ভাৰতলৈ আহিব আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্প?
অহা বছৰৰ আৰম্ভণিতে ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ এই তথ্য সদৰী কৰিছে বৈদেশিক সচিব মাৰ্কো ৰুবিঅ’ৱে ৷
Published : June 27, 2026 at 1:27 PM IST
ৱাশ্বিংটন : অহা বছৰ অৰ্থাৎ ২০২৭ বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে । ট্ৰাম্প প্ৰশাসনে অহা বছৰৰ আৰম্ভণিতে ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ দিশত কাম কৰি আছে ৷
এই তথ্য় সদৰী কৰিছে আমেৰিকাৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী মাৰ্কো ৰুবিঅ’ই । ইয়াৰ দ্বাৰা ভাৰত-আমেৰিকাৰ সম্পৰ্কৰ ক্ৰমবৰ্ধমান গতিৰ প্ৰতিফলন ঘটিছে, কিয়নো দুয়োখন দেশে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক চুক্তি চূড়ান্ত কৰাৰ বাবে দ্ৰুতগতিত কাম কৰি আছে ।
IANS Exclusive— IANS (@ians_india) June 27, 2026
Washington DC, US: When asked about US President Donald Trump's possible visit to India next year, US Secretary of State Marco Rubio says, " we're hoping that's what we're working towards - sometime early next year to have the president come. i think it's very… pic.twitter.com/soumURKZ91
হোৱাইট হাউছত IANS ৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত ৰুবিঅ’ই কয় যে ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্প হয়তো এই বছৰৰ শেষত নাইবা অহা বছৰৰ আৰম্ভণিতে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে ৷ ৰুবিঅ’ই কয়, ‘‘মই নিজেই ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ প্ৰস্তুতিৰ কাম কৰি আছো ৷’’
ৰুবিঅ’ই লগতে কয় যে শেহতীয়াকৈ ফ্ৰান্সত জি-৭ শীৰ্ষক সন্মিলনৰ সময়ত ট্ৰাম্প আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মাজত হোৱা বৈঠকৰ পাছত ভাৰত-আমেৰিকাৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় অৱস্থাত আছে । তেওঁ কয়, "মই ভাবো যে এয়া বহু ভাল খবৰ ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে আমাৰ এক সুন্দৰ বৈঠক হৈছিল ।’’
IANS Exclusive— IANS (@ians_india) June 27, 2026
Washington, US: When asked how he views Prime Minister Narendra Modi's role in India's progress, development, and his global standing, US Secretary of State Marco Rubio says, " we're enormous fans of prime minister modi and what he's done. i mean, he leads a… pic.twitter.com/UjQwgrB2uk
দুয়োখন দেশৰ মাজত চলি থকা বাণিজ্যিক চুক্তিৰ আলোচনাক লৈও আমেৰিকাৰ বিদেশ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয়, "আমি এটা বাণিজ্যিক চুক্তি চূড়ান্ত কৰিবলৈ আগ্ৰহী । আমি ইয়াক সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে অন্তিম পৰ্যায়ত আছো আৰু সেয়া অতি ইতিবাচক ।" ৰুবিঅ’ই কয় যে আমেৰিকাই অতি সোনকালে কোৱাডৰ নেতাসকলৰ সৈতে আন এখন বৈঠকত মিলিত হ’বৰ বাবে আগ্ৰহী হৈ আছে ৷
ভাৰতক আমেৰিকাৰ অন্যতম ঘনিষ্ঠ অংশীদাৰ বুলি অভিহিত কৰি ৰুবিঅ’ই কয়, ‘‘ভাৰত আমেৰিকাৰ অতি ঘনিষ্ঠ অংশীদাৰ আৰু মিত্ৰ ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিৰ মাজৰ সম্পৰ্ক ইয়াতকৈ ঘনিষ্ঠ হ’ব নোৱাৰে, যিটো কূটনীতিৰ ক্ষেত্ৰত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি মই ভাবো ।’’
ভাৰতৰ প্ৰধনমন্ত্ৰী মোদীৰ সন্দৰ্ভত আমেৰিকাৰ বৈদেশিক সচিবগৰাকীয়ে কয়, ‘‘মোদীয়ে এনে এখন দেশক নেতৃত্ব দিছে যিয়ে ক্ৰমাৎ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ দিশত অগ্ৰসৰ হৈছে ৷ এই দেশখনে সঁচাকৈয়ে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰি বিশ্বত নিজৰ শক্তিক আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে, যিখনে বিশ্বব্যাপী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰমান্বয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে ।’’
IANS Exclusive— IANS (@ians_india) June 27, 2026
Washington DC, US: On India-US relations, US Secretary of State Marco Rubio says, " i think it's going fantastic. i mean, it's very strong. we had a great meeting with the prime minister, the president did at the g7. and we're hoping to finalize a trade deal.… pic.twitter.com/72Yl9Z8fuS
উল্লেখ্য যে, ২০২০ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে শেষবাৰৰ বাবে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল, যেতিয়া তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে আহমেদাবাদত অনুষ্ঠিত "নমস্তে ট্ৰাম্প" ৰেলীত ভাষণ দিছিল । ইয়াৰ পাছতে ট্ৰাম্প আৰু মোদীয়ে নতুন দিল্লীত এক দ্বিপাক্ষিক আলোচনাত মিলিত হৈছিল ।
জানিব পৰা মতে, বাণিজ্য, প্ৰতিৰক্ষা, প্ৰযুক্তি আৰু ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত দুয়োখন দেশৰ সহযোগিতা সুদৃঢ় কৰিব বিচৰাৰ সময়তে ট্ৰাম্প আৰু মোদীয়ে তেওঁৰ দ্বিতীয় কাৰ্যকালৰ পৰা নিয়মীয়াকৈ ফোনযোগে যোগাযোগত আছে ৷
জাপান আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগতে আমেৰিকা আৰু ভাৰতো কোৱাডৰ মূল অংশীদাৰ ৷ এই চাৰিখন দেশে আঞ্চলিক নিৰাপত্তা, জটিল প্ৰযুক্তি, শক্তিশালী যোগান শৃংখল আৰু সামুদ্ৰিক নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা সম্প্ৰসাৰণ কৰিছে । ৱাশ্বিংটন আৰু নতুন দিল্লী দুয়োখনেই তেওঁলোকৰ অংশীদাৰিত্বক একবিংশ শতিকাৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ কৌশলগত সম্পৰ্ক বুলি অভিহিত কৰিছে ।