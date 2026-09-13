ড'নাল্ড ট্ৰাম্পৰ শৈশৱৰ ঘৰ বিক্ৰী, পুনৰ মেৰামতিৰ পাছত কোটি টকাত বিক্ৰী ঐতিহাসিক ঘৰটো
আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ৪ বছৰ বয়সলৈকে টিউডাৰ ষ্টাইলৰ কুইন্স বাগিচাত বাস কৰিছিল । সবিশেষ পঢ়ক এই প্ৰতিবেদনত ।
Published : September 13, 2026 at 4:49 PM IST
নিউয়ৰ্ক : আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ শৈশৱৰ ঘৰ বিক্ৰী কৰা হয় । ঐতিহাসিক অট্টালিকাটো প্ৰায় ১৯.৩ মিলিয়ন ডলাৰত বিক্ৰী হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । মকৰা জালেৰে আবৃত্ত নিউয়ৰ্ক চহৰৰ এই ঘৰটো পদপথৰ মেকুৰীৰ আশ্ৰয়স্থল হৈ পৰিছিল । পুনৰ মেৰামতিৰ পাছত ই এক আধুনিক বাসভৱনলৈ পৰিৱৰ্তন হয় ।
ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে শৈশৱৰ প্ৰায় চাৰি বছৰ টিউডাৰ ষ্টাইলৰ কুইন্সৰ বাগিচাত বাস কৰিছিল । ১৯৪০ চনত তেওঁৰ পিতৃ ডেভেলপাৰ ফ্ৰেড ট্ৰাম্পে এই ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰিছিল । বহু বছৰ ধৰি পৰিয়ালটো এই ঘৰটোত নাছিল । টিউডাৰ ষ্টাইলৰ ঘৰটো বহুদিনৰ পৰা খালী হৈ আছিল আৰু ইয়াৰ অৱস্থা বেয়া হৈ পৰিছিল । ঘৰটোৰ অৱস্থা ইমানেই অৱনতি ঘটিছিল যে পাইপ ফাটি পানী নিৰ্গমন হৈছিল ।
- পুনৰ মেৰামতিৰ ঘৰটোৰ বিক্ৰীৰ সিদ্ধান্ত
এই ঘৰটো যোৱা বছৰ ২০২৫ চনত এজন ডেভেলপাৰ টমী লিনে প্ৰায় ৮,৩৫,০০০ ডলাৰত ক্ৰয় কৰিছিল । এই ঘৰটোত ৫টা শোৱানি কোঠা আৰু ৩টা স্নানাগাৰ আছে । টমী লিনে প্ৰায় ৮ মাহত ৪,৭৮ কোটি টকা ব্যয় কৰি এই ঐতিহাসিক ঘৰটো মেৰামকি কৰে । মেৰামতিৰ পাছত এই ঘৰটোত চেফ কিচেন, হেৰিংবন কাঠৰ মজিয়া আৰু স্পাৰ দৰে বিলাসী স্নানাগাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।
শুকুৰবাৰে ৰিয়েল এষ্টেট ৱেবছাইটত ইয়াৰ সকলো তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে । এই ঘৰটোৰ বিশেষ কথাটো হ’ল ইয়াক বহুবাৰ ক্ৰয়-বিক্ৰয় কৰা হৈছে । ২০১৭ চনত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ পিছত ট্ৰাম্পে প্ৰায় ২.১৪ ডলাৰত এই একেটা ঘৰ ক্ৰয় কৰিছিল ।
ট্ৰাম্প বাৰ্থ হোম এলএলচি নামৰ এটা কোম্পানীয়ে ঘৰটো ক্ৰয় কৰিছিল আৰু তেওঁ ঘৰটো Airbnb ত কিছুদিনৰ বাবে ভাৰাত দিয়া হৈছিল । য'ত আছিল ট্ৰাম্পৰ লাইফ আকাৰৰ কাৰ্ডবৰ্ড কাটাআউট, তেওঁৰ কিতাপ "দ্য আৰ্ট অৱ দ্য ডিল"ৰ কপি আৰু ট্ৰাম্পৰ ফ্ৰেমযুক্ত পিপল আলোচনীৰ কভাৰ । ২০১৯ চনত পুনৰ ২৯ লাখ ডলাৰত বিক্ৰীৰ বাবে তালিকাভুক্ত হৈছিল যদিও বিক্ৰী নহ’ল ।
বৰ্তমান ৮০ বছৰীয়া ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে ৰিয়েল এষ্টেট ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে ধনী হৈ পৰিছিল । তেওঁ মানহাটানত নিজৰ নামৰ ট্ৰাম্প টাৱাৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু তাত দশক দশক ধৰি বাস কৰিছিল আৰু তাৰ পাছত তেওঁৰ খ্যাতি আৰু ধন-সম্পত্তি ৰাজনীতিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছিল ।
ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে তেওঁ নিজৰ ঘৰৰ সম্পূৰ্ণ তদাৰক কৰিছে, হোৱাইট হাউছত এটা গ্ৰেণ্ড বলৰুম সংযোজন কৰিছে আৰু অভাল অফিচক সোণৰ প্লেটেড ফিক্সচাৰেৰে সজাইছে যিবোৰ তেওঁৰ ধন-সম্পত্তি আৰু আড়ম্বৰৰ চিহ্ন হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।