ETV Bharat / international

আমেৰিকাই পুনৰ ভাৰতৰ ওপৰত আৰোপ কৰিব ১০০ শতাংশ শুল্ক

চীন, ভাৰত, শ্লোভাকিয়া, হাংগেৰী আৰু আজাৰবাইজানৰ ওপৰত চকু মাৰ্কিন চিনেটৰ ।

Representative image
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 17, 2026 at 4:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ৱাশ্বিংটন: ভাৰতৰ ওপৰত আমেৰিকাই পুনৰ ১০০ শতাংশ শুল্ক আৰোপ কৰিব । এইবাৰ ৰাছিয়াৰ পৰা তেল ক্ৰয় কৰা বাবে ভাৰত আৰু চীনকে ধৰি পাঁচখন দেশৰ ওপৰত এই শুল্ক আৰোপ কৰিবলৈ আমেৰিকা সাজু হৈছে । ইয়াৰ বিপৰীতে মস্কোৰ পৰা গেছ ক্ৰয় কৰা ইউৰোপীয় ৰাষ্ট্ৰসমূহক ৰেহাই দিব ।

বৃহস্পতিবাৰে এই শুল্ক আৰোপ কৰা সন্দৰ্ভত ৬০ জনতকৈ অধিক সাংসদৰ সমৰ্থনত আমেৰিকাৰ চেনেটত বিধেয়ক উত্থাপন কৰা হয় । এই বিধেয়কখন প্ৰথমে ডেম’ক্ৰেটিক দলৰ চিনেটৰ ৰিচাৰ্ড ব্লুমেন্থল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ৰিপাব্লিকান চিনেটৰ লিণ্ডচে অ' গ্ৰেহামে ধাৰণাটোৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছিল ।

উল্লেখ্য় যে ২০২৬ চনৰ লিণ্ডচে অ’গ্ৰেহাম অনুমোদন ৰাছিয়া আইন নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছে । এই বিধেয়কখন শনিবাৰে মৃত্যু হোৱা গ্ৰেহামৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিয়ে উত্থাপন কৰা হৈছে । চিনেটৰ লিণ্ডচে অ' গ্ৰেহামে ধাৰণাটোৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰাৰ পিচত যোৱা শনিবাৰে তেওঁৰ মৃত্য়ু হয় । বিধেয়কখনৰ পূৰ্বৰ সংস্কৰণত ৰাছিয়াৰ পৰা তেল আৰু গেছ ক্ৰেতাসকলৰ ওপৰত ৫০০ শতাংশ শুল্ক আৰোপ কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল ।

ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনক শ'লঠেকত পেলাবলৈ এই বিধেয়কখন উত্থাপন কৰা হৈছে । ৰাছিয়াৰ ৰাজনৈতিক নেতৃত্ব, বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান, শক্তি খণ্ডত বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰি ইউক্ৰেইনৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধৰ বিত্তীয় সাহাৰ্য, নিয়ম ফাঁকি দি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাধা বা শাস্তিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা ৰাজহৰ পৰা পুটিনক বঞ্চিত কৰাটোৱে ইয়াৰ অন্য়তম লক্ষ্য় ।

মঙলবাৰে ডেম’ক্ৰেটিক দলৰ চিনেটৰ ব্লুমেন্থালে কয়, "ৰাছিয়াৰ তেলৰ পাঁচখন প্ৰধান ক্ৰেতা চীন, ভাৰত, শ্লোভাকিয়া, হাংগেৰী আৰু আজাৰবাইজানৰ ওপৰত ১০০ শতাংশ শুল্ক আৰোপ কৰাটোৱে এই প্ৰস্তাৱিত আইনখনৰ লক্ষ্য ।"

বৃহস্পতিবাৰে ছিনেটত উত্থাপন কৰা বিধেয়কখনত ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেল বা প্ৰাকৃতিক গেছৰ বিশ্বৰ শীৰ্ষ পাঁচখন ক্ৰেতা বা ৰাছিয়াৰ তেল নিষেধাজ্ঞা ফাঁকিৰ শীৰ্ষ পাঁচটা সুবিধা প্ৰদানকাৰীৰ ভিতৰত থকা দেশসমূহৰ পৰা আমদানিৰ ওপৰত শুল্ক আৰোপ কৰা হৈছে ।

ইপিনে, বেছিভাগ ইউৰোপীয় ৰাষ্ট্ৰ যিবোৰে ৰাছিয়াৰ মুঠ প্ৰাকৃতিক গেছ ৰপ্তানিৰ ১৫ শতাংশতকৈও কম আৰু যিবোৰে সেই আমদানি হ্ৰাস কৰাৰ বাবে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে সেইবোৰক এই বিধেয়কখনে ৰেহাই দিছে ।

তদুপৰি আমেৰিকাৰ বাণিজ্য প্ৰতিনিধিয়ে প্ৰতি ১৮০ দিনৰ মূৰে মূৰে শীৰ্ষ পাঁচজন ক্ৰেতাৰ পুনৰ মূল্যায়ন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । ক্ৰয়ৰ ধৰণৰ পৰিৱৰ্তনৰ ভিত্তিত শুল্ক হাৰ সালসলনি কৰিবলৈ বাণিজ্য প্ৰতিনিধিয়ে আহ্বান জনাইছে ।

প্ৰস্তাৱিত আইনখনে আমেৰিকাৰ পাৰমাণৱিক ৰিয়েক্টৰ আৰু চিকিৎসা আইছ’ট’পৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবে ৰাছিয়ান ইউৰেনিয়াম ক্ৰয় কৰাত ৰেহাই দিয়ে । তদুপৰি পাৰমাণৱিক আৰু মহাকাশ খণ্ডত আমেৰিকা-ৰাছিয়াৰ সহযোগিতাৰ অধীনত চলোৱা কাৰ্য্যকলাপসমূহো এই বিধেয়কখনৰ পৰা বাদ দিছে ।

লগতে পঢ়ক:আমেৰিকাত পঢ়া ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে আহুকাল ! সলনি হ’ল ভিছাৰ নিয়ম

হৰমুজ প্ৰণালীত আৰৱৰ জাহাজত মিছাইল আক্ৰমণ ইৰাণৰ, এজন ভাৰতীয় নিহত, আহত ৬

TAGGED:

ৰাছিয়া
ইউৰোপীয় ৰাষ্ট্ৰ
আমেৰিকাৰ চেনেট
RUSSIAN OIL
US TARIFFS ON INDIA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.