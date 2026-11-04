যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় মধ্যৱৰ্তী নিৰ্বাচনৰ ফলাফল : বৃহৎ পৰাজয়ৰ মুখত ট্ৰাম্পৰ ৰিপাব্লিকান পাৰ্টী

যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় মধ্যৱৰ্তী নিৰ্বাচনৰ ফলাফল : বৃহৎ পৰাজয়ৰ মুখত ট্ৰাম্পৰ ৰিপাব্লিকান পাৰ্টী
আমেৰিকাৰ মধ্যৱৰ্তী নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পৰা এইটো স্পষ্ট যে ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে বাকী থকা কাৰ্যকালৰ দুটা বছৰত যথেষ্ট চাপৰ মাজত ট্ৰাম্পে চৰকাৰ চলাব লাগিব ।
Published : November 4, 2026 at 3:07 PM IST
নিউজ ডেস্ক : আমেৰিকাৰ মধ্যৱৰ্তী নিৰ্বাচনত ড'নাল্ড ট্ৰাম্পৰ ৰিপাব্লিকান পাৰ্টীৰ বৃহৎ পৰাজয় । ভোটগণনাৰ প্ৰাৰম্ভিক স্থিতিত স্পষ্ট হৈছে যে ৰিপাব্লিকানৰ 'লাল দুৰ্গ'ত বৃহৎ আক্ৰমণ 'নীলা ডেমোক্ৰেট'ৰ ।
বুধবাৰে অৱশ্যে পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিছে ট্ৰাম্পে । এই পৰাজয়ৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ভোটচুৰি বা অন্য কাৰকক তেওঁ দোষাৰোপ কৰা নাই । লগতে বিৰোধী ডেমোক্ৰেটৰ সৈতে একেলগে কাম কৰাৰো তেওঁ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে । মাৰ্কিন সংবাদ মাধ্যম নিউয়ৰ্ক টাইমছ দিয়া সাক্ষাৎকাৰত ট্ৰাম্পে কয়, "তেওঁলোকৰ (ডেমোক্ৰেট) সৈতে কাম কৰাৰ বাবে অপেক্ষাত আছোঁ ।"
আনহাতে, ট্ৰাম্পে এই কথাও জনাইছে যে মধ্যৱৰ্তী নিৰ্বাচনৰ ফলাফল সম্পূৰ্ণৰূপে মানি ল'বলৈ তেওঁ প্ৰস্তুত । কিন্তু প্ৰাৰম্ভিক ফলাফলৰ পৰা এইটো স্পষ্ট যে ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে বাকী থকা তেওঁৰ কাৰ্যকালৰ দুটা বছৰত যথেষ্ট চাপৰ মাজত ট্ৰাম্পে চৰকাৰ চলাব লাগিব । কিয়নো কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক ডেমোক্ৰেট নিয়ন্ত্ৰিত হাউছ অব ৰিপ্ৰেজেনটেটিভ আৰু ছিনেটত তেওঁ গৃহীত কৰাই আনিব লাগিব ।
BREAKING: President Trump congratulates Democrats on their midterm victories but makes one thing clear: He does not view the results as a rejection of his leadership. “Congratulations to the Democrats. They did a good job. They’ve been looking for this one for 11 years, and they finally got it. But I don’t view it as a hit on me. I think we’ve done ... We’ve had the greatest two years in the history of the presidency.” Tune in to Fox News Channel now for live midterm election coverage— Fox News (@FoxNews) November 4, 2026
এই প্ৰতিবেদন যুগুতোৱাৰ সময়ত ভোটগণনাৰ প্ৰাৰম্ভিক তথ্য অনুসৰি, ছিনেটৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱা মুঠ ১০০ আসনৰ ভিতৰত ডেমোক্ৰেটে ৫৪ খনত আৰু ৰিপাব্লিকানে ৪২ আসনত জয়লাভৰ দিশে আগবাঢ়িছে । আনহাতে, হাউছ অব ৰিপ্ৰেজেনটিটিভৰ মুঠ ৪৩৫ খন আসনৰ ভিতৰত ডেমোক্ৰেট দলে ২২৭ খনত আৰু ৰিপাব্লিকানে ১৩৫ খন আসনত জয়ৰ দিশে আগবাঢ়িছে ।
ইৰাণ যুদ্ধক দোষ জাপিলে ট্ৰাম্পে
ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে স্বীকাৰ কৰে যে মধ্যৱৰ্তী নিৰ্বাচনত ৰিপাব্লিকানসকলৰ পৰাজয়ত ইৰাণ যুদ্ধই ভূমিকা পালন কৰিছিল । কাৰণ মঙলবাৰে ডেম’ক্ৰেটসকলে হাউছৰ লগতে ছিনেটতো জয়লাভ কৰি ৰিপাব্লিকানসকলক সম্পূৰ্ণ একাষৰীয়া কৰি পেলায় আৰু তেওঁৰ ৰাষ্ট্ৰপতিত্বৰ কাৰ্যকালক অস্বীকাৰ কৰে ।
বুধবাৰে দুপৰীয়া (ভাৰতীয় সময় অনুসৰি) এছ’চিয়েটেড প্ৰেছে ২০২৬ চনৰ মধ্যকালীন নিৰ্বাচনত ডেমোক্ৰেটসকলে কংগ্ৰেছৰ নিয়ন্ত্ৰণ লাভ কৰা বুলি জনায় ।
Amazing!!! Inshallah there will be more Black members of the Senate come January ❤️— Ilhan Omar (@IlhanMN) November 4, 2026
আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে মধ্যৱৰ্তী নিৰ্বাচনত জয়ৰ বাবে ডেম’ক্ৰেটসকলক অভিনন্দন জনায় । কিন্তু তেওঁ এই ফলাফলক “নিজৰ ওপৰত এক আঘাত” বুলি নাভাবে বুলিও কয় । ফক্স নিউজৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত ট্ৰাম্পে কয়, "ডেম’ক্ৰেটসকলক অভিনন্দন । তেওঁলোকে ভাল কৰিছে । তেওঁলোকে বিগত ১১ বছৰ ধৰি ইয়াৰ সন্ধানত আছিল আৰু অৱশেষত সেইটো লাভ কৰিলে । কিন্তু মই ইয়াক মোৰ ওপৰত আঘাত বুলি নাভাবোঁ... ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে আমাৰ বিগত দুটা বছৰৰ কাৰ্যকাল আটাইতকৈ ভাল আছিল ।"
তেওঁ কয়, "মই ভাবোঁ এই পৰাজয়ৰ কাৰণৰ এটা অংশ আছিল ইৰাণ । কিন্তু একে সময়তে ইৰাণৰ সৈতে মই যি কৰিছোঁ তাৰ গুৰুত্ব মানুহে বুজি পাইছিল ।"
ৰিপাব্লিকানৰ দুৰ্গত আঘাত ডেমোক্ৰেটৰ
ডেম’ক্ৰেটসকলে ৰিপাব্লিকানৰ ভোটবেংক আৰু তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাপূৰ্ণ ৰাজ্য কেনছাছ য'ত প্ৰায় এশ বছৰ ধৰি ডেম’ক্ৰেটিক দলৰ কোনো ছিনেটৰ নিৰ্বাচিত হোৱা নাই, আইঅ’ৱা, টেক্সাছ, অহিঅ’, মেইন, উত্তৰ কেৰ’লিনা আৰু দক্ষিণ কেৰ’লিনাত অতি কমেও সাতখন ছিনেটৰ আসন লাভ কৰিছে । হাউছত ডেম’ক্ৰেটসকলে এনে সমষ্টিসমূহত জয়লাভ কৰিছে, য'ত ২০২৪ চনত ট্ৰাম্পে ১৮ খন আসন পৰ্যন্ত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছিল ।
জৰ্জিয়াত ডেম’ক্ৰেট কেইছা লেন্স বটমছ, অহিঅ’ত এমি এক্টন, ল'ৱাত ৰড ছেণ্ড আৰু টেক্সাছত জিনা হিনোজোছাই গৱৰ্ণৰ পদৰ দৌৰত জয়লাভ কৰিছে । 'দ্য এপি ভোচাৰ পুল' অনুসৰি, যদিও ট্ৰাম্পে ভোটাৰসকলক এইটো অনুভৱ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল যে ধৰি লওক তেৱেঁই নিৰ্বাচনী ৰণক্ষেত্ৰত আছে, কিন্তু বেছিভাগেই বৰ্ধিত মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে তেওঁৰ প্ৰশাসনকে দোষাৰোপ কৰে আৰু কংগ্ৰেছে তেওঁৰ ওপৰত অধিক চাপ সৃষ্টি কৰাটো বিচাৰে ।
বাৰাক অ'বামাৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া
আমেৰিকাৰ মধ্যৱৰ্তী নিৰ্বাচনত ডেম’ক্ৰেটসকলে জয়লাভ কৰাৰ পিছত আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি বাৰাক অ'বামাই প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ কয়, "আজি নিশা আমেৰিকাৰ জনসাধাৰণে এটা স্পষ্ট বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিলে— তেওঁলোকে এনে ৰাজনীতি বিচাৰে যিয়ে মানুহক বিভাজিত কৰাতকৈ একত্ৰিত কৰে আৰু এনে নেতা বিচাৰে যিয়ে তেওঁলোকে সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ সুনিৰ্দিষ্ট সমাধান আগবঢ়ায় ।"
Tonight, the American people sent a clear message — they want a politics that brings people together rather than divides them, and leaders who offer concrete solutions to the challenges they face. These results were only possible because outstanding candidates stepped forward in every region of the country — including in areas once considered long shots. They came from different backgrounds and represented a range of political perspectives, but were united by shared values, a belief in public service, and a commitment to putting the people of their districts and states first. We also owe a debt of gratitude to the thousands of election officials and volunteers from both parties who helped ensure a smooth election and carried out one of the most essential functions of our democracy. While this administration has another two years in office, our job now is to roll up our sleeves, make changes wherever we have the power to do so, prevent further damage, and lay the groundwork for the future.— Barack Obama (@BarackObama) November 4, 2026
তেওঁ লগতে কয়, "এই ফলাফলসমূহ কেৱল এই কাৰণেই সম্ভৱ হৈছে কিয়নো দেশৰ প্ৰতিটো অঞ্চলৰ পৰা অসাধাৰণ প্ৰাৰ্থীসকলে আগবাঢ়িছে- আনকি এই সমষ্টিবোৰতো, য'ত জয়ৰ সম্ভাৱনা একেবাৰে ক্ষীণ বুলি গণ্য কৰা হৈছিল । তেওঁলোক বিভিন্ন পটভূমিৰ পৰা আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীও পৃথক । কিন্তু তেওঁলোকে কিছু অংশীদাৰিত্বমূলক মূল্যবোধ, জনসেৱাৰ প্ৰতি বিশ্বাস আৰু নিজৰ জিলা আৰু ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণক প্ৰথম স্থান দিয়াৰ দায়বদ্ধতাৰ জৰিয়তে একত্ৰিত কৰিছিল ।"
ডেম’ক্ৰেটসকলে এতিয়া ট্ৰাম্পক জবাবদিহি কৰিব: বাৰ্ণি ছেণ্ডাৰ্ছ
জ্যেষ্ঠ সমাজবাদী তথা আমেৰিকাৰ এগৰাকী বিশিষ্ট ৰাজনীতিবিদ ছিনেটৰ বাৰ্ণি ছেণ্ডাৰ্ছে কয়, “ডেমোক্ৰেটসকলে এতিয়া হাউছ আৰু ছিনেট নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব আৰু ট্ৰাম্পক জবাবদিহি কৰিবলৈ সক্ষম হ’ব । সেয়া বৰ ভাল কথা ।”
এটা x পোষ্টত ছেণ্ডাৰ্ছে লগতে কয় যে “আয় আৰু সম্পদৰ মাজত ব্যাপক বৈষম্যৰ সময়ত আমি আৰু অধিক কাম কৰিব লাগিব । আমি কৰ্মৰত পৰিয়ালৰ বাবে আক্ৰমণাত্মকভাৱে যুঁজিব লাগিব ।”
Democrats will now control the House and Senate and be able to hold Trump accountable. That's great. At a time of massive income and wealth inequality, we must do more. We must aggressively fight for working families. No more excuses.— Bernie Sanders (@BernieSanders) November 4, 2026
আমেৰিকান কংগ্ৰেছৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ দীৰ্ঘদিনীয়া নিৰ্দলীয় প্ৰতিনিধি ছেণ্ডাৰ্ছে কয়, "আৰু কোনো অজুহাত নাই ।" তেওঁ নিৰ্দলীয় যদিও ডেমোক্ৰেটিক পাৰ্টীৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰিছে আৰু বহু ডেমোক্ৰেটিক প্ৰাৰ্থীক সমৰ্থন কৰিছে ।
জ্ঞানেশ কুমাৰক আক্ৰমণ চিজেপি নেতা অভিজিত দীপকেৰ
ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হোৱা আৰু ডেমোক্ৰেটসকলে নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰাৰ পিছত ককৰোচ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিত দীপকেয়ে আমেৰিকাৰ মধ্যকালীন নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ ভাৰতৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ।
এটা x পোষ্টত দীপকেয়ে কয়, "জ্ঞানেশ কুমাৰে ট্ৰাম্পৰ লগত এনেকুৱা কেতিয়াও হ’বলৈ নিদিলেহেঁতেন ।"
Gyanesh Kumar would’ve never let this happen to Trump. #JustSaying— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) November 4, 2026
তেওঁ চিজেপিৰ সহকৰ্মী আশুতোষ ৰাংকাৰ পোষ্টটোও শ্বেয়াৰ কৰে, য’ত তেওঁ ব্ৰাজিল, ছাৰ্বিয়া আৰু আমেৰিকাৰ নাম লৈ দুটামান ইম'জি দিছিল । ইয়াৰ দ্বাৰা দেশসমূহৰ শেহতীয়া নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ ইংগিত দিয়ে । ৰাংকাৰ পোষ্টটোত দীপকেৰ মন্তব্য, "ঘৃণা কৰা ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে এই ভোট আৰু জবাবদিহিতা, চাকৰি, আৰু সুলভ জীৱন-যাপনৰ বাবে ভোট ।"
ভাৰতীয় মূলৰ ডেম’ক্ৰেট ৰো খান্নাৰ পুনৰ জয়লাভ
এপিয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, কেলিফ'ৰ্ণিয়াৰ ১৭ নং কংগ্ৰেছ জিলাত আমেৰিকান হাউছলৈ পুনৰ নিৰ্বাচিত হৈছে ডেম’ক্ৰেট ৰো খান্না ।
পঞ্চমটো কাৰ্যকালৰ বাবে জয়লাভ ইলহান ওমৰৰ
আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে লক্ষ্য কৰি লোৱা আৰু তেওঁৰ প্ৰব্ৰজনৰ মৰ্যাদা আৰু পৰিচয়ৰ ফেডাৰেল অপৰাধমূলক তদন্তৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছতো ডেম’ক্ৰেট ইলহান ওমৰে আমেৰিকাৰ হাউছত পঞ্চমটো কাৰ্যকালৰ বাবে পুনৰ নিৰ্বাচিত হোৱাটো নিশ্চিত কৰে ।
মিনেছ’টা জিলা পঞ্চম আসনত জয়ী হোৱা ইলহানে ৭৬.৪৫ শতাংশ ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ৰিপাব্লিকান দলৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী জন নাগেলে ১৬.২৬ শতাংশ ভোট লাভ কৰে । ফেডাৰেল তদন্তৰ সৈতে তেওঁৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলি কোৱা ট্ৰাম্পে ছোমালি বংশৰ ওমৰক “ভয়ংকৰ ব্যক্তি” বুলি অভিহিত কৰিছিল আৰু ইমিগ্ৰেচন আৰু পৰিচয় জালিয়াতিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰিবলৈও আহ্বান জনাইছিল । আনহাতে, ফেডাৰেল কৰ্তৃপক্ষই তেওঁৰ ঘৰত তালাচী চলাই চেল ফোন, নথি-পত্ৰ আৰু অন্যান্য ইলেক্ট্ৰ'নিকছ ডিভাইচ জব্দ কৰিছিল ।
সৰিতা কোমাটিৰেডী পৰাস্ত
ৰিপাব্লিকান দলৰ প্ৰাক্তন প্ৰতিনিধি সৰিতা কোমাটিৰেড্ডীয়ে মধ্যৱৰ্তী নিৰ্বাচনত ডেম’ক্ৰেটিক দলৰ ঢৌত পৰাস্ত হয় । তেওঁ এটৰ্নী জেনেৰেলৰ দৌৰত লেটিচিয়া জেমছৰ হাতত পৰাস্ত হয় । আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ সৈতে বহু সময়ত সংঘাতত লিপ্ত হোৱা আনকি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰো ৰুজু কৰা জেমছ তৃতীয়বাৰৰ বাবে পুনৰ নিৰ্বাচিত হয় ।
ভাৰতীয় মূলৰ কোনো প্ৰাৰ্থী এতিয়ালৈকে বিজয়ী বা পৰাস্ত হৈছে
বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ তথা ডেমোক্ৰেট পিয়া ডাণ্ডিয়াই আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন নৌসেনা বিষয়াক পৰাস্ত কৰি ফ্ল’ৰিডাৰ প্ৰথমগৰাকী দক্ষিণ এছিয়াৰ কংগ্ৰেছ সদস্য হ’বলৈ আগবাঢ়িছে । মাত্ৰ ২৮ বছৰ বয়সতে নিউয়ৰ্ক চহৰৰ হাৰ্লেমত হাইস্কুল প্ৰতিষ্ঠা কৰা ডাণ্ডিয়াই ৫১.৯ শতাংশ ভোট লাভ কৰি কেছি আস্কাৰক পৰাস্ত কৰে ।
ভাৰ্জিনিয়াত প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি বাৰাক অ'বামাৰ হোৱাইট হাউছৰ প্ৰযুক্তি নীতি উপদেষ্টা তথা ভাৰতীয় মূলৰ ডেম’ক্ৰেট সুহাস সুব্ৰমণিয়মে ৬১.৫ শতাংশ ভোট লাভ কৰি ৩৬.৪ শতাংশ ভোট লাভ কৰা ৰিপাব্লিকান ডেভ বেকৱিথক পৰাস্ত কৰি পুনৰ নিৰ্বাচিত হয় । অৱশ্যে বিতৰ্কিত ৰিপাব্লিকান প্ৰাৰ্থী বিবেক ৰামস্বামী এমি এক্টনৰ হাতত পৰাস্ত হয় । আনহাতে, ভাৰতীয়-আমেৰিকান অৰুণা মিলাৰে মেৰিলেণ্ডৰ লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰ হিচাপে দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে জয়লাভ কৰে ।
অহিঅ’ৰ গৱৰ্ণৰৰ দৌৰত বিবেক ৰামস্বামীক পৰাস্ত কৰিলে ডেম’ক্ৰেট এমি এক্টনে
অহিঅ’ত অনুষ্ঠিত গৱৰ্ণৰ পদৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত ডেম’ক্ৰেট এমি এক্টনে ৰিপাব্লিকান দলৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিবেক ৰামস্বামীক পৰাস্ত কৰি ৰাজ্যখনৰ পৰৱৰ্তী গৱৰ্ণৰ হোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছে । এক্টনে ২০ বছৰৰ ভিতৰত এই আসনখন লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ডেম’ক্ৰেট আৰু ৰাজ্যখনৰ শীৰ্ষ পদত নিৰ্বাচিত হোৱা প্ৰথমগৰাকী মহিলা হিচাপে পৰিগণিত হয় । জনস্বাস্থ্য চিকিৎসক তথা ক’ভিড-১৯ যুগৰ ৰাজ্যিক স্বাস্থ্য সঞ্চালকগৰাকীয়ে ট্ৰাম্প সমৰ্থিত বায়’টেক কোটিপতি তথা ২০২৪ চনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী বিবেক ৰামস্বামীক পৰাস্ত কৰে ।