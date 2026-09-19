ETV Bharat / international

ৰাছিয়া আৰু ইৰাণ নিষেধাজ্ঞা আইনক অনুমোদন ট্ৰাম্পৰ; ভাৰত আৰু চীনৰ ওপৰত ১০০% শুল্ক আৰোপৰ ভাবুকি

এই আইনখনে ৰাছিয়াৰ ওপৰত বিধিগত নিষেধাজ্ঞা, শুল্ক আৰু অন্যান্য নিষেধাজ্ঞাৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে ইৰাণৰ ওপৰত বৰ্তমানৰ নিষেধাজ্ঞা পাঁচ বছৰৰ বাবেও বৃদ্ধি কৰে ।

US President Donald Trump
আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্প (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 19, 2026 at 7:41 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ৱাশ্বিংটন : আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে শুকুৰবাৰে ‘ৰাছিয়া আৰু ইৰাণ নিষেধাজ্ঞা আইন’ত স্বাক্ষৰ কৰে ৷ এই আইনখনৰ লক্ষ্য হৈছে ৰাছিয়া আৰু মস্কোৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ শক্তি ক্ৰয় কৰা দেশ যেনে চীন আৰু ভাৰতৰ ওপৰত কঠোৰ শুল্ক আৰোপ কৰা ।

হোৱাইট হাউছে কয়, ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ২০২৬ চনৰ লিণ্ডচে অ’ গ্ৰেহাম ৰাছিয়া আৰু ইৰাণ নিষেধাজ্ঞা আইনত শুকুৰবাৰে স্বাক্ষৰ কৰিছে । এই আইনখনে ৰাছিয়াৰ ওপৰত আইনী নিষেধাজ্ঞা, শুল্ক আৰু নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ উপৰিও ইৰাণৰ ওপৰত বৰ্তমানৰ ইৰাণৰ ওপৰত বৰ্তমানৰ নিষেধাজ্ঞা পাঁচ বছৰৰ বাবেও বৃদ্ধি কৰে ।

বুধবাৰে প্ৰতিনিধি সদনে এই আইনত অনুমোদন জনায় । এই আইনখনে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পক চীন আৰু ভাৰতকে ধৰি ৰাছিয়াৰ পৰা তেল আৰু গেছ ক্ৰয় কৰা দেশসমূহৰ ওপৰত ১০০% পৰ্যন্ত শুল্ক আৰোপ কৰিবলৈ কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰে । ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে শুল্কৰ পৰিসৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব ।

ৰাষ্ট্ৰপতিৰ স্বাক্ষৰৰ ৩০ দিনৰ ভিতৰত এই আইন কাৰ্যকৰী হ’ব ৷ ইয়াৰ অধীনত এই আইন প্ৰণয়নৰ পূৰ্বে ১২ মাহত ৰাছিয়াৰ পৰা খাৰুৱা তেল বা প্ৰাকৃতিক গেছ ক্ৰয় কৰা শীৰ্ষ পাঁচখন দেশৰ পৰা আমদানি কৰা সামগ্ৰীৰ ওপৰত ১০০ শতাংশ পৰ্যন্ত শুল্ক আৰোপ কৰা হ’ব ৷

যদি ট্ৰাম্পে ভাৰতৰ ওপৰত ১০০% শুল্ক আৰোপ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় তেন্তে ইয়াৰ প্ৰভাৱ ভাৰতৰ পৰা আমেৰিকালৈ ৰপ্তানী কৰা সামগ্ৰীৰ ওপৰত পৰিব ৷ আমেৰিকাৰ বজাৰত ভাৰতীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত ভাৰতীয় ৰপ্তানিকাৰকসকলৰ ওপৰত হেঁচা পৰিব পাৰে ।

লগতে পঢ়ক : ভাৰতৰ ওপৰত ১০০% শুল্কৰ ভাবুকি! ৰাছিয়াৰ নিষেধাজ্ঞা বিধেয়ক গৃহীত আমেৰিকাৰ সদনৰ

ৰাছিয়া-ইৰাণ নিষেধাজ্ঞা বিধেয়ক সন্দৰ্ভত আমেৰিকালৈ ভাৰতৰ বাৰ্তা !

ভাৰত, চীনৰ ওপৰত ১০০% শুল্ক আৰোপ কৰা বিধেয়কত আজি ভোটদান কৰিব আমেৰিকাৰ সদনে

TAGGED:

ৰাছিয়া আৰু ইৰাণ নিষেধাজ্ঞা আইন
আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্প
ৰাছিয়াৰ পৰা তেল আৰু গেছ ক্ৰয়
TRUMP APPROVAL RATINGS
US PRESIDENT DONALD TRUMP

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.