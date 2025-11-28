ৰাজধানীত আক্ৰমণ; ১৯খন দেশৰ প্ৰতিখন গ্ৰীণ কাৰ্ড পৰ্যালোচনা আমেৰিকাৰ
বুধবাৰৰ গুলীচালনাত আটক কৰা সন্দেহযুক্ত লোকজনক পূৰ্বে আফগানিস্তানত থকা আমেৰিকান বাহিনীৰ সৈতে কাম কৰিছিল বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ।
Published : November 28, 2025 at 10:05 AM IST
ৱাশ্বিংটন : ৱাশ্বিংটনত নেচনেল গাৰ্ডৰ সেনাৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ পিছত আফগানিস্তান আৰু আন ১৮ খন দেশৰ পৰা অহা প্ৰতিগৰাকী স্থায়ী বাসিন্দা বা 'গ্ৰীণ কাৰ্ড'ধাৰীৰ অনুপ্ৰৱেশৰ স্থিতি পৰ্যালোচনা কৰিব আমেৰিকাই । বৃহস্পতিবাৰে এই ঘোষণা কৰে ট্ৰাম্প প্ৰশাসনে । আনহাতে, বুধবাৰৰ গুলীচালনাত আটক কৰা সন্দেহযুক্ত লোকজনক পূৰ্বে আফগানিস্তানত থকা আমেৰিকান বাহিনীৰ সৈতে কাম কৰা ব্যক্তি বুলি আমেৰিকান বিষয়াসকলে চিনাক্ত কৰিছে ।
২০২১ চনত তালিবানে আফগানিস্তান দখলৰ পিছত আমেৰিকালৈ অহা আফগানসকলক পুনৰ সংস্থাপন কৰাত সহায় কৰা আফগানইভাক নামৰ গ্ৰুপটোৱে জনোৱা মতে, চলিত বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহত ২৯ বছৰীয়া সন্দেহযুক্ত লোকজনক আমেৰিকাত আশ্ৰয় দিয়া হৈছিল । কিন্তু তেওঁ স্থায়ী বাসিন্দা নহয় ।
ইউ এছ চিটিজেনশ্বিপ এণ্ড ইমিগ্ৰেচন ছাৰ্ভিচেজৰ (ইউ এছ চি আই এছ) সঞ্চালক জোচেফ এডল’ৱে X পোষ্টত কয়, "মই প্ৰতিখন উদ্বেগজনক দেশৰ প্ৰতিগৰাকী বিদেশী লোকৰ বাবে থকা প্ৰতিখন গ্ৰীণ কাৰ্ড সম্পূৰ্ণ পৰিসৰত, কঠোৰভাৱে পুনক্ষণৰ নিৰ্দেশ দিছোঁ ।"
At the direction of @POTUS, I have directed a full scale, rigorous reexamination of every Green Card for every alien from every country of concern.— USCIS Director Joseph B. Edlow (@USCISJoe) November 27, 2025
অৱশ্যে এডল’ৱে এই ক্ষেত্ৰত কোনকেইখন দেশৰ কথা উল্লেখ কৰিছে সেইটো নিৰ্দিষ্ট কৰিবলৈ কোৱাৰ সময়ত ইউ এছ চি আই এছৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই এ এফ পিক ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ জুন মাহৰ কাৰ্যবাহী আদেশৰ দিশলৈ আঙুলিয়াই দিয়ে, য’ত ১৯ খন দেশক 'উদ্বেগজনক হিচাপে চিনাক্ত কৰা' শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । এই নিৰ্দেশত আফগানিস্তানকে ধৰি ১২ খন দেশৰ প্ৰায় সকলো নাগৰিকৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল ।
আনহাতে, ভ্ৰমণ নিষেধাজ্ঞাৰ সন্মুখীন হোৱা আন ১১ খন দেশ হ’ল: ম্যানমাৰ, চাড, কংগো-ব্ৰাজাভিল, ইকুৱেটৰিয়েল গিনি, ইৰিত্ৰিয়া, হাইটি, ইৰাণ, লিবিয়া, ছোমালিয়া, ছুডান আৰু য়েমেন । আন সাতখন দেশ বুৰুণ্ডি, কিউবা, লাওছ, ছিয়েৰা লিয়ন, ট’গো, তুৰ্কমেনিস্তান আৰু ভেনিজুৱেলাৰ ভ্ৰমণকাৰীৰ ওপৰতো ট্ৰাম্পে আংশিক নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰে । উক্ত দেশকেইখনৰ পৰা কিছু অস্থায়ী ৱৰ্ক ভিছাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে ।