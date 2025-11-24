ETV Bharat / international

জেনেভা আলোচনাত ইউক্ৰেইনৰ শান্তি পৰিকল্পনাত ‘উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ’ৰ প্ৰশংসা আমেৰিকাৰ

ইউক্ৰেইনত যুদ্ধ শেষ কৰাৰ প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত ইউক্ৰেইন আৰু ইউৰোপীয় বিষয়াসকলৰ সৈতে এদিনীয়া আলোচনাৰ অন্তত মাৰ্কো ৰুবিঅ’ই অত্যন্ত আশাবাদী কয় ।

Ukraine Peace Plan
ইউক্ৰেইনৰ শান্তি পৰিকল্পনাৰ বাবে জেনেভা বৈঠক (AP)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 24, 2025 at 3:37 PM IST

জেনেভা : আমেৰিকা আৰু ইউক্ৰেইনৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে দেওবাৰে কয় যে তেওঁলোকে ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ অন্ত পেলোৱাৰ দিশত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে । কিন্তু শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে আমেৰিকাৰ প্ৰস্তাৱৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ পিছত ইয়াৰ কিছু পৰিমাণেহে আভাস দিয়ে । এই প্ৰস্তাৱে ৱাশ্বিংটনৰ বহু ইউৰোপীয় মিত্ৰ দেশৰ মাজত উদ্বেগ সৃষ্টি কৰিছে যে এই পৰিকল্পনা মস্কোৰ বাবে অত্যধিক আপোচমূলক ।

আমেৰিকাৰ বিদেশ মন্ত্ৰী মাৰ্কো ৰুবিঅ’ই কয় যে জেনেভাত অনুষ্ঠিত উচ্চস্তৰীয় আলোচনা 'অত্যন্ত সাৰ্থক' আৰু ই শুদ্ধ তথা 'অতি দীঘলীয়া সময়'ৰ মূৰত এই দিনটো আটাইতকৈ গঠনমূলক ।

ৰুবিঅ’ই কয়, "মই অত্যন্ত আশাবাদী অনুভৱ কৰিছোঁ যে আমি কিবা এটা কৰিব পাৰিম ।" কিন্তু আলোচনা কৰা কথাবোৰৰ বিষয়ে তেওঁ অতি কম তথ্যহে আগবঢ়ায় ।

তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে এই পৰিকল্পনাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাবলৈ ইউক্ৰেইনক বৃহস্পতিবাৰলৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা সময়সীমাৰ কথা উল্লেখ কৰি কয় যে বিষয়াসকলে যুদ্ধ অতি সোনকালে বন্ধ হোৱাটো বিচাৰে আৰু তেওঁলোকে সোমবাৰ বা তাৰ পিছতো এই আলোচনা অব্যাহত ৰাখিব পাৰে । তেওঁ কয় যে উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকলো ইয়াৰ লগত জড়িত হ’ব লাগিব পাৰে ।

ৰুবিঅ'ই কয়, "এয়া এক অতি স্পৰ্শকাতৰ সময় ।" তেওঁ লগতে কয় যে এতিয়াও বহু বিষয়ত কাম কৰিবলগীয়া আছে ।

তেওঁ কয়, "কিছুমান বিষয় অৰ্থবিজ্ঞান বা ভাষাৰ লগত জড়িত । আন কিছুমান বিষয়ত উচ্চ পৰ্যায়ৰ সিদ্ধান্ত আৰু পৰামৰ্শৰ প্ৰয়োজন । মই ভাবোঁ, কিছুমান বিষয়ত কাম কৰিবলৈ অধিক সময়ৰ প্ৰয়োজন ।"

প্ৰায় চাৰি বছৰীয়া যুদ্ধৰ অন্ত পেলাবলৈ আমেৰিকাই প্ৰস্তুত কৰা ২৮ দফীয়া খচৰাই কিয়ভ আৰু ইউৰোপৰ ৰাজধানীবোৰত চিন্তাৰ উদ্ৰেক কৰিছে । ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভল’ডিমিৰ জেলেনস্কিয়ে কয় যে তেওঁৰ দেশে নিজৰ সাৰ্বভৌম অধিকাৰৰ বাবে থিয় দিয়া আৰু প্ৰয়োজনত আমেৰিকাৰ সমৰ্থন ৰক্ষা কৰাৰ মাজত এক কঠিন পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে । ইউক্ৰেইনৰ নেতাগৰাকীয়ে প্ৰতিজ্ঞা কৰে যে তেওঁৰ জনসাধাৰণে নিজৰ ঘৰখনক “সদায় ৰক্ষা কৰিব” ।

এই প্ৰস্তাৱটোৱে ৰাছিয়াৰ বহু দাবীক সন্মতি প্ৰদান কৰিছে যিবোৰ জেলেনস্কিয়ে কেইবাবাৰো স্পষ্টভাৱে নাকচ কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত বৃহৎ ভূখণ্ড এৰি দিয়াটোও অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে ।

দেওবাৰে নিশা দিয়া পৰৱৰ্তী বিবৃতিত হোৱাইট হাউছে কয় যে ইউক্ৰেইনৰ প্ৰতিনিধি দলটোৱে “দৃঢ়তাৰে কয় যে তেওঁলোকৰ সকলো মুখ্য চিন্তা যেনে নিৰাপত্তাৰ নিশ্চয়তা, দীৰ্ঘম্যাদী অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন, আন্তঃগাঁথনি সুৰক্ষা, নৌ-পথৰ স্বাধীনতা, আৰু ৰাজনৈতিক সাৰ্বভৌমত্বক বৈঠকৰ সময়ত সম্পূৰ্ণৰূপে আলোচনা কৰা হৈছে ।”

ইয়াত লগতে কোৱা হৈছে যে ইউক্ৰেইনীয়সকলে “উদীয়মান বসতিৰ আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰতিটো উপাদানত তেওঁলোকৰ মতামত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ গ্ৰহণ কৰা গাঁথনিগত পদ্ধতিৰ বাবে প্ৰশংসা প্ৰকাশ কৰিছে ।” হোৱাইট হাউছে কয় যে এই প্ৰস্তাৱত কৰা পৰিৱৰ্তনে এতিয়া “তেওঁলোকৰ জাতীয় স্বাৰ্থ” প্ৰতিফলিত কৰিছে আৰু “অদূৰ ভৱিষ্যৎ আৰু দীৰ্ঘম্যাদী উভয়তে ইউক্ৰেইনৰ নিৰাপত্তা সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে বিশ্বাসযোগ্য আৰু বলৱৎযোগ্য ব্যৱস্থা” প্ৰদান কৰিছে ।

কিন্তু এনে ইতিবাচক পদক্ষেপৰ কথা তেতিয়া পোহৰলৈ আহে যেতিয়া মূলতঃ ট্ৰাম্প সমৰ্থিত চুক্তিখনৰ বিষয়ে উদ্বেগ তীব্ৰতৰ হয় । আমেৰিকাৰ ছিনেটৰৰ এক দ্বিদলীয় গোটে কয় যে ৰুবিঅ’ই শনিবাৰে তেওঁলোকক কয় যে এই পৰিকল্পনাৰ উৎপত্তি ৰাছিয়াৰ পৰা হৈছে আৰু আচলতে ই শান্তিৰ বাবে কোনো গুৰুতৰ প্ৰয়াস নহয়, আচলতে মস্কোৰ এক 'ইচ্ছা তালিকা' আছিল ।

জাৰ্মানীৰ চেন্সেলৰ ফ্ৰেড্ৰিখ মেৰ্জে কয় যে তেওঁ ট্ৰাম্পৰ সৈতে কথা পাতিছে আৰু স্পষ্ট কৰি দিছে যে পৰিকল্পনাৰ কিছুমান অংশ আছে য’ত ইউৰোপৰ মূল ৰাষ্ট্ৰসমূহে একমত হ’ব পাৰে । কিন্তু আন কিছুমান অংশ আছে য’ত তেওঁলোকে সহমতত উপনীত হ’ব নোৱাৰে । ডি ডব্লিউৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত মেৰ্জে কয়, "মই তেওঁক কৈছিলোঁ যে আমি ইউক্ৰেইনৰ সৈতে এই মতত সম্পূৰ্ণৰূপে একমত যে দেশখনৰ সাৰ্বভৌমত্ব বিপন্ন হ’ব নালাগে ।"

