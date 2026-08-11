ETV Bharat / international

আমেৰিকাৰ আদালতত খাৰিজ গৌতম আদানী আৰু সাগৰ আদানীৰ বিৰুদ্ধে থকা অপৰাধমূলক গোচৰ

গৌতম আদানীলৈ ডাঙৰ সকাহ । আদানী গ্ৰুপৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধমূলক গোচৰ স্থায়ীভাৱে আমেৰিকাৰ আদালতে খাৰিজ কৰে ৷

US Judge Dismisses Criminal Case Against Gautam Adani, Sagar Adani
গৌতম আদানী (FILE- IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 11, 2026 at 11:22 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : আদানী গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ গৌতম আদানী আৰু তেওঁৰ ভতিজা সাগৰ আদানীলৈ ডাঙৰ সকাহ ৷ আমেৰিকাৰ আদালতৰ পৰা বৃহৎ সকাহ লাভ কৰিছে গৌতম আদানী আৰু তেওঁৰ ভতিজা সাগৰ আদানীয়ে । নিউয়ৰ্কৰ এখন ফেডাৰেল আদালতে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে থকা সকলো অপৰাধমূলক অভিযোগ সম্পূৰ্ণৰূপে খাৰিজ কৰিছে । এই সিদ্ধান্তই দুবছৰীয়া প্ৰৱঞ্চনা আৰু উৎকোচৰ অভিযোগ গোচৰৰ অন্ত পেলায় ।

আমেৰিকাৰ জিলা আদালতৰ ন্যায়াধীশ নিকোলাছ গাৰাউফিছে আমেৰিকাৰ ন্যায় বিভাগৰ (DoJ) আবেদন মঞ্জুৰ কৰে, য’ত গোচৰটো “পক্ষপাতিত্বৰে” (With Prejudice) বা সদায়ৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়াৰ দাবী কৰে । এই সিদ্ধান্তৰ অৰ্থ হ’ল ভৱিষ্যতে এই অপৰাধমূলক অভিযোগসমূহ পুনৰ দাখিল কৰিব নোৱাৰিব । এই আদালতৰ আদেশে আদানী গ্ৰীণৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া বিনীত জৈনক যথেষ্ট সকাহ প্ৰদান কৰিছে ।

ঘটনাটো কি আছিল ?

এই আইনী বিবাদ ২০২৪ চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল । সেই সময়ত আমেৰিকাৰ অধিবক্তাই অভিযোগ কৰিছিল যে গৌতম আদানী, সাগৰ আদানী আৰু বিনীত জৈনে ভাৰতত সৌৰ শক্তিৰ ডাঙৰ চুক্তি লাভ কৰিবলৈ ভাৰত চৰকাৰৰ বিষয়াসকলক প্ৰায় ২৫ কোটি ডলাৰ উৎকোচ দিয়াৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল ।

আমেৰিকাৰ সংস্থাটোৱে দাবী কৰিছে যে এই চুক্তিসমূহে অহা দুটা দশকত কোম্পানীটোৰ বাবে ২ বিলিয়ন ডলাৰতকৈ অধিক লাভৰ সৃষ্টি কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । তদুপৰি আমেৰিকাৰ বজাৰৰ পৰা ৩ বিলিয়ন ডলাৰতকৈ অধিক ঋণ আৰু বণ্ড সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে বিনিয়োগকাৰীক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল । অৱশ্যে আদানী গ্ৰুপে এই অভিযোগসমূহ সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন বুলি ধাৰাবাহিকভাৱে অস্বীকাৰ কৰি আহিছে ।

কিয় গোচৰটো ন্যায় বিভাগে প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে ?

আমেৰিকাত নৱনিৰ্বাচিত ট্ৰাম্প প্ৰশাসনে আদালতত কয় যে গোচৰটো আগবঢ়াই নিয়াটো এতিয়া ন্যায়ৰ স্বাৰ্থত নহয় । চৰকাৰে যুক্তি দিছিল যে গোচৰটোত অসংখ্য আইনী আৰু বিচাৰ ক্ষমতাৰ অভাৱ আছে । তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে বিশ্বাস কৰিছিল যে এই অভিযোগ কৰা ঘটনাটো মূলতঃ ভাৰতত সংঘটিত হৈছে আৰু ভাৰতীয় কৰ্তৃপক্ষই ইতিমধ্যে ইয়াৰ তদন্ত কৰিছে । তদুপৰি এই গোচৰত আমেৰিকাৰ বিনিয়োগকাৰীৰ কোনো আৰ্থিক লোকচান হোৱা নাছিল ।

২০২৪ চনৰ শেষৰ ফালে জ’ বাইডেন প্ৰশাসনৰ অন্তিম দিনকেইটাত খৰখেদাকৈ অনা এই গোচৰটো ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত যেন দেখা গৈছে আৰু আদালতত থিয় দিয়াৰ সম্ভাৱনা কম বুলিও ন্যায় বিভাগে স্বীকাৰ কৰিছে । আদালতে লক্ষ্য কৰিলে যে কোম্পানীটোৰ দুৰ্নীতি বিৰোধী নীতি সাধাৰণ ব্যৱসায়িক বাক্যবাণ আৰু ইয়াক অপৰাধমূলক গোচৰৰ ভিত্তি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি ।

বিনা চৰ্তত গোচৰ খাৰিজ

গোচৰটো বন্ধ কৰাৰ পূৰ্বে ন্যায়াধীশ নিকোলাছ গাৰাউফিছে চৰকাৰ আৰু আদানী দুয়োকে কঠোৰভাৱে প্ৰশ্ন কৰে । আদালতে নিশ্চিত কৰিছিল যে এই সিদ্ধান্তৰ আঁৰত কোনো গোপন চুক্তি নহয় । গৌতম আদানীয়ে আদালতত শপতনামা দাখিল কৰি স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে গোচৰ বন্ধ কৰাৰ বিনিময়ত কোনো লেনদেন বা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হোৱা নাই । ইয়াৰ পিছতহে আদালতে এই গোচৰটো চিৰদিনৰ বাবে খাৰিজ কৰে ।

গৌতম আদানীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু এছ ই চিৰ জৰিমনা

অপৰাধমূলক গোচৰটো বন্ধ হোৱাৰ পাছত গৌতম আদানীয়ে ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম এক্সত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ পোষ্টটো লিখিছে যে এই প্ৰত্যাহ্বানমূলক সময়তো তেওঁৰ সত্য, ন্যায়পৰায়ণতা, আইনৰ শাসনৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাস কেতিয়াও দোদুল্যমান হোৱা নাই । এই সংকটৰ সময়ত তেওঁক সহায় কৰা সকলোকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ৷ তেওঁ জাতি-নিৰ্মাণ আৰু দেশৰ প্ৰগতিৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ বুলিও উল্লেখ কৰে ।

কিন্তু অপৰাধমূলক এই গোচৰটো সমাপ্ত হোৱাৰ পাছতো আমেৰিকাৰ ছিকিউৰিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ কমিছনৰ (SEC) সৈতে চলি থকা দেৱানী গোচৰটো সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণভাৱে সমাধান কৰা হৈছে । এই চুক্তিৰ অধীনত কোনো দোষ স্বীকাৰ বা অস্বীকাৰ নকৰাকৈ গৌতম আদানীক ৩০ দিনৰ ভিতৰত এছ ই চিক ৬০ লাখ ডলাৰৰ দেৱানী জৰিমনা ভৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।

লগতে পঢ়ক : মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিলৈ ১১ কোটি টকাৰ অনুদান গৌতম আদানীৰ

লগতে পঢ়ক : প্ৰায় ২৬৫ নিযুত ডলাৰৰ প্ৰৱঞ্চনাৰ গোচৰ; আমেৰিকাই অভিযুক্ত কৰিলে আদানিক

TAGGED:

আদানী গ্ৰুপৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ
গৌতম আদানী
আমেৰিকাৰ আদালত
আমেৰিকাৰ বিনিয়োগকাৰী
CRIMINAL CASE AGAINST GAUTAM ADANI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.