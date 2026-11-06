আমেৰিকাৰ শ্বেয়াৰ বজাৰত মন্দাৱস্থা, ডেম’ক্ৰেটিক পাৰ্টীৰ ওপৰত দোষৰ বোজা ট্ৰাম্পৰ

আমেৰিকাৰ শ্বেয়াৰ বজাৰত মন্দাৱস্থা, ডেম’ক্ৰেটিক পাৰ্টীৰ ওপৰত দোষৰ বোজা ট্ৰাম্পৰ
ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে বৃহস্পতিবাৰে শ্বেয়াৰ বজাৰৰ অৱনতিৰ বাবে ডেম’ক্ৰেটিক পাৰ্টীৰ বিজয়ক দোষাৰোপ কৰি বিনিয়োগকাৰীসকলক শংকিত নহ’বলৈ আহ্বান জনায় ৷
By ANI
Published : November 6, 2026 at 7:40 AM IST
ৱাশ্বিংটন: আমেৰিকাৰ মধ্যকালীন নিৰ্বাচনত ডেম’ক্ৰেটিক পাৰ্টীৰ ব্যাপক জয়ে অসন্তুষ্ট কৰি তুলিছে ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পক ৷ ইয়াৰ মাজতে আমেৰিকাৰ শ্বেয়াৰ বজাৰত তীব্ৰ অৱনতি দেখা গৈছে ৷ ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে বৃহস্পতিবাৰে শ্বেয়াৰ বজাৰৰ অৱনতিৰ বাবে ডেম’ক্ৰেটিক পাৰ্টীৰ বিজয়ক দোষাৰোপ কৰি বিনিয়োগকাৰীসকলক শংকিত নহ’বলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে বজাৰখন অতি সোনকালেই পূৰ্বতকৈ বৃহৎ তথা শক্তিশালী হ’ব বুলি আশ্বাস দিয়া দিয়ে ৷
ট্ৰুথ ছ’চিয়েলত দিয়া এটা পোষ্টত ট্ৰাম্পে বজাৰৰ অৱনতিক ইতিহাসৰ অন্যতম ভয়াৱহ ঘটনা বুলি অভিহিত কৰি মধ্যকালীন নিৰ্বাচনৰ ফলাফল এই লোকচানৰ কাৰণ বুলি উল্লেখ কৰে ৷ তেওঁ লগতে অৱসৰৰ সময়ত সঞ্চয়ৰ ওপৰতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰা বুলি দাবী কৰে ।
JUST NOW: President Trump says, "The Stock Market suffered one of the Worst Days in History based on the results of the Election. Such a sad thing to watch!" 🇺🇸 Trump built an economy where the S&P 500 was up 13% year to date, where manufacturing was expanding for seven straight months, and where America was on track to dominate the global SI and semiconductor race. Market has seen worse sessions in 1987, 2008, and 2020 but the scale of the reversal is genuinely remarkable. The primary catalyst seems to be fear over incoming Democratic governors’ stance on data centers and SI.— Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) November 5, 2026
ট্ৰাম্পে লিখিছে, ‘‘নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ষ্টক মাৰ্কেটে ইতিহাসৰ এটা বেয়া দিনৰ সন্মুখীন হৈছিল । এয়া অত্যন্ত দুখৰ কথা! আমাক আগতে কোনেও কাহানিও দেখা নোপোৱা স্তৰলৈ লৈ যাবলৈ বহুত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ প্ৰয়োজন হৈছিল, আৰু তাৰ পিছত এই পতন ঘটিছিল । গতিকে, আপোনাৰ ৪০১(কে) সমূহ তললৈ নামি আহিছে । মনত ৰাখিব, এয়া ৰিপাব্লিকান নাছিল, ডেম'ক্ৰেটহে আছিল ।’’
বিনিয়োগকাৰীসকলক আত্মবিশ্বাস হেৰুৱাবলৈ আহ্বান জনাই তেওঁ লগতে কয়, “ভয় নকৰিব, আমি অতি সোনকালে, এটা বা আনটো দিশত, আগৰ তুলনাত ডাঙৰ আৰু শক্তিশালী হ’ম ।”
নিউয়ৰ্ক পোষ্টৰ মতে, বৃহস্পতিবাৰে ৱাল ষ্ট্ৰীটত শ্বেয়াৰ বিক্ৰীৰ হাৰ কমিবলৈ ধৰে ৷ নাছডাক কম্পোজিট ৫.৫২% হ্ৰাস পাই ২৪,৩১৫.০০ত বন্ধ হৈ সংশোধনী পৰ্যায়লৈ গতি কৰে । এছ এণ্ড পি ৫০০ ৪.৩৬% হ্ৰাস পাই ৭,৩৫৩.৭৩ত উপনীত হোৱাৰ বিপৰীতে ডাউ জ’নছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এভাৰেজ ১,৮৩৩ পইণ্ট বা ৩.৪৪% হ্ৰাস পাই ৫১,৫২৩.০৬ত বন্ধ হয় ।
এই হ্ৰাসে পূৰ্বৰ অধিবেশনৰ লাভ মচি পেলায়, এছ এণ্ড পি ৫০০ কোম্পানীসমূহে বজাৰ মূল্যত প্ৰায় ২.৯ ট্ৰিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ আৰু নাছডাক তালিকাভুক্ত প্ৰতিষ্ঠানসমূহে প্ৰায় ২.৫ ট্ৰিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ হেৰুৱাবলগীয়া হয় ।
নিউয়ৰ্ক পোষ্টৰ মতে, কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ বিকাশ আৰু ডাটা-কেন্দ্ৰ প্ৰকল্পৰ ওপৰত ডেম’ক্ৰেটিক দলৰ নেতৃত্বত সম্ভাৱ্য বাধাৰ ওপৰত বিনিয়োগকাৰীৰ উদ্বেগে বজাৰৰ মন্দাৱস্থাত অৰিহণা যোগাইছিল, কিয়নো ব্যৱসায়ীসকলে প্ৰযুক্তিগত কোম্পানীসমূহৰ দৃষ্টিভংগীৰ পুনৰ মূল্যায়ন কৰিছিল ।
৩ নৱেম্বৰৰ মধ্যকালীন নিৰ্বাচনত ডেম’ক্ৰেটিক দলৰ জয়ৰ পিছত আমেৰিকাৰ বজাৰত উত্থান ঘটাৰ এদিন পিছতে এই তীব্ৰ বিপৰীতমুখী পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । বুধবাৰে ডাউৰ মূল্য ১০০০ পইণ্টতকৈ অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ বিপৰীতে নাছডাক আৰু এছ এণ্ড পি ৫০০ৰ মূল্যও বৃদ্ধি পাইছিল । কিন্তু বৃহস্পতিবাৰে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ওলোটা এখন ছবি দেখা যায় আমেৰিকাৰ শ্বেয়াৰ বজাৰত ৷
২০২৬ চনৰ মধ্যকালীন নিৰ্বাচনত ডেম’ক্ৰেটিক দলৰ ব্যাপক পুনৰুত্থানৰ সময়তে এই কথা প্ৰকাশ পাইছে ৷ আমেৰিকাৰ নেটৱৰ্কসমূহে নিৰীক্ষণ কৰিছে যে দলটোৱে কংগ্ৰেছৰ দুয়োটা চেম্বাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ পুনৰ লাভ কৰিব, যাৰ ফলত ৱাশ্বিংটনৰ ক্ষমতাৰ ভাৰসাম্যত যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন ঘটিব ।
সদনত ডেম’ক্ৰেটিক দলৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাই দলটোক তদন্ত আৰু শুনানিৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ প্ৰশাসনৰ ওপৰত কংগ্ৰেছৰ নিৰীক্ষণ তীব্ৰতৰ কৰিবলৈ অনুমতি দিব । চিনেটৰ নিয়ন্ত্ৰণে ডেম’ক্ৰেটসকলক আইন প্ৰণয়ন আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ মনোনয়নৰ ওপৰতো অধিক প্ৰভাৱ পেলাবলৈ সহায় কৰিব ।
লগতে পঢ়ক: যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় মধ্যৱৰ্তী নিৰ্বাচনৰ ফলাফল : বৃহৎ পৰাজয়ৰ মুখত ট্ৰাম্পৰ ৰিপাব্লিকান পাৰ্টী