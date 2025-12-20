ETV Bharat / international

আমেৰিকান হত্যাৰ প্ৰতিশোধ: ছিৰিয়াত আমেৰিকান বাহিনীৰ আক্ৰমণ

ছিৰিয়াৰ সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, ডেইৰ এজ-জোৰ আৰু ৰাক্কা প্ৰদেশৰ গ্ৰামাঞ্চল আৰু পালমাইৰা চহৰৰ ওচৰৰ জাবাল আল-আমুৰ অঞ্চলক আমেৰিকাই আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় ।

US ATTACK SYRIA
ছিৰিয়াত নিহত আমেৰিকান সেনাৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্প আৰু প্ৰতিৰক্ষা সচিব হেগছেথৰ (AP)
ৱাশ্বিংটন : প্ৰায় এসপ্তাহ পূৰ্বে দুজন আমেৰিকান সেনা আৰু এজন অসামৰিক দোভাষীৰ মৃত্যু হোৱা আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ প্ৰতিশোধ হিচাপে ট্ৰাম্প প্ৰশাসনে শুকুৰবাৰে ছিৰিয়াত আক্ৰমণ কৰে । আমেৰিকান বাহিনীৰ এই সামৰিক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য আছিল ইছলামিক ষ্টেট গোটৰ যোদ্ধা আৰু অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰৰ স্থানসমূহ ধ্বংস কৰা ।

আমেৰিকাৰ এজন বিষয়াই ইয়াক 'বৃহৎ পৰিসৰ'ৰ আক্ৰমণ বুলি অভিহিত কৰি কয় যে এই আক্ৰমণত সমগ্ৰ মধ্য ছিৰিয়াৰ আই এছৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ থকা অঞ্চলৰ ৭০টা লক্ষ্যস্থানত আঘাত হানে । অৱশ্যে নাম প্ৰকাশ নকৰাৰ চৰ্তত আন এজন আমেৰিকান বিষয়াই লগতে কয় যে দেশখনে আৰু অধিক আক্ৰমণৰ বাবে অপেক্ষা কৰক ।

আনহাতে, আমেৰিকান প্ৰতিৰক্ষা সচিব পিট হেগছেথে ছ’চিয়েল মিডিয়াত কয়, "এয়া যুদ্ধৰ আৰম্ভণি নহয়— ই প্ৰতিশোধৰ ঘোষণা । ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পৰ নেতৃত্বত আমেৰিকাই আমাৰ জনসাধাৰণক ৰক্ষা কৰিবলৈ কেতিয়াও কুণ্ঠাবোধ নকৰে আৰু কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে ।"

ছিৰিয়াত এই নতুন সামৰিক অভিযান এনে এক সময়ত আহিছে, যিটো সময়ত ট্ৰাম্প প্ৰশাসনে কৈছে যে তেওঁলোকে পশ্চিম গোলাৰ্ধত নিজৰ ঘৰৰ ওচৰত মনোনিৱেশ কৰিব বিচাৰিছে, কেৰিবিয়ান সাগৰত তথাকথিত ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰা নাৱক লক্ষ্য কৰি বৃহৎ নৌবহৰ গঢ়ি তুলিছে আৰু ভেনিজুৱেলাৰ নেতাৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগৰ অংশ হিচাপে অনুমোদিত তেল টেংকাৰ জব্দ কৰি থাকিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ।

সেই লক্ষ্যসমূহক আগবঢ়াই নিবলৈ আমেৰিকাই মধ্যপ্ৰাচ্যৰ পৰা উল্লেখযোগ্য সম্পদসমূহ আঁতৰাই আনিছে ৷ ইয়াৰে ভিতৰত আটাইতকৈ উন্নত বিমানবাহী জাহাজখন যোৱা মাহত ভূমধ্য সাগৰৰ পৰা দক্ষিণ আমেৰিকাৰ জলসীমাত উপস্থিত হৈছে ।

প্ৰতিশোধ লোৱাৰ হুংকাৰ ট্ৰাম্পৰ

ছিৰিয়াৰ মৰুভূমিত হোৱা গুলীচালনাৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে আই এছক দোষাৰোপ কৰি 'অতি গুৰুতৰ প্ৰতিশোধ'ৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি থকা মিত্ৰজোঁটৰ অংশ হিচাপে পূব ছিৰিয়াত নিয়োজিত শতাধিক আমেৰিকান সেনাৰ ভিতৰত নিহতকেইজন আছিল অন্যতম ।

ট্ৰাম্পে ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্টত কয় যে এই আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈছে আই এছৰ 'দুৰ্গ' । তেওঁ ছিৰিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আহমদ আল-শ্বাৰাৰ প্ৰতি সমৰ্থন পুনৰবাৰ প্ৰকাশ কৰি ট্ৰাম্পে কয় যে তেওঁ আমেৰিকাৰ এই প্ৰচেষ্টাক তেওঁ 'সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন' কৰিছে । ট্ৰাম্পে সমলঞ্চে ধ্বংস কৰাৰ ভাবুকিও আগবঢ়াই আমেৰিকান জোৱানক পুনৰ আক্ৰমণ কৰাৰ বিৰুদ্ধে আই এছক সকীয়াই দিয়ে ।

ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে লগতে কয়, “আমেৰিকানক আক্ৰমণ কৰিবলৈ দুঃসাহস কৰা সকলো সন্ত্ৰাসবাদীকে ইয়াৰ দ্বাৰা সকীয়াই দিয়া হৈছে— আপোনালোকে যদি যিকোনো ধৰণে আমেৰিকাক আক্ৰমণ কৰে বা আক্ৰমণৰ ভাবুকি দিয়ে, তেন্তে পূৰ্বতে কেতিয়াও নোপোৱা, নভবা আঘাততকৈও বেছি আঘাত পাব ।”

আমেৰিকান বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, এফ-১৫ ঈগল জেট, এ-১০ থাণ্ডাৰবল্ট গ্ৰাউণ্ড এটেক বিমান আৰু এ এইচ-৬৪ আপাচি হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰি এই আক্ৰমণ সংঘটিত কৰা হৈছে । জৰ্ডানৰ পৰা অহা এফ-১৬ যুঁজাৰু বিমান আৰু হিমাৰছ ৰকেট আৰ্টিলাৰীও ব্যৱহাৰ কৰা বুলি এজন বিষয়াই লগতে কয় ।

অঞ্চলটোৰ তদাৰক কৰা ইউ এছ চেণ্ট্ৰেল কমাণ্ডে ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্টত কয় যে আমেৰিকাৰ জেট, হেলিকপ্টাৰ আৰু আৰ্টিলাৰীয়ে ছিৰিয়াৰ লক্ষ্যত শতাধিক নিখুঁত গোলাবৰ্ষণ কৰে ।

ছিৰিয়াই কেনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে

এবছৰৰ পূৰ্বে স্বৈৰাচাৰী নেতা বাছাৰ আছাদক পদচ্যুত কৰাৰ পিছত আমেৰিকা আৰু ছিৰিয়াৰ মাজত উষ্ণ সম্পৰ্কৰ বাবে এই আক্ৰমণৰ এক ডাঙৰ পৰীক্ষা আছিল । ট্ৰাম্পে জোৰ দি কয় যে ছিৰিয়াই আমেৰিকান সেনাৰ সৈতে যুঁজি আছে । লগতে কয় যে আল-শ্বাৰা “এই আক্ৰমণৰ বাবে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ আৰু বিচলিত” হৈছে, যিটো আমেৰিকান সেনাই ছিৰিয়াৰ নিৰাপত্তা বাহিনীৰ সৈতে সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰাৰ সময়তে সংঘটিত হৈছে ।

আমেৰিকাৰ আক্ৰমণ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত ছিৰিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ে X পোষ্টত এক বিবৃতিত কয় যে যোৱা সপ্তাহৰ এই আক্ৰমণে “সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ জৰুৰী প্ৰয়োজনীয়তাক আলোকপাত কৰিছে” আৰু ছিৰিয়াই “আইছিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ আৰু ছিৰিয়াৰ ভূখণ্ডত যাতে ইয়াৰ কোনো নিৰাপদ আশ্ৰয়স্থল নাথাকে তাৰবাবে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে সামৰিক অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি যাব” বুলি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।

ছিৰিয়াৰ চৰকাৰী টেলিভিছনৰ বাতৰি অনুসৰি, আমেৰিকাৰ আক্ৰমণে ডেইৰ ইজ-জোৰ আৰু ৰাক্কা প্ৰদেশৰ গ্ৰামাঞ্চল আৰু ঐতিহাসিক চহৰ পালমাইৰাৰ ওচৰৰ জাবাল আল-আমুৰ অঞ্চলত নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্যত আঘাত কৰে । লগতে কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে “আইছিছে অঞ্চলটোত নিজৰ কাৰ্যকলাপৰ বাবে লঞ্চিং পইণ্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা অস্ত্ৰ সংৰক্ষণ স্থান আৰু মুখ্য কাৰ্যালয়”ক লক্ষ্য কৰি লৈছে ।

অৱশ্যে আই এছে আমেৰিকান বাহিনীৰ সদস্যৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলোৱা বুলি কোৱা নাই যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত ছিৰিয়াৰ নিৰাপত্তা বাহিনীত সংঘটিত দুটা আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে । ইয়াৰে এটাত ইডলিব প্ৰদেশত ছিৰিয়াৰ চাৰিজন সেনাৰ মৃত্যু হৈছে । গোটটোৱে নিজৰ বিবৃতিত আল-শ্বাৰাৰ চৰকাৰ আৰু সেনাবাহিনীক 'ধৰ্মত্যাগী' বুলি অভিহিত কৰিছে । উল্লেখ্য যে এসময়ত আল-শ্বাৰাই আল কায়দাৰ সৈতে জড়িত এটা গোটৰ নেতৃত্ব দিছিল যদিও আই এছৰ সৈতে তেওঁৰ দীৰ্ঘদিনীয়া শত্ৰুতা আছে ।

হত্যা কৰা আমেৰিকানসকল

ট্ৰাম্পে এই সপ্তাহত ডেলাৱেৰৰ ড’ভাৰ বায়ুসেনা ঘাটিত নিহত আমেৰিকানসকলৰ পৰিয়ালক ব্যক্তিগতভাৱে সাক্ষাৎ কৰে । যোৱা শনিবাৰে ছিৰিয়াত নিহত সেনাসকল আছিল ডেচ মইনেছৰ চাৰ্জেণ্ট এডগাৰ ব্রায়ান টৰেছ-ট’ভাৰ (২৫) আৰু মাৰ্শ্বেলটাউনৰ চাৰ্জেণ্ট উইলিয়াম নাথানিয়েল হাৱাৰ্ড (২৯) । আনহাতে, দোভাষী হিচাপে কাম কৰা আমেৰিকান অসামৰিক নাগৰিক মিছিগানৰ মেকমবৰ আয়াদ মনছুৰ সাকাতকো হত্যা কৰা হয় ।

পালমাইৰাৰ ওচৰত সংঘটিত গুলীচালনাত আন তিনিজন আমেৰিকান সেনাৰ লগতে ছিৰিয়ান নিৰাপত্তা বাহিনীৰ সদস্যও আহত হয় আৰু বন্দুকধাৰীজন নিহত হয় । গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখপাত্ৰ নৌৰ আল-দিন আল-বাবাই জনোৱা মতে, দুমাহ পূৰ্বে ছিৰিয়াৰ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা বাহিনীত অভিযুক্তই নিৰাপত্তাৰক্ষী হিচাপে যোগদান কৰিছিল আৰু শেহতীয়াকৈ তেওঁ পদত্যাগ কৰিছিল । তেওঁ আই এছৰ সৈতে জড়িত হ’ব পাৰে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে । ব্যক্তিজনে একেলগে দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰি থকা আমেৰিকা আৰু ছিৰিয়াৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰিছিল ।

US ATTACK SYRIA

