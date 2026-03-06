হৰমুজ প্ৰণালী সংঘাত; ভাৰতক ৰাছিয়ান তেল ক্ৰয় কৰিবলৈ ৩০ দিনৰ অনুমতি আমেৰিকাৰ
পূৰ্বৰ চুক্তি অনুসৰি ভাৰতে ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেল আমদানি অব্যাহত ৰাখিছে আৰু বিশ্ব শক্তি বজাৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে ।
By ANI
Published : March 6, 2026 at 9:18 AM IST
ৱাশ্বিংটন ডি চি : এতিয়াও অব্যাহত আছে পশ্চিম এছিয়াৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি । তাৰ মাজতে এই উপসাগৰীয় সংকটে হৰমুজ প্ৰণালীৰ মাজেৰে পাৰ হোৱা জাহাজ পথসমূহত গুৰুতৰভাৱে বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে । এই পৰিস্থিতিত বৃহস্পতিবাৰে (স্থানীয় সময় অনুসৰি) আমেৰিকাই ভাৰতৰ শক্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ বাবে ৰাছিয়ান তেল ক্ৰয় কৰিবলৈ ৩০ দিনৰ ৰেহাইৰ অনুমতি প্ৰদান কৰে ।
আমেৰিকাৰ কোষাগাৰ সচিব স্কট বেচেণ্টে কয়, "ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পৰ শক্তিৰ এজেণ্ডাৰ ফলত তেল আৰু গেছৰ উৎপাদন এতিয়ালৈকে অভিলেখ সংখ্যক সৰ্বোচ্চ স্তৰত উপনীত হৈছে । বিশ্বৰ বজাৰত তেল প্ৰবাহিত হৈ থাকিবলৈ কোষাগাৰ বিভাগে ভাৰতীয় শোধনাগাৰক ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয় কৰিবলৈ অনুমতি দিবলৈ ৩০ দিনৰ বাবে অস্থায়ী ৰেহাই জাৰি কৰিছে । ইচ্ছাকৃতভাৱে প্ৰদান কৰা হ্ৰস্বম্যাদী এই ব্যৱস্থাই ৰাছিয়ান চৰকাৰক বিশেষ আৰ্থিক লাভালাভ প্ৰদান নকৰে । কাৰণ ই কেৱল ৰাছিয়ান চৰকাৰক ইতিমধ্যে সাগৰত আবদ্ধ হৈ থকা তেলৰ সৈতে জড়িত বিষয় নিষ্পত্তিৰ বাবেহে অনুমতি দিয়ে । ভাৰত আমেৰিকাৰ এক অপৰিহাৰ্য অংশীদাৰ আৰু আমি সম্পূৰ্ণৰূপে আশা কৰিছোঁ যে নতুন দিল্লীয়ে আমেৰিকাৰ তেল ক্ৰয় বৃদ্ধি কৰিব ।"
উল্লেখ্য যে, যোৱা ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত ইৰাণৰ ভূখণ্ডত আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ যৌথ সামৰিক আক্ৰমণৰ ফলত ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা আলী খামেইনী আৰু অন্যান্য জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ মৃত্যু হয় । ইয়াৰ পিছতে পশ্চিম এছিয়াত উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় । তাৰ মাজতে মধ্যপ্ৰাচ্যত শক্তি যোগান ব্যাঘাত হোৱাৰ সৈতে জড়িত ভাৰতৰ সম্ভাৱ্য বিপদৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সময়তে এই ৰেহাই দিয়া হৈছে ।
ভাৰতে মুঠ আমদানিৰ প্ৰায় ৪০ শতাংশ তেল এই অঞ্চলৰ পৰা আহৰণ কৰে । ইয়াৰ এক উল্লেখযোগ্য অংশ কৌশলগতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ হৰমুজ প্ৰণালীৰ মাজেৰে পৰিবহণ কৰা হয় । সূত্ৰ অনুসৰি, ভাৰতে দিনটোত দুবাৰকৈ শক্তিৰ পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা কৰি আছে আৰু শক্তি সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অতি আৰামদায়ক অৱস্থাত আছে ।
ভাৰতৰ বৰ্তমানৰ মজুতৰ অৱস্থাও সন্তোষজনক হোৱা দেখা গৈছে, প্ৰতিদিনে মজুত বৃদ্ধি কৰা হৈছে । সূত্ৰ অনুসৰি, বিশ্বত এল পি জি বা এল এন জিৰ লগতে খাৰুৱা তেলৰ অভাৱ নাই । সূত্ৰসমূহে উল্লেখ কৰিছে যে ভাৰত অন্যান্য যোগানকাৰীৰ সৈতেও যোগাযোগত আছে ।
সূত্ৰসমূহে জনোৱা মতে, ভাৰতে অঞ্চলটোৰ পৰিস্থিতিসমূহ তীক্ষ্ণভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি আছে যদিও পৰ্যাপ্ত তথ্য-পাতিৰ স্তৰ আৰু বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ উৎসৰ বাবে যোগানৰ ফালৰ পৰা যিকোনো সম্ভাৱ্য প্ৰত্যাহ্বান পৰিচালনাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুত হৈ আছে ।
উল্লেখ্য যে পূৰ্বৰ চুক্তি অনুসৰি ভাৰতে ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেল আমদানি অব্যাহত ৰাখিছে । সূত্ৰ অনুসৰি, চৰকাৰে বিশ্ব শক্তি বজাৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে, যাতে দেশৰ বাবে নিৰৱচ্ছিন্ন যোগান নিশ্চিত হয় ।