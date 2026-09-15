বিদেশী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, সাংবাদিকৰ বাবে নতুন ভিছা নিয়ম স্থগিত ৰাখিলে আমেৰিকান ন্যায়াধীশে
গৃহ নিৰাপত্তা বিভাগৰ নতুন ভিছা নিয়ম কাৰ্যকৰী হোৱাৰ এদিন পূৰ্বে জিলা ন্যায়াধীশ ডেনিছ ছেইলৰে এই প্ৰাৰম্ভিক নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰে ।
Published : September 15, 2026 at 11:27 AM IST
ৱাশ্বিংটন : নতুন ভিছা নীতি সন্দৰ্ভত ট্ৰাম্প প্ৰশাসনৰ মুখ থেকেচা । বিদেশী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু সাংবাদিকসকলে আমেৰিকাত কিমান দিন অধ্যয়ন বা কাম কৰিব পাৰিব তাৰ ওপৰত কঠোৰ সীমা আৰোপ কৰিব বিচাৰিছিল ট্ৰাম্প প্ৰশাসনে । কিন্তু এই নীতি কাৰ্যকৰী কৰাত সোমবাৰে স্থগিত ৰাখে আমেৰিকাৰ ফেডাৰেল ন্যায়াধীশে ।
গৃহ নিৰাপত্তা বিভাগৰ নতুন ভিছা নিয়ম কাৰ্যকৰী হোৱাৰ এদিন পূৰ্বে জিলা ন্যায়াধীশ ডেনিছ ছেইলৰে এই প্ৰাৰম্ভিক নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰে ।
প্ৰস্তাৱিত নতুন নিয়মৰ অধীনত ছাত্ৰ ভিছা থকা বিদেশীসকলক সৰ্বাধিক চাৰি বছৰলৈকে ভিছা প্ৰদান কৰা হ’ব আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকে তাৰ সময়সীমা বৃদ্ধিৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিব ।
পূৰ্বতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক তেওঁলোকে যিমান দিনলৈকে অধ্যয়ন কৰে সিমান দিনলৈকে থাকিবলৈ দিয়া হৈছিল । আনহাতে, বিদেশী সাংবাদিকসকলৰ ক্ষেত্ৰত মাত্ৰ ২৪০ দিন বা প্ৰায় আঠ মাহৰ বাবে ই সীমাবদ্ধ থাকিব যদিও সময় বৃদ্ধিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব । বৰ্তমান তেওঁলোকে পাঁচ বছৰলৈকে থাকিব পাৰিছিল ।
চীনৰ সাংবাদিকসকলে মাত্ৰ ৯০ দিন পাব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ৯০ দিন বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব । বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষক আৰু সাংবাদিকক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ইউনিয়নৰ এটা দলে ভিছাৰ নিষেধাজ্ঞাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই গোচৰ তৰিছিল ।
ছেইলৰে গোচৰটোৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত কোনো ৰায় নিদিয়াকৈয়ে নতুন ডিএইচএছ নিয়ম কাৰ্যকৰী কৰাটো সাময়িকভাৱে বাবে স্থগিত ৰাখি ২ অক্টোবৰত পুনৰ শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰে । কিন্তু লগতে এক স্মাৰকত ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু সাংবাদিকসকলৰ ওপৰত ভিছাৰ নিষেধাজ্ঞাৰ বিষয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে ।
তেওঁ কয় যে বৰ্তমানৰ ব্যৱস্থাই লাখ লাখ বিদেশী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আমেৰিকালৈ অহাৰ অনুমতি দিছে । যাৰ ফলত “বিজ্ঞান, চিকিৎসা আৰু প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত যুগান্তকাৰী গৱেষণা, যথেষ্ট অৰ্থনৈতিক বিকাশ আৰু অন্যান্য বহুতো সুবিধা” হৈছে ।
তেওঁ কয়, "সেই ব্যৱস্থাটো উন্নত কৰাৰ চেষ্টা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ডিএইচএছে ইয়াৰ ঠাইত নতুন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবলৈ বাছি লৈছিল, যিয়ে বিদেশী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, গৱেষক, অধ্যাপক আৰু সাংবাদিকৰ সামগ্ৰিক সংখ্যাক যথেষ্ট পৰিমাণে সীমিত কৰিব ।"
ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে কয় যে নতুন নিয়মৰ অধীনত ডিএইচএছৰ ভিছা বৃদ্ধিৰ অস্বীকাৰ কৰাটো “সম্পূৰ্ণ বিবেচনাধীন আৰু আপীল কৰিব নোৱৰা” হ’ব।
"এজন ডিএইচএছৰ বিষয়াই সীমিত আৰু অস্পষ্ট মাপকাঠিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আৰু আপীলৰ কোনো সম্ভাৱনা নথকাকৈ, যিকোনো অনা-আমেৰিকান নাগৰিকৰ শৈক্ষিক, গৱেষণা বা পাঠদানৰ কাৰ্যকলাপ বিনা কাৰণত বা কোনো কাৰণতে হ্ৰাস কৰাৰ ক্ষমতা থাকিব ।" তেওঁ কয় ।
ভিছা বৃদ্ধিৰ বাবে আবেদন কৰা বিদেশী সাংবাদিকসকলৰো সেয়া নাকচ হ’লে তেওঁলোকৰ “কোনো আশ্ৰয় আৰু কোনো আবেদন” কৰাৰ থল নাথাকিব বুলি ছেইলৰে কয় । তেওঁ কয় যে নিৰ্যাতনৰ সম্ভাৱনা অতিশয় বেছি, বিশেষকৈ চৰকাৰক (বা অতি বিশেষভাৱে ডিএইচএছৰ বিষয়াসকলক) সমালোচনা কৰা বিদেশী সাংবাদিকসকলৰ ভিছা নবীকৰণ নকৰাৰ স্পষ্ট সম্ভাৱনা আছে ।
উল্লেখ্য যে চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি, ২০২৩-২৪ শিক্ষাবৰ্ষত আমেৰিকাই ১১ লাখতকৈ অধিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আদৰণি জনাইছে, যিটো আন যিকোনো দেশতকৈ অধিক।