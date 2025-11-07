গাজাত অতি শীঘ্ৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাহিনী মোতায়েন কৰা হ'ব : ট্ৰাম্প
ইজিপ্ত, কাটাৰ, তুৰস্ক আৰু সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীৰ সেনাৰে গঠিত বহুজাতিক বাহিনী গাজাত যুদ্ধৰ পৰৱৰ্তী শাসনৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।
Published : November 7, 2025 at 5:07 PM IST
ৱাশ্বিংটন: অতি শীঘ্ৰে গাজাত উপস্থিত হ'ব আমেৰিকা সমন্বিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্থিতিশীলতা বাহিনী । ইজৰাইল আৰু হামাছৰ মাজত দুবছৰীয়া যুদ্ধৰ অন্তত এই কথা প্ৰকাশ কৰে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে । ইজিপ্ত, কাটাৰ, তুৰস্ক আৰু সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীৰ সেনা অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা এই বহুজাতিক বাহিনীটো গাজাৰ বাবে যুদ্ধোত্তৰ শাসন পৰিকল্পনাৰ অংশ ।
উল্লেখ্য যে ১০ অক্টোবৰত ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনী সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ মাজত যুদ্ধবিৰতি হয় যদিও গাজাৰ মানৱীয় সংকটৰ সমাধান নহ'ল । অৱশ্যে মধ্য এছিয়াৰ নেতাসকলৰ সৈতে হোৱাইট হাউছৰ এক অনুষ্ঠানত ট্ৰাম্পে কয়, "এয়া অতি সোনকালে হ'ব আৰু গাজাৰ পৰিস্থিতি অতি ভাল । আপোনালোকে সমস্যাৰ বিষয়ে বেছি শুনা নাই আৰু মই আপোনালোকক কওঁ, যদি হামাছৰ সৈতে কোনো সমস্যা হয়, তেন্তে আমাৰ এনে দেশ আছে যিয়ে স্বেচ্ছাই সহায় কৰিছে ।"
ইজিপ্ত আৰু জৰ্দানৰ সহায়ত এই বাহিনীটোৱে গাজা ষ্ট্ৰিপত পেলেষ্টাইনী আৰক্ষীক প্ৰশিক্ষণ দিব আৰু সমৰ্থন আগবঢ়াব । ইয়াৰ উপৰিও সীমান্ত অঞ্চলৰ নিৰাপত্তা আৰু ২০২৩ চনৰ ৭ অক্টোবৰত ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰি সংঘাতৰ সূচনা কৰা হামাছলৈ অস্ত্ৰ সৰবৰাহ ৰোধ কৰাৰ দায়িত্ব দিয়া হ'ব ।
বুধবাৰে আমেৰিকাই অংশীদাৰী দেশসমূহলৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ প্ৰস্তাৱৰ খচৰা প্ৰেৰণ কৰে, যাৰ লক্ষ্য আছিল ট্ৰাম্পৰ পৰিকল্পনাক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাহিনীক সেউজ সংকেত দিয়া ।
আমেৰিকাৰ মিছনৰ মুখপাত্ৰই এক বিবৃতিত কয় যে ৱাশ্বিংটনৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ দূত মাইক ৱাল্টজে নিৰাপত্তা পৰিষদৰ ১০ গৰাকী নিৰ্বাচিত সদস্য আৰু ইজিপ্ত, কাটাৰ, সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহী, চৌদি আৰব আৰু তুৰস্ককে ধৰি কেইবাখনো আঞ্চলিক অংশীদাৰৰ সৈতে এই খচৰা শ্বেয়াৰ কৰে । এতিয়াও ভোটদানৰ দিন ধাৰ্য কৰা হোৱা নাই ।
কূটনৈতিক সূত্ৰৰ মতে কেইবাখনো দেশে এই বাহিনীত অংশগ্ৰহণৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে যদিও পেলেষ্টাইনৰ ভূখণ্ডত প্ৰকৃততে সেনা নিয়োগ কৰাৰ পূৰ্বে নিৰাপত্তা পৰিষদৰ আদেশৰ ওপৰত জোৰ দিছে । মধ্যপ্ৰাচ্যৰ দায়িত্বত থকা সামৰিক কমাণ্ড আমেৰিকাৰ চেণ্ট্ৰেল কমাণ্ডৰ মুৰব্বীয়ে যোৱা মাহত গাজা ভ্ৰমণৰ সময়ত কয় যে তাত কোনো আমেৰিকান সৈন্য নিয়োগ কৰা নহ'ব ।
লগতে পঢ়ক :ফিলিপাইনছত টাইফুনৰ সন্ত্ৰাস: ৰাষ্ট্ৰীয় জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা