ETV Bharat / international

হেণ্ডকাফ পিন্ধাই মাৰ্কিন সেনাই কাৰাগাৰলৈ লৈ গ'ল নিকোলাছ মাডুৰ'ক: ভেনিজুৱেলাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত ৰাষ্ট্ৰপতি ডেলচি ৰড্ৰিগেজ

ভেনিজুৱেলাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আমেৰিকাই নিকোলাছ মাডুৰ'ক বন্দী কৰাৰ পিছত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি ডেলচি ৰড্ৰিগেজক ভাৰপ্ৰাপ্ত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ক্ষমতা আৰু কৰ্তব্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ।

Nicolas Maduro in handcuffs
মাৰ্কিন সেনাৰ দুৰ্গত বন্দী ! হেণ্ডকাফ পৰিহিত ভেনিজুৱেলাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিকোলাছ মাডুৰ' (ANI)
author img

By ANI

Published : January 4, 2026 at 10:10 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নিউয়ৰ্ক: আমেৰিকাই ৰাজহুৱা কৰিলে ভেনিজুৱেলাৰ বন্দী ৰাষ্ট্ৰপতি নিকোলাছ মাডুৰ'ৰ ভিডিঅ' ৷ ভিডিঅ'টোত বন্দী ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক মাৰ্কিন সেনাই হেণ্ডকাফ পিন্ধাই নিজৰ জিম্মালৈ লৈ যোৱা দেখা গৈছে ৷ চি এন এনৰ মতে, মাডুৰ'ক নিউয়ৰ্ক চহৰৰ মেট্ৰ’পলিটান ডিটেনচন চেণ্টাৰলৈ (এম ডি চি) লৈ যোৱা হৈছে ।

এম ডি চি অতি কদৰ্য বুলি জনাজাত ৷ তাৰোপৰি দীৰ্ঘদিনীয়া কৰ্মচাৰীৰ অভাৱ, কয়দীৰ মাজত সঘনাই চলা হিংসা আৰু বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্নতাৰ বাবেও ই পৰিচিত । আমেৰিকাৰ কাৰাগাৰসমূহত অতিমাত্ৰা ভিৰৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নব্বৈৰ দশকত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল কাৰাগাৰখন । চি এন এনৰ মতে, হত্যা আৰু ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ অভিযোগত বিচাৰৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থকাৰ সময়তে সন্দেহযুক্ত কাৰ্টেল নেতা ইছমাইল "এল মেয়ো" জাম্বাডা গাৰ্চিয়াকো ইয়াতেই ৰখা হৈছিল ।

আনহাতে মাডুৰ' আৰু তেওঁৰ পত্নীক বন্দী কৰাৰ কেইঘণ্টামানৰ পাছত ভেনিজুৱেলাৰ বিৰোধীয়ে বিজয় উৎসৱ উদযাপন কৰা দেখা যায় ।

মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে ভেনিজুৱেলাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন ডেপুটি মাৰিয়া ক’ৰিনা মাচাডোৰ ওপৰত অনাস্থা প্ৰকাশ কৰি তেওঁৰ পৰিৱৰ্তে ডেলচি ৰড্ৰিগেজক সাময়িকভাৱে সৈতে অংশীদাৰিত্ব কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে।

ইফালে, ভেনিজুৱেলাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আমেৰিকাই নিকোলাছ মাডুৰ'ক বন্দী কৰাৰ পিছত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি ডেলচি ৰড্ৰিগেজক ভাৰপ্ৰাপ্ত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ক্ষমতা আৰু কৰ্তব্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ।

মাডুৰ'ক বন্দী কৰাৰ পিছত এখন সংবাদমেলত ট্ৰাম্পে কয় যে আমেৰিকাই ভেনিজুৱেলাত মজুত বিশাল পৰিমাণৰ তেল আন দেশক ‘বহু পৰিমাণে’ বিক্ৰী কৰিব ।কাটাৰৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়েও এই বিষয়ত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ৷ ইপিনে মাডুৰ'ক পত্নীসহ বন্দী কৰা বিষয়টোক লৈ বিশ্বজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ শনিবাৰে বিশ্বৰ নেতাসকলে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে এই ঘটনাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি সংযম ৰক্ষা কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ বিপৰীতে আন একাংশ নেতাই আকৌ ৱাশ্বিংটনৰ এই পদক্ষেপক সমৰ্থন জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক: ভেনিজুৱেলালৈ নাযাব, থকাসকলো সাৱধানে থাকক... ভাৰতীয় লোকলৈ সতৰ্কতা জাৰি বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ

TAGGED:

DELCY RODRIGUEZ
NICOLAS MADURO
VENEZUELAN PRESIDENT NICOLAS MADURO
PRESIDENTIAL ELECTION IN VENEZUELA
NICOLAS MADURO IN HANDCUFFS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.