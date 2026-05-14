বেইজিঙত দ্বিপাক্ষিক আলোচনাত মিলিত ট্ৰাম্প-জিনপিং
By ANI
Published : May 14, 2026 at 9:14 AM IST
বেইজিং: বাণিজ্য, প্ৰযুক্তি আৰু আঞ্চলিক নিৰাপত্তাজনিত বিষয়ক লৈ চলি থকা উত্তেজনাৰ মাজতে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে বৃহস্পতিবাৰে বেইজিঙত চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জি জিনপিঙক সাক্ষাৎ কৰে । এই সাক্ষাতক দুয়োপক্ষৰ মাজত “উচ্চ বাজিৰ” দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগ বুলি ক’ব পাৰি ৷ বেইজিঙৰ গ্ৰেট হল অৱ দ্য পিপলত জিয়ে ট্ৰাম্পক আনুষ্ঠানিকভাৱে আদৰণি জনায় ৷ তাৰ পাছতেই দুয়োগৰাকী নেতাৰ মাজত কূটনৈতিক বৈঠক আৰম্ভ হয় । ট্ৰাম্পে জিৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকলক সাক্ষাৎ কৰাৰ পূৰ্বে দুয়োজন নেতাই কৰমৰ্দন কৰে ।
আমেৰিকাৰ বিদেশ মন্ত্ৰী মাৰ্কো ৰুবিঅ’ আৰু যুদ্ধ সচিব পিট হেগছেথকে ধৰি তেওঁৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকলৰ সৈতেও ট্ৰাম্পে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক চিনাকি কৰাই দিয়ে । চীনৰ পিপলছ লিবাৰেচন আৰ্মি (পিএলএ) অনাৰ গাৰ্ড বেটেলিয়নৰ পৰা ট্ৰাম্পক আনুষ্ঠানিকভাৱে গাৰ্ড অৱ অনাৰ প্ৰদান কৰা হয় ।
আনুষ্ঠানিক আদৰণিৰ পিছত দুয়োগৰাকী নেতাই ৱাশ্বিংটন আৰু বেইজিঙৰ মাজত অৰ্থনৈতিক সহযোগিতা, শুল্ক, বিশ্বৰ যোগান শৃংখল, ভূ-ৰাজনৈতিক উন্নয়নকে ধৰি চিন্তাৰ মূল ক্ষেত্ৰসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি দ্বিপাক্ষিক আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা ।
ট্ৰাম্পৰ প্ৰতি সন্মান জনাই নিশা অনুষ্ঠিত হ’ব এক ভোজমেল । ২০১৭ চনৰ পিছত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এইটোৱেই প্ৰথম চীন ভ্ৰমণ । যোৱা অক্টোবৰ মাহত বুছানত অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকৰ পৰাই দুয়োগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ব্যক্তিগতভাৱে সাক্ষাৎ কৰিছে ।
ইয়াত উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে বুধবাৰে আমেৰিকাত থকা চীনৰ দূতাবাসে চীন-আমেৰিকাৰ সম্পৰ্কৰ মূল স্পৰ্শকাতৰ বিষয়সমূহৰ ওপৰত নিজৰ স্থিতি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰি কয় যে কিছুমান বিষয়ে “চাৰিটা ৰঙা ৰেখা” গঠন কৰে, যিবোৰক ১৩ মে’ৰ পৰা ১৫ মে’লৈ ট্ৰাম্পৰ চীন ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰত্যাহ্বান জনাব নালাগে ।
এক্সৰ এটা পোষ্টত দূতাবাসে কয় যে চীন-আমেৰিকাৰ সম্পৰ্কৰ চাৰিটা ৰঙা ৰেখাক প্ৰত্যাহ্বান জনাব নালাগে । পোষ্টটোৰ কাষৰ এখন ছবিত ‘টাইৱান প্ৰশ্ন’, ‘গণতন্ত্ৰ আৰু মানৱ অধিকাৰ’, ‘পথ আৰু ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা’ আৰু ‘চীনৰ উন্নয়ন অধিকাৰ’ হিচাপে তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে ।