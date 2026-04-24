ইৰাণ সংঘাতত পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ নকৰে আমেৰিকাই: ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্প
সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ট্ৰাম্পে কয় যে তেওঁ পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ নকৰে আৰু ইয়াক কেতিয়াও কাকো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া উচিত নহয় ।
By ANI
Published : April 24, 2026 at 7:50 AM IST
ৱাশ্বিংটন ডিচি : ইৰাণৰ সৈতে হোৱা সংঘাতত আমেৰিকাই পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ নকৰে । এনে অস্ত্ৰ কেতিয়াও কোনেও ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে । বৃহস্পতিবাৰে (স্থানীয় সময় অনুসৰি) আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে এই কথা প্ৰকাশ কৰে । ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নেকি বুলি সোধাত ট্ৰাম্পে হোৱাইট হাউছত সাংবাদিকৰ আগত কয়, "এনে এটা মূৰ্খামিৰ প্ৰশ্ন কিয় কৰা হৈছে ?... নাই, মই ইয়াক ব্যৱহাৰ নকৰোঁ । পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ কেতিয়াও কাকো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া উচিত নহয় ।"
ইয়াৰ উপৰি ট্ৰাম্পে কয় যে আমেৰিকাৰ অৰ্থনীতি শক্তিশালী আৰু পৰ্যাপ্ত তেলৰ মজুত আছে । তেওঁ লগতে কয় যে ইৰাণৰ পাৰমাণৱিক উচ্চাকাংক্ষাক ৰোধ কৰাৰ প্ৰচেষ্টাৰ মাজতে এতিয়া কেইবাখনো জাহাজে হৰমুজ প্ৰণালীৰ পৰিৱৰ্তে আমেৰিকালৈ গৈ আছে ।
" ...আমাৰ অৰ্থনীতি অবিশ্বাস্য... মই জেডি, মাৰ্কো, হাৱাৰ্ড আৰু স্কটক ফোন কৰি কওঁ যে মই আপোনালোকক এই কথা ক'বলৈ গৈ দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ, কিন্তু আমি অলপ পথ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব । আমি ইৰাণলৈ গৈ এইটো নিশ্চিত কৰিব লাগিব যে তেওঁলোকৰ হাতত পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ নাই... বহু জাহাজ আমেৰিকালৈ আহি আছে আৰু সেইবোৰে হৰমুজ প্ৰণালীৰ সলনি আমেৰিকাক ব্যৱহাৰ কৰিছে... আমাৰ তেলৰ অভাৱ নাই... আমি বৰ্তমান চৌদি আৰব আৰু ৰাছিয়াই সন্মিলিতভাৱে উৎপাদন কৰা তেলতকৈ অধিক উৎপাদন কৰি আছোঁ... আমি ভেনিজুৱেলাৰ পৰা লাখ লাখ বেৰেল তেল লৈ আছোঁ ।" তেওঁ কয় ।
ইয়াৰ উপৰি তেওঁ কয় যে হৰমুজ প্ৰণালীৰ ওপৰত আমেৰিকাৰ 'সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণ' আছে আৰু ইৰাণক চুক্তিবদ্ধ হ’বলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিবলৈয়ে ইয়াক ইচ্ছাকৃতভাৱে বন্ধ কৰি ৰাখিছে । লগতে কয় যে তেওঁ স্থায়ী চুক্তি বিচাৰে আৰু উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতি দাবী কৰাৰ পিছতো এই প্ৰক্ৰিয়াত খৰখেদা নকৰে ।
"... মই তেওঁলোকক এটা সুবিধা দিলোঁ । মই সৰ্বোত্তম চুক্তি কৰিব বিচাৰোঁ । মই এতিয়াই চুক্তি কৰিব পাৰোঁ । আপোনালোকে জানেনে যে যদি মই এতিয়াই গুচি যাওঁ, তেন্তে আমি এক বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিম । তেওঁলোকে পুনৰ নিজক নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ২০ বছৰ সময় লাগিব, কিন্তু মই সেইটো কৰিব নিবিচাৰোঁ । মই ইয়াক চিৰস্থায়ী কৰিব বিচাৰোঁ... মই বৰ্তমান কি কৰি আছো, সেইটো আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰো । মই ইয়াৰ বাবে কোনো ধৰণৰ সময়সীমা দিব নিবিচাৰোঁ, কিন্তু ই অতি সোনকালে হ'ব । আমি প্ৰণালীটো মুকলি কৰি দিম । বৰ্তমান এইটো বন্ধ আছে । প্ৰণালীটো আমাৰ সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণত আছে ।" ট্ৰাম্পে লগতে কয় ।
তেওঁ কয়, "তেওঁলোকে ইয়াক ৩ দিন পূৰ্বেই খুলি দিলেহেঁতেন । তেওঁলোক আমাৰ ওচৰলৈ আহি কয়, 'আমি প্ৰণালী খুলিবলৈ মান্তি হৈছোঁ ।' মোৰ বাহিৰে আমাৰ সকলোৱে সুখী আছিল । মই ক’লোঁ, ‘এক মিনিট ৰ'ব, যদি আমি প্ৰণালীটো খুলি দিওঁ, তেন্তে তাৰ অৰ্থ হ’ল তেওঁলোকে প্ৰতিদিনে ৫০ কোটি ডলাৰকৈ উপাৰ্জন কৰিব ।’ মই নিবিচাৰোঁ যে তেওঁলোকে যেতিয়ালৈকে এই বিষয়টো নিষ্পত্তি নকৰে, তেতিয়ালৈকে প্ৰতিদিনে ৫০ কোটি ডলাৰ উপাৰ্জন কৰক । সেই কাৰণেই মই ইয়াক বন্ধ কৰি ৰাখিছোঁ । ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণ আছে । এইটো তেতিয়াহে খুলিব যেতিয়া তেওঁলোকে কোনো বুজাবুজি কৰিব বা আন কোনো ইতিবাচক ঘটনা ঘটিব ।"
আনহাতে, ট্ৰাম্পে পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাতৰ অন্ত পেলাবলৈ কোনো হেঁচাত নতি স্বীকাৰ নকৰে বুলি দাবী কৰি কয় যে আমেৰিকাই ইতিমধ্যে নিজৰ লক্ষ্যত যথেষ্ট মাত্ৰাত আঘাত কৰিছে আৰু ইৰাণৰ তেল পৰিস্থিতিৰ বাবে ইৰাণে জৰুৰী হেঁচাত পৰিছে ।
তেওঁ লগতে কয় যে যদিহে কোনো চুক্তিত উপনীত নহয় তেন্তে পৰৱৰ্তী সামৰিক ব্যৱস্থা বিকল্প হৈয়েই আছে । লগতে উল্লেখ কৰে যে আমেৰিকাৰ অনুৰোধৰ পিছত ইৰাণে কেইবাগৰাকীও মহিলাৰ মৃত্যুদণ্ড বন্ধ কৰিবলৈ সন্মত হৈছে ।
"...ভিয়েটনাম যুদ্ধ কিমান বছৰ চলিছিল ?... মই প্ৰথম ৪ সপ্তাহতে দেশখনক সামৰিকভাৱে যুদ্ধৰ পৰা বাহিৰ উলিয়াই দিলোঁ । এতিয়া আমি পিছুৱাই আহি চাই আছোঁ যে চুক্তি হ'ব নেকি । যদি তেওঁলোকে চুক্তি কৰিব নিবিচাৰে, তেন্তে মই বাকী থকা ২৫% লক্ষ্যও সামৰিকভাৱে সম্পূৰ্ণ কৰিম । আমি ৭৮% লক্ষ্যত উপনীত হৈছোঁ... আমি যি কৰিছোঁ সেয়া অদ্ভূত... আপোনালোকে জানে যে সময়ৰ হেঁচা কাৰ ওপৰত পৰিছে । তেওঁলোকৰ ওপৰত । যদি তেওঁলোকে তেল উৎপাদন আৰম্ভ নকৰে তেন্তে তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ তেল উৎস ধ্বংস হৈ যাব । কিয়নো তেওঁলোকৰ ওচৰত ইয়াক মজুত কৰিবলৈ ঠাই নাই । যিহেতু তেওঁলোকৰ ওচৰত তেল মজুত কৰিবৰ বাবে ঠাই নাই, আৰু যদি তেওঁলোকে তেল উৎপাদন বন্ধ কৰিবলগা হয়, তেন্তে মাটিৰ অভ্যন্তৰত এনে কিবা সংঘটিত হ'ব যাৰ দ্বাৰা তেওঁলোক অতি শোচনীয় পৰিস্থিতিলৈ গতি কৰিব । ইয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ পোৱাটো সম্ভৱ নহ'ব... এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পূৰ্বে কিবা এটা কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ হাতত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে ।" ট্ৰাম্পে কয় ।
"মোৰ ওপৰত নামমাত্ৰও হেঁচা নাই... আমাৰ জাহাজবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু আৰু যাত্ৰাৰ অপেক্ষাত আছে... কিন্তু বৰ্তমান পৰিস্থিতি বহুত বেয়া... কাইলৈ বিয়লি ৬ বজাত ৮ গৰাকী যুৱতীক ফাঁচি দিয়াৰ কথা আছিল । মই তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাওঁ, লাগিলে ইয়াক উপকাৰ বুলি কওক বা কেৱল নৈতিক অনুৰোধ যে তেওঁলোকক যেন ফাঁচি নিদিয়ে । তেওঁলোকে উত্তৰ দিয়ে যে তেওঁলোকক ফাঁচি দিয়া নহয়... তাৰ ভিতৰত ৪ গৰাকীক অতি সোনকালে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব আৰু বাকী ৪ গৰাকীক এমাহৰ বাবে কাৰাগাৰত ৰখা হ’ব আৰু তাৰ পিছত মুকলি কৰি দিয়া হ'ব ।" তেওঁ কয় ।
আনহাতে, হিজবুল্লাক ধন দিয়াটো ইৰাণে বন্ধ কৰিব লাগিব নেকি বুলি সোধাত ট্ৰাম্পে কয়, "হয়, তেওঁলোকে সেইটো বন্ধ কৰিব লাগিব । সেয়া এক আৱশ্যকীয় কথা ।"