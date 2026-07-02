আৰব সাগৰত আমেৰিকাৰ হেলিকপ্টাৰৰ জৰুৰীকালীন অৱতৰণ: নিৰুদ্দেশ এজন ক্ৰু মেম্বাৰ
আমেৰিকাৰ এখন হেলিকপ্টাৰে আৰব সাগৰত জৰুৰীকালীন জল অৱতৰণ কৰাৰ ফলত এজন ক্ৰু নিৰুদ্দেশ হৈ পৰে ৷ এতিয়াও অব্যাহত আছে অনুসন্ধান অভিযান ৷
By ANI
Published : July 2, 2026 at 1:10 PM IST
মানামা (বাহৰেইন) : আমেৰিকাৰ নৌসেনাৰ এখন হেলিকপ্টাৰে আৰব সাগৰত জৰুৰীকালীন জল অৱতৰণ কৰিবলগীয়া হোৱাত জাহাজখনত থকা চাৰিজন ক্ৰুৰ ভিতৰত এজন নিৰুদ্দেশ হৈ পৰে ৷ এই খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতে বিভাগীয় বিষয়াসকলে আৰম্ভ কৰে অনুসন্ধান অভিযান ৷
এক্সৰ এটা পোষ্টত আমেৰিকাৰ পঞ্চম বহৰ তৰফৰ পৰা এটা পোষ্টত কয়, ‘‘১ জুলাইৰ পুৱা ৩:৩০ বজাত ইটিত USS George H.W. Bush (CVN 77)ত নিযুক্ত এম এইচ-৬০এছ ছি হক হেলিকপ্টাৰৰ এয়াৰক্ৰুৱে আৰব সাগৰত জৰুৰীকালীন জল অৱতৰণ কৰে ৷’’
নৌসেনাই কয়, ‘‘হেলিকপ্টাৰখনত চাৰিজন ক্ৰু আছিল ৷ ইয়াৰে ভিতৰত তিনিজনক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷ উদ্ধাৰ হোৱা আটাইকেইজনৰে অৱস্থা সুস্থিৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷’’ আমেৰিকাৰ নৌসেনাই কয়, ‘‘বাকী থকা ক্ৰু সদস্যজনৰ বাবে অনুসন্ধান অভিযান চলি আছে ৷ এই ঘটনাৰো তদন্ত চলি আছে ।’’
ইফালে বুধবাৰে (স্থানীয় সময় অনুসৰি) আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে দাবী কৰে যে ইৰাণৰ পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰোপচাৰৰ কাম ভালদৰে আগবাঢ়ি আছে । কাটাৰত আমেৰিকাৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ সৈতে উচ্চ পৰ্যায়ৰ প্ৰত্যক্ষ আলোচনাত ইৰাণে অনুপস্থিত থকাৰ পাছতো টেহৰাণৰ সৈতে কূটনৈতিক অগ্ৰগতিৰ বিষয়ে ট্ৰাম্প আশাবাদ বুলি উল্লেখ কৰে ৷
উত্তৰ ডাকোটাৰ নতুনকৈ নিৰ্মিত থিয়ডৰ ৰুজভেল্ট ৰাষ্ট্ৰপতি পুথিভঁৰাল পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত ট্ৰাম্পে কয় যে শেহতীয়াকৈ ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে হৰমুজ জলদ্বীপৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা জাহাজত আক্ৰমণৰ বাবে লোৱা সামৰিক ব্যৱস্থাৰ পাছত টেহৰাণৰ পাৰমাণৱিক কাৰ্যসূচীৰ আলোচনা ইতিবাচকভাৱে আগবাঢ়িছে ।
ট্ৰাম্পে কয়, "ইৰাণৰ পাৰমাণৱিক বিচ্ছিন্নকৰণ ভালদৰে আগবাঢ়িছে । তেওঁলোকৰ বহুত ভাল বৈঠক হৈছে । আমি তিনি ৰাতি তেওঁলোকক তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰিছিলো, যদিও আমাৰ মাজত কামবোৰ ভালদৰে হৈ গৈ আছে ৷ সেইবাবেই মই ইয়াক পাৰমাণৱিক বিচ্ছিন্নকৰণ বুলি কওঁ । এই সকলোবোৰ হৈ আছে । সকলো ঠিকেই চলি আছে ।"
শেহতীয়াকৈ সংঘটিত আক্ৰমণৰ পাছত ইৰাণে নিজৰ স্থিতি সলনি কৰা বুলিও উল্লেখ কৰে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে । তেওঁ কয়, "তেওঁলোকে বহু দূৰলৈ গৈছে । আমি যোৱা সপ্তাহত তেওঁলোকক অতি শক্তিশালীভাৱে আক্ৰমণ কৰিছিলো ।’’