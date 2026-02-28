ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ সামৰিক আক্ৰমণৰ হুংকাৰ ট্ৰাম্পৰ
ইৰাণে আমেৰিকাত আঘাত হানিব পৰা পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ আৰু ক্ষেপণাস্ত্ৰ সক্ৰিয় কৰি আছে । যাৰ বাবে এই আক্ৰমণৰ প্ৰয়োজন বুলি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে কয় ৷
নতুন দিল্লী: আমেৰিকাৰ সেনাই ইৰাণত বৃহৎ পৰিসৰৰ সামৰিক অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ৷ এই কথা শনিবাৰে জানিবলৈ দিয়ে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে । ট্ৰাম্পে কয় যে ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে ইৰাণৰ শাসনে সৃষ্টি কৰা তাৎক্ষণিক ভাবুকিসমূহ দূৰ কৰি আমেৰিকাক সুৰক্ষা দিয়া । ট্ৰাম্পে এই সামৰিক অভিযানক বিশাল আৰু স্থায়ী বুলি অভিহিত কৰি কয় যে ইয়াৰ ফলত আমেৰিকাৰ সাধাৰণ লোকৰ জীৱন হেৰুৱাব পাৰে ৷
নিজৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্ট ট্ৰুথ ছ’চিয়েলত প্ৰকাশিত এটা ভিডিঅ’ত ট্ৰাম্পে ইৰাণৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণক উন্নত অভিযান বুলি অভিহিত কৰি কয় যে ইৰাণে আমেৰিকাত আঘাত হানিব পৰা পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ আৰু ক্ষেপণাস্ত্ৰ সক্ৰিয় কৰাৰ বাবেই এয়া প্ৰয়োজনীয় । তেওঁ ইৰাণৰ বিষয়াসকলক “নিজৰ নিজৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ ৰাখিবলৈ” বা “নিশ্চিত মৃত্যুৰ সন্মুখীন হ’বলৈ” আহ্বান জনায় ৷ লগতে ইৰাণৰ জনসাধাৰণক “নিজৰ চৰকাৰখন দখল কৰিবলৈ” উৎসাহিত কৰি কয় যে, “এয়া আপোনালোকৰে হ’ব” ।
আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয় যে এই আক্ৰমণৰ উদ্দেশ্য হৈছে অতি কঠোৰ, বিশেষকৈ ইৰাণী শাসনে সৃষ্টি কৰা ভাবুকিসমূহ দূৰ কৰি আমেৰিকাৰ জনসাধাৰণক সুৰক্ষা দিয়া । তেওঁ লগতে কয়, ‘‘ইয়াৰ বিপজ্জনক কাৰ্যকলাপে আমেৰিকা, আমাৰ সৈন্য, বহিঃৰাজ্যৰ আমাৰ ঘাটি আৰু বিশ্বৰ আমাৰ মিত্ৰ দেশসমূহৰ প্ৰতি পোনপটীয়াকৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে ।’’
ট্ৰাম্পে কয়, ‘‘ইৰাণে যাতে পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ লাভ কৰিব নোৱাৰে সেয়া আমি নিশ্চিত কৰিম । এয়া এক অতি সহজ বাৰ্তা । এই শাসন ব্যৱস্থাই অতি সোনকালে শিকিব যে কোনেও আমেৰিকাৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ শক্তি আৰু সামৰ্থক প্ৰত্যাহ্বান জনাব নালাগে ।’’
ইৰাণৰ আক্ৰমণৰ পাছত আমেৰিকাৰ সেনাসকল নিহত হোৱাৰ সম্ভাৱনা স্বীকাৰ কৰি ট্ৰাম্পে কয় যে যুদ্ধত এনে প্ৰায়েই হয় ৷ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয়, ‘‘আমি বিপদত পৰা আমাৰ সকলো নায়কক সুৰক্ষা দিবলৈ ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছো আৰু আমি নিশ্চিত যে তেওঁৰ সহায়ত সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ পুৰুষ-মহিলাসকল বিজয়ী হৈ ওলাই আহিব ।’’
তেওঁ লগতে কয়, “৪৭ বছৰ ধৰি ইৰাণৰ শাসনে ‘আমেৰিকা নিপাত যাওক’ ধ্বনি দি আমেৰিকা, আমাৰ সৈন্য আৰু বহু দেশৰ নিৰীহ লোকক লক্ষ্য কৰি ৰক্তপাত আৰু গণহত্যাৰ অন্তহীন অভিযান চলাই আহিছে ।’’
শেষত ইৰাণৰ মহান আৰু গৌৰৱান্বিত জনসাধাৰণক সম্বোধন কৰি ট্ৰাম্পে কয়, ‘‘আপোনালোকৰ স্বাধীনতাৰ সময় ওচৰ চাপিছে । নিৰাপদে থাকক । ঘৰৰ পৰা ওলাই নাযাব । বাহিৰত ডাঙৰ বিপদ আছে । সকলোতে বোমা পৰিব । আমাৰ কাম শেষ হ'লে আপোনালোকে আপোনালোকৰ চৰকাৰখন দখল কৰিব ।’’
ইৰাণক বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ সন্ত্ৰাসবাদী পৃষ্ঠপোষক বুলি অভিহিত কৰি ট্ৰাম্পে কয়, ‘‘ইৰাণৰ সহযোগী হামাছে ৭ অক্টোবৰত ইজৰাইলৰ ওপৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলাইছিল, য'ত ৪৬ জন আমেৰিকাৰ লোককে ধৰি ১০০০ ৰো অধিক নিৰীহ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল আমাৰ ১২ জন নাগৰিকক পণবন্দী কৰা হৈছিল । এইটো আছিল একেবাৰে নিষ্ঠুৰ ঘটনা, যিটো বিশ্বই পূৰ্বে কেতিয়াও দেখা নাই ।’’
