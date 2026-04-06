ইৰাণ-ইজৰাইল যুদ্ধ : প্ৰথম পৰ্যায়ত ৪৫ দিনৰ যুদ্ধবিৰতিত জোৰ দিছে মধ্যস্থতাকাৰীয়ে

ইৰাণ আৰু ইজৰাইলৰ মাজৰ যুদ্ধৰ সমাপ্তিৰ বাবে মধ্যস্থতাকাৰীসকলে বিভিন্ন মাধ্যমত আলোচনা অব্যাহত ৰাখিছে ।

Trump's envoy Steve Witkoff (R) and Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi
ইৰাণ-ইজৰাইল যুদ্ধ : প্ৰথম পৰ্যায়ত ৪৫ দিনৰ যুদ্ধবিৰতিত জোৰ দিছে মধ্যস্থতাকাৰীয়ে (AP/ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 6, 2026 at 6:27 PM IST

হায়দৰাবাদ : ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ সংঘৰ্ষ অব্যাহত আছে । প্ৰতিদিনে নতুন নতুন স্থানত আক্ৰমণ কৰা দেখা গৈছে । তাৰ মাজতে হৰমুজ প্ৰণালী বন্ধ কৰাৰ বাবে বিশ্বজুৰি প্ৰভাৱো অব্যাহত আছে । যাৰ বাবে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে হৰমুজ প্ৰণালী শীঘ্ৰে মুকলি কৰিবলৈ ইৰাণক সকীয়নি প্ৰদান কৰিছে । মঙলবাৰে পুৱাৰ ভিতৰত ইৰাণক হৰমুজ প্ৰণালী পুনৰ মুকলি কৰাৰো শেষ সময়সীমা দিছে ট্ৰাম্পে । ইয়াৰ মাজতে আকৌ আমেৰিকাকে ধৰি মধ্যস্থতাকাৰী দেশসমূহে যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে আলোচনা অব্যাহত ৰাখিছে ।

আমেৰিকা, ইৰাণ আৰু আঞ্চলিক মধ্যস্থতাকাৰীৰ এটা দলে ৪৫ দিনীয়া সম্ভাৱ্য যুদ্ধবিৰতিৰ চৰ্তসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি থকাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে । যাৰ ফলত যুদ্ধৰ অন্ত পৰিব পাৰে বুলি আমেৰিকাৰ এক সংবাদ সংস্থাই প্ৰকাশ কৰিছে ।

আলোচনা সন্দৰ্ভত কেইবাটাও সূত্ৰৰ উদ্ধৃতি দি সংস্থাটোৱে প্ৰতিবেদনত কৈছে যে অহা ৪৮ ঘণ্টাত আংশিক চুক্তিত উপনীত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ক্ষীণ যদিও অন্তিম প্ৰচেষ্টাটো হ'ব যুদ্ধৰ তীব্ৰতা ৰোধ কৰা । কিয়নো ইৰাণৰ অসামৰিক আন্তঃগাঁথনিত ব্যাপক আক্ৰমণ আৰু উপসাগৰীয় ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ শক্তি আৰু পানীৰ কেন্দ্ৰসমূহৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিশোধ লোৱা হ'ব পাৰে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ।

দেওবাৰে ট্ৰাম্পে ইৰাণৰ জটিল আন্তঃগাঁথনিত তীব্ৰ আঘাত হানিব বুলি ভাবুকি দিয়ে যদিহে দেশখনৰ চৰকাৰে সময়সীমাৰ ভিতৰত হৰমুজ প্ৰণালী পুনৰ মুকলি নকৰে । পিছত এই সময়সীমা ২৪ ঘণ্টালৈ বৃদ্ধি কৰি সামাজিক মাধ্যমত মঙলবাৰে নিশা ৮ বজাত ইটি (বুধবাৰ, ভাৰতৰ সময় অনুসৰি পুৱা ৫:৩০ বজাত) নতুন সময়সীমাৰ কথা ট্ৰাম্পে পোষ্ট কৰে ।

ইফালে সূত্ৰৰ উদ্ধৃতি দি এক্সিঅ'ছ নামৰ সংবাদ সংস্থাটোৱে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি ইৰাণৰ শক্তিৰ কেন্দ্ৰসমূহৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ বৃহৎ আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা আছে যদিও ট্ৰাম্পৰ সময়সীমা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য আছিল চুক্তিত উপনীত হোৱাৰ অন্তিম সুযোগ দিয়া ।

প্ৰতিবেদন অনুসৰি পাকিস্তান, ইজিপ্ত আৰু তুৰ্কীৰ মধ্যস্থতাকাৰীৰ জৰিয়তে আৰু লগতে ট্ৰাম্পৰ দূত ষ্টিভ উইটকফ আৰু ইৰাণৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী আব্বাছ আৰাঘচিৰ মাজত মেছেজৰ জৰিয়তেও আলোচনা চলি আছে ।

মধ্যস্থতাকাৰীসকলে কয় যে দুটা পৰ্যায়ৰ চুক্তিৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । প্ৰথম পৰ্যায়টো হ'ব ৪৫ দিনৰ সম্ভাৱ্য যুদ্ধবিৰতি । দ্বিতীয় পৰ্যায়ত যুদ্ধৰ অন্ত পেলোৱাৰ চুক্তি হ'ব বুলিও প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে ।

