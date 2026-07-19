ETV Bharat / international

জৰ্ডানত ইৰাণৰ আক্ৰমণত ২ জন মাৰ্কিন সেৱাৰ সদস্য নিহত; ১ জন নিৰুদ্দেশ

পৰিয়ালসমূহৰ গোপনীয়তাৰ প্ৰতি সন্মান জনাই সেনাই তেওঁলোকক অৱগত কৰাৰ কমেও ২৪ ঘণ্টাৰ পিছতহে মৃতকৰ নামকে ধৰি আৰু তেওঁলোকৰ সবিশেষ প্ৰকাশ কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷

US IRAN WAR
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ফটো (IANS)
author img

By ANI

Published : July 19, 2026 at 12:36 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ৱাশ্বিংটন : আল আজৰাক বায়ুসেনা ঘাটিত আমেৰিকাৰ সামৰিক সম্পত্তিৰ ওপৰত ইৰাণৰ আক্ৰমণৰ পিছত জৰ্ডানত দুজন আমেৰিকাৰ সেৱাৰ সদস্য নিহত হোৱাৰ লগতে এজন নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি শনিবাৰে (স্থানীয় সময় অনুসৰি) আমেৰিকাৰ কেন্দ্ৰীয় কমাণ্ডে প্ৰকাশ কৰে ৷ ইয়াৰ লগতে ইৰাণৰ সৈতে হোৱা যুদ্ধত আমেৰিকাৰ সেৱাৰ সদস্যৰ মৃতকৰ সংখ্যা ১৬ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।

এক্সৰ এক বিবৃতিত আমেৰিকাৰ চেণ্ট্ৰেল কমাণ্ডে কয় যে আমেৰিকা আৰু অংশীদাৰ বাহিনীয়ে ইৰাণৰ বেলিষ্টিক মিছাইল আৰু ড্ৰ’নৰ বিৰুদ্ধে ১৭ জুলাইত প্ৰতিৰক্ষা কৰি থকাৰ সময়তে জৰ্ডানত দুজন সেৱাৰ সদস্য নিহত হয় ৷ সেনাই কয় যে আক্ৰমণৰ পিছত আমেৰিকাৰ এজন সেৱাৰ সদস্য ‘বৰ্তমান’ নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ।

আমেৰিকাৰ চেণ্ট্ৰেল কমাণ্ডে আৰু কয় যে আক্ৰমণৰ সময়ত আহত চাৰিজন আমেৰিকান সেৱাৰ সদস্যক চিকিৎসাৰ বাবে জৰ্ডানৰ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় আৰু পিছত তেওঁলোকক ডিচচাৰ্জ দিয়া হয় ৷ ইফালে সামান্য আঘাতৰ বাবে চিকিৎসাৰ বাবে যোৱা আনসকল কৰ্তব্যলৈ ঘূৰি আহিছে ৷

পৰিয়ালসমূহৰ গোপনীয়তাৰ প্ৰতি সন্মান জনাই কমাণ্ডটোৱে কয় যে তেওঁলোকৰ নিকটাত্মীয়ক অৱগত কৰাৰ কমেও ২৪ ঘণ্টাৰ পিছতহে মৃত লোকসকলৰ পৰিচয় প্ৰকাশ কৰা হ’ব ৷

আমেৰিকাৰ চেণ্ট্ৰেল কমাণ্ডৰ ঘোষণাৰ পিছতে আমেৰিকাৰ প্ৰতিৰক্ষা সচিব পিট হেগছেথে সৈনিকসকলৰ মৃত্যুৰ কথা স্বীকাৰ কৰি এক্সত এটা পোষ্টত কয়, "ভগৱানে আপোনালোকক আশীৰ্বাদ কৰক, হিৰো ৷ তেওঁলোকৰ ত্যাগে আমাৰ সংকল্পক শক্তিশালী কৰে ৷"

ইফালে ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ইৰাণৰ পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ নিৰ্মাণত বাধা দিবলৈ এই যুদ্ধ প্ৰয়োজনীয় বুলি মন্তব্য কৰে । শনিবাৰে বিয়লিলৈকে তেওঁ জৰ্ডানত শেহতীয়াকৈ হোৱা মৃত্যুৰ সন্দৰ্ভত কোনো মন্তব্য কৰা নাছিল; বৰঞ্চ হোৱাইট হাউছে আমেৰিকাৰ চেণ্ট্ৰেল কমাণ্ডৰ পৰা এক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰে ।

২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে কুৱেইটৰ অসামৰিক বন্দৰত ইৰাণৰ ড্ৰ’নৰ আক্ৰমণত ছয় আমেৰিকান জোৱান নিহত হয় । এই সৈনিকসকল আইঅ’ৱাস্থিত যোগান আৰু লজিষ্টিক ইউনিটৰ অংশ আছিল আৰু কোনো নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা নথকা জাহাজৰ কণ্টেইনাৰৰ দৰে অট্টালিকাত কাম কৰি আছিল ।

ছৌদি আৰৱৰ প্ৰিন্স চুলতান এয়াৰ বেছত ১ মাৰ্চত ইৰাণৰ আক্ৰমণত আহত হোৱাৰ এসপ্তাহৰ পাছত সপ্তমজন জোৱানৰ মৃত্যু হয় । মাৰ্চৰ শেষৰ ফালে ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকাৰ সামৰিক অভিযানত সহায় কৰা কেচি-১৩৫ ইন্ধন ভৰোৱা বিমান এখন ইৰাকত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ ছয়জন জোৱানৰ মৃত্যু হয় । আমেৰিকাৰ চেণ্ট্ৰেল কমাণ্ডৰ মতে, বিমানখন ‘বন্ধুত্বপূৰ্ণ’ আকাশমাৰ্গত আছিল যেতিয়া আন এখন বিমানৰ সৈতে জড়িত এক অজ্ঞাত কাণ্ড সংঘটিত হয়।

সোমবাৰে মাৰ্কিন সেনাই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি আৰব সাগৰত হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত নৌসেনাৰ এজন পাইলটৰ মৃত্যু হয় । নৌসেনাই প্ৰথমতে ১ জুলাইৰ দুৰ্ঘটনাক জৰুৰীকালীন অৱতৰণ বুলি অভিহিত কৰি কয় যে ‘শত্ৰুৰ কাৰ্যৰ ফলত জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ কোনো ইংগিত পোৱা নাই’ । হেলিকপ্টাৰখনত থকা বাকী তিনিজন নাৱিকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ইইৰাণৰ সৈতে হোৱা যুদ্ধৰ অংশ হিচাপে অতিৰিক্ত দুজন সেৱাৰ সদস্য নিহত হোৱাৰ ফলত মুঠ মৃত্যুৰ সংখ্যা ১৬ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে।

যুদ্ধৰ ক্ষতি কেৱল আমেৰিকানসকলৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নহয় । ইৰাণৰ বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, শুকুৰবাৰে এখন দলঙত সংঘটিত আক্ৰমণত ৮ জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে যোৱা তিনি সপ্তাহত আমেৰিকাৰ আক্ৰমণত কমেও ৫০ জন লোক নিহত হৈছে আৰু ৫০০ৰো অধিক লোক আহত হৈছে । এই সংঘাতত জাহাজ শ্ৰমিক, উপসাগৰীয় দেশ, ইজৰাইল আৰু লেবানন আদিৰ বিদেশী শ্ৰমিকো নিহত হৈছে ।

লগতে পঢ়ক : হৰমুজ প্ৰণালীত আৰৱৰ জাহাজত মিছাইল আক্ৰমণ ইৰাণৰ, এজন ভাৰতীয় নিহত, আহত ৬

ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় কূটনীতিয়ে বৃদ্ধি পোৱা অনিশ্চয়তাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাত ভাৰতক সহায় কৰিবনে ?

ওমান উপকূলত জাহাজ আক্ৰমণ : এজন ভাৰতীয় নিৰুদ্দেশ, ১০ জন উদ্ধাৰ

TAGGED:

ইৰাণৰ আক্ৰমণ
ইৰাণ আমেৰিকাৰ যুদ্ধ
আমেৰিকাৰ চেণ্ট্ৰেল কমাণ্ড
ইটিভি ভাৰত অসম
US IRAN WAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.