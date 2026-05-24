হোৱাইট হাউচৰ সমীপত গুলীচালনা, অচিনাক্ত বন্দুকধাৰীক নিধন
স্থানীয় সময় অনুসৰি সন্ধিয়া ৬ বজাৰ আশে-পাশে হোৱাইট হাউছৰ চৌহদ আৰু আইজেনহাৱাৰ এক্সিকিউটিভ অফিচ বিল্ডিঙৰ ওচৰত গুলীচালনা সংঘটিত হয় ৷
Published : May 24, 2026 at 9:10 AM IST
ৱাশ্বিংটন ডিচি: হোৱাইট হাউছৰ ওচৰত গুলীচালনা কৰা এজন বন্দুকধাৰীক শনিবাৰে সন্ধিয়া ছিক্ৰেট চাৰ্ভিচৰ বিষয়াসকলে গুলীয়াই হত্যা কৰে ৷ এই গুলীচালনাৰ ঘটনাত এজন সাধাৰণ ব্যক্তিও আহত হয় । আমেৰিকাৰ ছিক্ৰেট চাৰ্ভিচৰ যোগাযোগ শাখাৰ মুৰব্বী এণ্টনি গুগ্লিয়েলমিয়ে কয় যে ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্প হোৱাইট হাউছৰ ভিতৰত আছিল আৰু তেওঁ কোনো ধৰণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা নাই । স্থানীয় সময় অনুসৰি সন্ধিয়া ৬ বজাৰ আশে-পাশে হোৱাইট হাউছৰ চৌহদ আৰু আইজেনহাৱাৰ এক্সিকিউটিভ অফিচ বিল্ডিঙৰ ওচৰত ১৭ নং ষ্ট্ৰীট আৰু পেনচিলভেনিয়া এভিনিউ এন ডব্লিউৰ ওচৰত গুলীচালনা সংঘটিত হয় ৷ এজন লোকে “বেগৰ পৰা অস্ত্ৰ উলিয়াই গুলীচালনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷’’
ছিক্ৰেট চাৰ্ভিচৰ সদস্যই ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত গুলীচালনা কৰে ৷ ফলত সন্দেহজনক বন্দুকধাৰীজন আহত হয় ৷ তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় যদিও চিকিৎসকে তেওঁক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে । গুলী চলোৱাৰ সময়ত এজন সাধাৰণ নাগৰিকো বন্দুকৰ গুলীত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ।
Preliminary statement regarding the shooting incident on 17th Street and Pennsylvania Avenue. pic.twitter.com/NOdFKmwVuU— U.S. Secret Service Office of Communications (@SecretSvcSpox) May 24, 2026
গুগ্লিয়েলমিয়ে এক বিবৃতিত কয়, ‘‘এই কাণ্ডৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী হোৱাইট হাউছত আছিল, অৱশ্যে কোনো ধৰণৰ বিপদাশংকা হোৱা নাছিল ।’’ কিন্তু বিষয়াসকলে সন্দেহজনক লোকজনৰ পৰিচয় বা ঘটনাৰ আঁৰৰ উদ্দেশ্য প্ৰকাশ কৰা নাই । গুগ্লিয়েলমিয়ে কয়, ‘‘এজেন্সীয়ে কৈছিল যে গুলীচালনাৰ সময়ত ট্ৰাম্প হোৱাইট হাউছৰ ভিতৰত আছিল ।’’ চিএনএনে ব্যক্তিজনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি প্ৰকাশ কৰিলেও ছিক্ৰেট চাৰ্ভিচে তৎক্ষণাত এই বিষয়ে বিষয়ে প্ৰকাশ কৰা নাই ।
আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে সেই স্থানত উপস্থিত হৈ প্ৰৱেশ পথ ঘেৰি ধৰে । কানাডাৰ পৰ্যটক ৰিড এড্ৰিয়ানৰ উদ্ধৃতিৰে এ এফ পিয়ে কয়, ‘‘আমি সম্ভৱতঃ ২০ ৰ পৰা ২৫ টা আতচবাজীৰ দৰে শুনিছিলোঁ, কিন্তু সেয়া বন্দুকৰ গুলীৰ শব্দ আছিল, আৰু তাৰ পিছত সকলোৱে দৌৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ।’’
সেই সময়ত হোৱাইট হাউছৰ নৰ্থ লনত থকা সাংবাদিকসকলে কয় যে তেওঁলোকক দৌৰি গৈ প্ৰেছ ব্রিফিং ৰুমত আশ্ৰয় ল’বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল । এবিচি নিউজৰ সংবাদদাতা চেলিনা ৱাঙে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ বাবে এটা ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং কৰি আছিল, তেতিয়াই গুলীচালনা সংঘটিত হয় ।
I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq— Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026
ট্ৰাম্পক হত্যাৰ চেষ্টা
যোৱা ২৫ এপ্ৰিলত আইন প্ৰয়োগকাৰী কৰ্তৃপক্ষই ট্ৰাম্পক হত্যাৰ চেষ্টা বুলি অভিহিত কৰা এক ঘটনাৰ এমাহ নৌহওঁতেই এই গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ ৱাশ্বিংটন হোটেলত আয়োজন কৰা এক অনুষ্ঠানত এজন সন্দেহযুক্ত লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । ২০২৪ চনৰ জুলাই মাহত পেনচিলভেনিয়াৰ বাটলাৰত প্ৰচাৰ ৰেলীৰ সময়ত ট্ৰাম্পক লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছিল । এজন বন্দুকধাৰীয়ে গুলীচালনা কৰাত ট্ৰাম্পৰ কাণত সামান্য আঘাত লাগে ।
কেইমাহমানৰ পাছত ৱেষ্ট পাম বিচৰ গলফ খেলপথাৰত ট্ৰাম্পে খেলি থকাৰ সময়ত আন এজন অস্ত্ৰধাৰী লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । শনিবাৰে সন্ধিয়া গুলীচালনাৰ পিছত হাউছ ৰিপাব্লিকানসকলে এক্সত কয় যে, ‘সৌভাগ্যক্ৰমে ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্প নিৰাপদ ।’
লগতে পঢ়ক: কয়লাখনিৰ গেছ বিস্ফোৰণত ৮২ জন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু, সন্ধানহীন কেইবাজনো