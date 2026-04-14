মধ্যপ্ৰাচ্য অৱৰোধৰ বাবে সাজু ১৫খন যুদ্ধজাহাজ; ট্ৰাম্পৰ নিৰ্দেশৰ বাবে অপেক্ষা
আমেৰিকাৰ নৌসেনাই বিমানবাহী জাহাজ ইউ এছ এছ আব্ৰাহাম লিংকন আৰু ১১খন ধ্বংসকাৰী জাহাজ মধ্যপ্ৰাচ্যত সাজু কৰি ৰাখিছে, যিয়ে ইৰাণৰ অৱৰোধত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে ।
By ANI
Published : April 14, 2026 at 11:01 AM IST
ৱাশ্বিংটন (আমেৰিকা) : আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ নিৰ্দেশত বৰ্তমান মধ্যপ্ৰাচ্যত কমেও ১৫খন নৌসেনাৰ জাহাজ মোতায়েন কৰা হৈছে ৷ এই জাহাজসমূহৰ ভিতৰত আছে বিমানবাহী জাহাজ ইউ এছ এছ আব্ৰাহাম লিংকন আৰু ১১খন ধ্বংসকাৰী জাহাজ ৷ এই জাহাজসমূহে ইৰাণৰ বন্দৰসমূহৰ সামুদ্ৰিক অৱৰোধ কৰিব পাৰে ৷
আমেৰিকাৰ বিষয়াসকলৰ মতে অৱশ্যে এই অৱৰোধত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ কোনবোৰ নিৰ্দিষ্ট জাহাজ নিয়োগ কৰা হৈছে বা নিযুক্তি দিয়া হৈছে সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই, কিয়নো পূৰ্বৰ মূল্যায়নে ইংগিত দিয়ে যে নৌসেনাৰ জাহাজসমূহ সমগ্ৰ আমেৰিকাৰ কেন্দ্ৰীয় কমাণ্ডৰ কাৰ্য্যকৰী এলেকাত ব্যাপকভাৱে সিঁচৰতি হৈ আছে ৷
নিয়োজিত বহৰত বিমানবাহী জাহাজ ইউ এছ এছ আব্ৰাহাম লিংকনৰ লগতে ১১খন ধ্বংসকাৰী জাহাজ ক্ৰমে ইউ এছ এছ বেইনব্ৰিজ, ইউ এছ এছ থমাছ হাডনাৰ, ইউ এছ এছ ফ্ৰেংক ই পিটাৰছন জুনিয়ৰ, ইউ এছ এছ ডেলবাৰ্ট ডি ব্লেক, ইউ এছ এছ জন ফিন, ইউ এছ এছ মাইকেল মাৰ্ফি, ইউ এছ এছ মিটচাৰ, ইউ এছ এছ পিংকনি, ইউ এছ এছ ৰাফেল পেৰাল্টা, ইউ এছ এছ স্প্ৰুয়েন্স, ইউ এছ এছ মিলিয়াছ অন্তৰ্ভূক্ত ৷ ইয়াৰ উপৰিও ইউ এছ এছ ট্ৰিপলি, ইউ এছ এছ নিউ অৰলিন্স আৰু ইউ এছ এছ ৰাছম’ৰক লৈ গঠিত ট্ৰিপলি এম্ফিবিয়াছ ৰেডি গ্ৰুপও এই অঞ্চলত নিয়োজিত কৰা হৈছে ৷
#WATCH | Answering on what would happen if a deal with Iran is not reached by the end of the ceasefire, US President Donald Trump says, " i don't want to comment on that, but it won't be pleasant for them. right now, there is no fighting. right now, we have a blockade. they are… pic.twitter.com/FDdxjgp7jO— ANI (@ANI) April 13, 2026
এই নৌসেনাৰ বহৰৰ লগত কেইবাখনো সহায়ক আৰু এস্কৰ্ট জাহাজ আছে ৷ কিন্তু যিকোনো অৱৰোধ অভিযানত সহায় কৰিবলৈ উপযুক্ত স্থানত উপনীত হোৱাৰ আগতে ই হয় চুয়েজ খালৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব লাগিব, নহয় ভূমধ্যসাগৰৰ পৰা আফ্ৰিকাক প্ৰদক্ষিণ কৰি আহিব লাগিব ।
ইফালে, সপ্তাহৰ শেষৰ ফালে পাকিস্তানত অনুষ্ঠিত হোৱা আলোচনাৰ পিছত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ইৰাণৰ বন্দৰসমূহত নৌসেনাৰ অৱৰোধৰ কথা ঘোষণা কৰে আৰু ইয়াৰ ফলত কোনো ধৰণৰ চুক্তি নহ’ল ৷ আঞ্চলিক সংকট সমাধানৰ বাবে উচ্চ পৰ্যায়ৰ কূটনৈতিক প্ৰচেষ্টা ব্যৰ্থ হোৱাৰ পিছত সামৰিক হেঁচা বৃদ্ধি পাইছে ৷
#WATCH | US President Donald Trump says, " ... we can't let a country blackmail or extort the world because that is what they are doing, they are really blackmailing the world. we are not going to let that happen... many ships are heading to our country right now as we speak to… pic.twitter.com/NvyGjZZ5im— ANI (@ANI) April 13, 2026
ট্ৰাম্পে টেহৰাণৰ পাৰমাণৱিক উচ্চাকাংক্ষা আলোচনাৰ মূল বাধা হৈয়েই আছে বুলি উল্লেখ কৰি ইৰাণৰ হাতত পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ নাথাকিব বুলি দৃঢ়তাৰে কয় ৷ সপ্তাহৰ শেষৰ ফালে হোৱা ব্যৰ্থ আলোচনা সন্দৰ্ভত ট্ৰাম্পে কয় যে আমি বহু কথাত একমত হৈছিলো, কিন্তু তেওঁলোকে সেইটোত সন্মতি দিয়া নাছিল আৰু মই ভাবো যে তেওঁলোকে সেই কথাত সন্মতি দিব ৷
মই সেই বিষয়ে প্ৰায় নিশ্চিত । আচলতে মই সেই বিষয়ে একেবাৰে নিশ্চিত ৷ চলি থকা কূটনৈতিক প্ৰচেষ্টা সন্দৰ্ভত ট্ৰাম্পে কঠোৰ সকীয়নী জাৰি কৰি কয়, "তেওঁলোকে সন্মতি নিদিলে কোনো চুক্তি নহ'ব । কেতিয়াও চুক্তি নহ'ব ।" পাৰমাণৱিক নিশ্চিহ্নৰ উপৰিও বৰ্তমান ইৰাণৰ হাতত থকা সমৃদ্ধ ইউৰেনিয়াম ঘূৰাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকাই অগ্ৰাধিকাৰ দিছে ।
#WATCH | US President Donald Trump says, " ... iran will not have a nuclear weapon... if they don't agree, there is no deal... there will never be a deal. iran will not have a nuclear weapon, and we are going to get the dust back; either we will get it back from them, or we will… pic.twitter.com/JaccBI3O7P— ANI (@ANI) April 13, 2026
ট্ৰাম্পে লগতে কয়, "আমি সেইয়া ঘূৰাই আনিম । আমি ঘূৰাই আনিম । হয় আমি তেওঁলোকৰ পৰা ঘূৰাই আনিম নহয় আমি লম । চুক্তি কেতিয়াও নহ’ব ৷"
যোৱা সপ্তাহত ট্ৰাম্পে ঘোষণা কৰা দুসপ্তাহৰ যুদ্ধবিৰতিয়ে পৰিস্থিতিৰ গভীৰতা বুজাই দিছিল ৷ কিন্তু পাকিস্তানত শান্তি আলোচনা স্তব্ধ হোৱাৰ পিছত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জে ডি ভেন্সে নিশ্চিত কৰে যে ইৰাণে নিজৰ পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ এৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিয়ে ৷
যুদ্ধবিৰতি শেষ হোৱাৰ সময়লৈকে যদি কোনো চুক্তি নহয় তেন্তে তেওঁলোকৰ বাবে সেয়া ভাল নহ’ব বুলি ট্ৰাম্পে সকীয়াই দিয়ে ৷ যেতিয়া সাংবাদিকসকলে সুধিছিল যে চুক্তি অবিহনে যুদ্ধবিৰতি শেষ হ’লে সকলো সভ্যতাৰ অন্ত পৰিব বুলি কৰা তেওঁৰ পূৰ্বৰ ভাবুকি এতিয়াও বাহাল আছে নেকি বুলি সোধাত ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কোনো মন্তব্য দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ৷ ট্ৰাম্পে কয়, "মই ইয়াৰ ওপৰত কোনো মন্তব্য দিব নিবিচাৰো, কিন্তু তেওঁলোকৰ বাবে ই ভাল নহ'ব ৷ মই ইয়াক যিদৰে আছে তেনেকৈয়ে ৰাখিম ৷" যুদ্ধবিৰতিৰ পূৰ্বে ট্ৰাম্পে ইৰাণৰ বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ ধ্বংস কৰাৰ ভাবুকি দি কয়, “শেষত চুক্তি হয় নে নহয় সেয়া মোৰ বাবে কোনো কথা নহয় ৷” বৰ্তমান আমেৰিকাৰ সামৰিক ব্যৱস্থা একপক্ষীয় হোৱাৰ পাছতো ট্ৰাম্পে দাবী কৰে যে ‘অন্য দেশসমূহে’—যদিও তেওঁ কোনবোৰ দেশ স্পষ্ট কৰা নাই—ইৰাণৰ বন্দৰসমূহত আমেৰিকাৰ অৱৰোধৰ ক্ষেত্ৰত সহায় আগবঢ়াইছে ৷
কোনবোৰ দেশে সাহায্য আগবঢ়াইছে সেই কথা স্পষ্ট নকৰিলেও তেওঁ কয় যে আমেৰিকাই কেৱল সামুদ্ৰিক চাপ বজাই ৰাখিবলৈ সক্ষম ৷ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয়, "অকপটে ক’বলৈ গ’লে আমাক আন দেশৰ প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ সেৱা আগবঢ়াইছে ৷ ট্ৰাম্পে লগতে কয় যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অংশগ্ৰহণৰ বিষয়ে অধিক সবিশেষ সম্ভৱতঃ কাইলৈ প্ৰকাশ পাব ৷
