চিজেপিৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত প্ৰশাসনৰ বল প্ৰয়োগক লৈ উদ্বিগ্ন আমেৰিকাৰ একাংশ সাংসদ

চিজেপিৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত প্ৰশাসনৰ বল প্ৰয়োগক লৈ উদ্বিগ্ন আমেৰিকাৰ একাংশ সাংসদ
আমেৰিকাৰ ডেম'ক্ৰেটিক দলৰ ৬ গৰাকী সাংসদে আমেৰিকাৰ বৈদেশিক সচিব মাৰ্কো ৰুবিঅ'লৈ লিখিলে পত্ৰ । ভাৰতৰ প্ৰতিবাদ সম্পৰ্কে উদ্বেগ প্ৰকাশ ।
Published : October 17, 2026 at 7:07 PM IST
ৱাশ্বিংটন : নতুন দিল্লী আৰু ভাৰতৰ অন্যান্য প্ৰান্তত চলি থকা প্ৰতিবাদত আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনৰ পদক্ষেপক লৈ আমেৰিকাৰ একাংশ সাংসদ উদ্বিগ্ন হৈ পৰা দেখা গৈছে । প্ৰতিবাদকাৰী শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত অত্যধিক বল প্ৰয়োগৰ অভিযোগ তুলি আমেৰিকাৰ ডেম'ক্ৰেটিক দলৰ ৬ গৰাকী সাংসদে আমেৰিকাৰ বৈদেশিক সচিব মাৰ্কো ৰুবিঅ'লৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে । পত্ৰৰ জৰিয়তে বৈদেশিক সচিবক এই বিষয়টো ভাৰতীয় কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ সাংসদসকলে আহ্বান জনাইছে ।
সাংসদসকল হৈছে ক্ৰমে প্ৰমীলা জয়পাল, জেমছ পেট্ৰিক মেকগভাৰ্ণ, ৰশিদা টলিব, যীছাছ গাৰ্চিয়া, ইলহান ওমৰ আৰু এলিন'ৰ হোমছ নৰ্টন । ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ সমৰ্থনত বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰা প্ৰতিবাদকাৰীসকলক নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ ৱাশ্বিংটনত থকা ভাৰতীয় দূতাবাস আৰু আমেৰিকাৰ অন্যান্য চহৰৰ কনছুলেটসমূহে ফটোগ্ৰাফাৰ নিয়োগ কৰিছে বুলিও সাংসদসকলে অভিযোগ কৰে ।
STORY | US lawmakers urge Rubio to question India over handling of CJP protests Six US Democratic lawmakers, including Pramila Jayapal and Ilhan Omar, have urged US Secretary of State Marco Rubio to raise with his Indian interlocutors the alleged excessive use of force during student protests in Delhi and other parts of India. (Report by Sagar Kulkarni/PTI) READ: https://t.co/BwWi5NegP6— Press Trust of India (@PTI_News) October 17, 2026
উল্লেখ্য যে, অহা সপ্তাহত বৈদেশিক সচিব ৰুবিঅ'ই ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিব আৰু মুম্বাইত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰক সাক্ষাৎ কৰিব । সেই সময়ত বিষয়টো ৰুবিঅ'ক মন্ত্ৰী জয়শংকৰৰ সন্মুখত উত্থাপন কৰিবলৈ সাংসদসকলে আহ্বান জনাইছে ।
শুকুৰবাৰে ৰুবিঅ'লৈ লিখা এখন পত্ৰত সাংসদসকলে লিখিছে, "আমি ভাৰতৰ দিল্লী আৰু অন্যান্য স্থানীয় অঞ্চলত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে দমন, অন্যায়ভাৱে আটক কৰা আৰু অত্যধিক বল প্ৰয়োগৰ এক আৰ্হিৰ সন্দৰ্ভত আমাৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিবলৈ লিখিছোঁ ।"
সাংসদসকলে তেওঁলোকৰ পত্ৰত তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ বিৰুদ্ধে চিজেপিৰ প্ৰতিবাদ আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগ বিচাৰি চলি থকা বিক্ষোভক প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অত্যধিক বল প্ৰয়োগৰ অভিযোগক উদাহৰণ হিচাপে উল্লেখ কৰিছে ।
এছআইআৰৰ কথা উল্লেখ কৰি সাংসদ প্ৰমীলা জয়পালে ভাৰতৰ খচৰা ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা ১৩ কোটি ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন কৰাৰ বাবে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে আৰু ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়ায় । সাংসদসকলে কয় যে মৌলিক স্বাধীনতা আৰু ভোটাধিকাৰৰ মুক্ত ব্যৱহাৰ আমেৰিকা আৰু ভাৰত উভয়ৰে গণতান্ত্ৰিক পৰিচয়ৰ মূল ।
As the world’s largest democracies, the U.S. and India have an obligation to promote and defend the rights to freedom of assembly and expression. @RepMcGovern and I are urging Secretary of State Marco Rubio to prioritize those freedoms and human rights when he meets with Indian officials in the coming days.— Rep. Pramila Jayapal (@RepJayapal) October 16, 2026
সাংসদসকলে কয়, "আমি অনুৰোধ কৰিছো যে আপোনালোকে আপোনাৰ ভ্ৰমণৰ সুযোগ ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ দুয়োখন দেশৰ বাবে অতি পাৰস্পৰিক উদ্বেগৰ বিষয়সমূহ উত্থাপন কৰক ।’’
আমেৰিকাৰ সাংসদসকলে ৰুবিঅ'ক ভাৰত চৰকাৰক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি প্ৰতিবাদৰ সময়ত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ পদক্ষেপৰ সৈতে জড়িত কথিত মানৱ অধিকাৰ উলংঘাৰ সম্পূর্ণ, স্বচ্ছ আৰু স্বতন্ত্ৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
লগতে ভাৰতীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইন উলংঘা কৰি আটক কৰা যিকোনো ব্যক্তিক মত প্ৰকাশ আৰু সমাৱেশৰ স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ শান্তিপূৰ্ণভাৱে ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়াৰ বাবে উৎসাহিত কৰাটোও বিচাৰে । ভাৰতীয় কূটনৈতিক মিছনে আমেৰিকাৰ ভিতৰত প্ৰতিবাদকাৰীক চোৰাংচোৱাগিৰি আৰু ভয় দেখুৱাই থকা বুলি প্ৰকাশ পোৱা বাতৰিৰ পুংখানুপুংখ তদন্ত কৰিবলৈও আমেৰিকাৰ সাংসদসকলে ৰুবিঅ'ক আহ্বান জনায় ।
প্ৰমীলা জয়পালে কয়, "জেমছ পেট্ৰিক মেকগভাৰ্ণ আৰু মই বৈদেশিক সচিব মাৰ্কো ৰুবিঅ'ক আহ্বান জনাইছো যে অনাগত দিনত ভাৰতীয় বিষয়াসকলৰ সৈতে সাক্ষাৎ হ'লে স্বাধীনতা আৰু মানৱ অধিকাৰক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ কথাটো যেন উল্লেখ কৰে ।"
আমেৰিকাত থকা ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূত বিনয় মোহন কোৱাট্ৰাই জয়পালৰ এই মন্তব্যক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । তেওঁ ইয়াক ভাৰতৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়ত অদৰকাৰী হস্তক্ষেপ বুলি অভিহিত কৰে ।
ডেম'ক্ৰেটিক দলৰ নেতা তথা হোৱাইট হাউছৰ প্ৰাক্তন উপদেষ্টা অজয় জৈন ভুটৰিয়াই ৰুবিঅ'লৈ লিখা পত্ৰখনৰ বাবে জয়পালক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ।
প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি জ' বিডেনৰ উপদেষ্টা হিচাপে কৰ্মৰত ভুটৰিয়াই এক্সৰ এটা পোষ্টত কয়, "ভাৰত হৈছে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰ, য'ত নিজাকৈ আদালত, মুক্ত প্ৰেছ আৰু ৯০০ মিলিয়নৰো অধিক ভোটাৰ আছে । আমেৰিকাৰ সাংসদে নতুন দিল্লীৰ নিজৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়ত বক্তৃতা দিয়াৰ কোনো অধিকাৰ নাই আৰু ই আমেৰিকা-ভাৰতৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশীদাৰিত্বক ভেঙুচালি কৰা হয় । আমেৰিকাৰ সমস্যাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক ।"
লগতে পঢ়ক : 'ক'কৰোচ্ছ'ক বাধা দিয়ক, আমেৰিকাৰ পৰা পুঁজি লাভ কৰে তেওঁলোকে ! এইবাৰ দৃশ্যপটত আৱিৰ্ভাৱ হলীউডৰ শিল্পীৰ