হয় ৷
ৰাছিয়াৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞাৰ উপৰিও এই বিধেয়কখনে ইৰাণৰ শক্তি খণ্ডত বিনিয়োগ কৰা কোম্পানীসমূহক শাস্তি প্ৰদান কৰা ১৯৯৬ চনৰ ইৰাণ নিষেধাজ্ঞা আইনখনখনৰ ম্যাদ ২০৩১ চনলৈকে বৃদ্ধি কৰিব ৷
এই দ্বিপাক্ষিক বিধেয়কখনক ১১ জুলাইত মৃত্যু হোৱা ৰিপাব্লিকান ছিনেটৰ লিণ্ডচে গ্ৰেহাম আৰু ডেম’ক্ৰেট ৰিচাৰ্ড ব্লুমেন্থালে সমৰ্থন কৰিছিল । কিয়েভ ভ্ৰমণৰ পিছত হঠাৎ গ্ৰেহামৰ মৃত্যু হোৱাত দুয়োটা দলৰ নেতাই বিধেয়কখন গৃহীত কৰাৰ লগতে ইউক্ৰেইনৰ মিত্ৰ হিচাপে প্ৰয়াত ছিনেটৰগৰাকীৰ উত্তৰাধিকাৰক সন্মান জনোৱাৰ বাবে নৱীকৃত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে ৷
ভোটদানৰ পিছত ছিনেটৰ ব্লুমেন্থালে সাংবাদিকৰ আগত কয়, "গ্ৰেহামে আমি কৰা কামৰ বাবে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব ।" ব্লুমেন্থালে লগতে কয় যে এই কঠোৰ নিষেধাজ্ঞা আৰু শুল্কই সাহসী আৰু স্বাধীন জনসাধাৰণৰ বিৰুদ্ধে এই হত্যাকাৰী আৰু অপৰাধমূলক যুদ্ধত লিপ্ত হোৱা সকলোকে বাধা দিব ।
একাংশ ডেম’ক্ৰেটে সকীয়াই দিছে যে এই বিধেয়কখনে ট্ৰাম্পক নতুন শুল্ক ক্ষমতা প্ৰদান কৰিব, যদিও তেওঁ এনে কৰ্তব্যক তেওঁৰ বাণিজ্য নীতিৰ কেন্দ্ৰীয় অংশ কৰি লৈছে ।
৩১ আগষ্টত এই বিধেয়কখন অনুমোদনৰ বাবে প্ৰতিনিধি সদনলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ’ব ৷ ডেম’ক্ৰেটিক কংগ্ৰেছী গ্ৰেগৰী মিক্স আৰু ডন বেয়াৰে এই আইনখনক সমালোচনা কৰি কয় যে এই আইনখনে “ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে স্বেচ্ছাচাৰী ক্ষমতাৰ অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা বহল নতুন শুল্ক ক্ষমতা প্ৰদান কৰিব, যিদৰে তেওঁ ইয়াৰ পূৰ্বে বহুবাৰ কৰিছিল ।”
নেতাদ্বয়ে কয়, "আমি আমাৰ ছিনেটৰ সহকৰ্মীসকলে ইউক্ৰেইনক সমৰ্থন কৰা আৰু চলি থকা অবৈধ যুদ্ধৰ বাবে ৰাছিয়াক শাস্তি দিয়াৰ জৰুৰী প্ৰচেষ্টাক আদৰণি জনাইছো, কিন্তু এই বিধেয়কখনে সেই লক্ষ্যসমূহ লাভ কৰিব নোৱাৰিব । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে ৰাছিয়াক জবাবদিহি কৰা এৰাই চলিবলৈ আৰু তেওঁৰ ধ্বংসাত্মক বাণিজ্যিক যুদ্ধত অধিক শুল্ক আৰোপ কৰিবলৈ অনুমতি দিব, যাৰ বোজা অৱশেষত আমেৰিকানসকলৰ ওপৰত পৰিব ।"