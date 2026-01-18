ETV Bharat / international

ছিৰিয়াত আমেৰিকাৰ প্ৰতিশোধমূলক আক্ৰমণ; নিহত আল কায়দাৰ নেতা

সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত সেনাসহ ৩ আমেৰিকানৰ মৃত্যুৰ পিছতে ছিৰিয়াত ষ্ট্ৰাইক । সন্ত্ৰাসবাদী বিলাল হাছান আল-জাছিমৰ মৃত্যু ।

Syrian government forces prepare to enter the town of Deir Hafer at dawn Saturday, Jan. 17, 2026, following the withdrawal of the U.S.-backed Syrian Democratic Forces
ছিৰিয়াত আমেৰিকাৰ প্ৰতিশোধমূলক আক্ৰমণ (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 18, 2026 at 12:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ৱাশ্বিংটন (আমেৰিকা) : ছিৰিয়াত পুনৰ আমেৰিকাৰ আক্ৰমণ । তৃতীয়টো প্ৰতিশোধমূলক আক্ৰমণত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আল আয়দাৰ এজন নেতা মৃত্যুৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে । যোৱা মাহত এক এম্বুছত ইছলামিক ষ্টেটৰ সদস্যজন জড়িত থকাৰ অভিযোগ আছে । য'ত দুই আমেৰিকান সৈনিক আৰু এজন আমেৰিকান অসামৰিক লোকৰ মৃত্যু হৈছিল ।

বিষয়াসকলে দাবী কৰা মতে শুকুৰবাৰে উত্তৰ-পশ্চিম ছিৰিয়াত হোৱা আক্ৰমণত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ নেতা বিলাল হাছান আল-জাছিমৰ মৃত্যু হয় । বিষয়াসকলে দাবী কৰা মতে বিলাল হাছান এক অভিজ্ঞ সন্ত্ৰাসবাদী নেতা আছিল যিয়ে নতুনকৈ আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰি আছিল আৰু ১৩ ডিচেম্বৰৰ আক্ৰমণৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত আছিল । যিটো আক্ৰমণত দুই সেনা ক্ৰমে এডগাৰ ব্রায়ান টৰেছ-ট'ভাৰ, চাৰ্জেণ্ট ড. উইলিয়াম নাথানিয়েল হাৱাৰ্ড আৰু অসামৰিক লোক আয়াদ মনছুৰ ছাকাতৰ মৃত্যু হৈছিল ।

চেণ্টকমৰ (CENTCOM) কমাণ্ডাৰ এডমিৰেল ব্ৰেড কুপাৰে এক বিবৃতিত কয়, "৩ গৰাকী আমেৰিকানৰ মৃত্যুৰ সৈতে জড়িত এটা সন্ত্ৰাসবাদীৰ মৃত্যুৱে সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী আমাৰ সংকল্পক প্ৰদৰ্শন কৰিছে । আমেৰিকাৰ নাগৰিক আৰু আমাৰ যোদ্ধাসকলৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলোৱা, পৰিকল্পনা কৰা বা প্ৰেৰণা দিয়াসকলৰ বাবে কোনো সুৰক্ষিত স্থান নাই । আমি সেইসকলক বিচাৰি উলিয়াম ।"

এবছৰৰ পূৰ্বে স্বৈৰাচাৰী নেতা বাছাৰ আছাদক পদচ্যুত কৰাৰ পিছত পুনৰ একত্ৰিত হ'বলৈ চেষ্টা কৰি আইএছআইএছৰ নেতাসকলে আমেৰিকানসকলক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছিল আৰু তাৰ পিছত আমেৰিকান অভিযানৰ অংশ হিচাপে এইটোৱেই আছিল শেহতীয়া আক্ৰমণ ।

ট্ৰাম্পে কৈছিল যে ছিৰিয়াই আমেৰিকান সেনাৰ সৈতে যুঁজি আছে, কিয়নো সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৰ সৈতে যুঁজি থকা মিত্ৰজোঁটৰ অংশ হিচাপে আমেৰিকাৰ সেনাই নিৰাপত্তা বাহিনীৰ সৈতে সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰিছে । তেওঁ লগতে কয় যে ছিৰিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আহমদ আল-শ্বাৰা এই আক্ৰমণৰ বাবে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ আৰু বিচলিত হৈছে ।

ইফালে চেণ্টকমে কয় যে 'হকআই ষ্ট্ৰাইক' শীৰ্ষক এই অভিযানৰ ফলত আমেৰিকা আৰু সহযোগী জৰ্ডান, ছিৰিয়াৰ দৰে দেশসমূহে ইছলামিক ষ্টেটৰ ১০০ৰো অধিক আন্তঃগাঁথনি আৰু অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰক লক্ষ্য কৰি লৈছে ।

লগতে পঢ়ক :পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছে মই ১ কোটি মানুহৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিলোঁ : ট্ৰাম্প

TAGGED:

ATTACK ON SYRIA
US ATTACK ON SYRIA
ইটিভি ভাৰত অসম
AL QAEDA AFFILIATED LEADER
US STRIKE IN SYRIA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.