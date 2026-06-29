ETV Bharat / international

আমেৰিকা-ইৰাণৰ যুদ্ধৰ অন্ত কেতিয়া? ডোহাত দুয়োখন দেশৰ পুনৰ বৈঠক?

আমেৰিকা-ইৰাণৰ শান্তি চুক্তি দুৰ্বল হৈ পৰিছে ! ইৰাণে জলদ্বীপক লৈ হোৱা বিবাদ সমাধানত সন্মতি নল’লে পুনৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হ’ব বুলি ট্ৰাম্পে ভাবুকি দিয়ে ।

US, Iran to bury the hatchet in Doha, agree to solve Strait of Hormuz dispute: Reports
আমেৰিকা-ইৰাণৰ শান্তি চুক্তি দুৰ্বল হৈ পৰিছে ! (ANI)
author img

By ANI

Published : June 29, 2026 at 11:40 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ৱাশ্বিংটন : শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি, আমেৰিকা আৰু ইৰানে তেওঁলোকৰ নিজৰ মাজত চলি থকা বিবাদ অন্ত পেলাবলৈ সন্মত হৈছে ৷ দুয়োখন দেশে মঙলবাৰে ডোহাত এক বৈঠকত মিলিত হৈ হৰমুজ জলদ্বীপক লৈ হোৱা বিবাদ সমাধানৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । সংবাদ সংস্থা ANI-এ প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, আমেৰিকাৰ এজন জ্যেষ্ঠ বিষয়াই এক্সিয়াছক (Axios) এই তথ্য সদৰী কৰে ৷

আমেৰিকাৰ এজন জ্যেষ্ঠ বিষয়াই Axios-ক কয়, ‘‘আমি সকলো গতিশীল কাৰ্যকলাপ বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছো । আন এজন বিষয়াই Axios-ক কয়, ‘‘এতিয়াৰ বাবে দুয়োপক্ষই আঁতৰি থাকিব আৰু কাৰিকৰী আলোচনা অব্যাহত থকাৰ লগে লগে জাহাজসমূহে মুক্তভাৱে চলাচল কৰিব পাৰিব ।’’

US, Iran to bury the hatchet in Doha, agree to solve Strait of Hormuz dispute: Reports
আমেৰিকা-ইৰাণৰ শান্তি চুক্তি দুৰ্বল হৈ পৰিছে ! (ANI)

উল্লেখ্য যে, মঙলবাৰৰ পৰিকল্পিত বৈঠকখন নিশ্চিত কৰিছে আমেৰিকাৰ বিষয়া আৰু বিষয়টোৰ বিষয়ে অৱগত তৃতীয় এক সূত্ৰই । আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে দিয়া ভাবুকিৰ পাছতে মাত্ৰ ১১ দিন পুৰণি এই ভংগুৰ যুদ্ধবিৰতি দুৰ্বল হৈ পৰিছে ৷ যদি ইৰাণে কথা নুশুনে তেতিয়া আকৌ যুদ্ধ আৰম্ভ হ’ব আৰু সকলো ধ্বংস হৈ যাব বুলিও ট্ৰাম্পে ভাবুকি প্ৰদান কৰে ৷

ইফালে ৱাল ষ্ট্ৰীট জাৰ্নেলৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ইৰাণৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী আব্বাছ আৰাঘচিয়ে দেওবাৰে (স্থানীয় সময় অনুসৰি) কয় যে প্ৰাৰম্ভিক শান্তি চুক্তিৰ অধীনত ইৰাণৰ হৰমুজ জলদ্বীপত যাতায়ত পৰিচালনাৰ একচেটিয়া অধিকাৰ আছে । এই চুক্তিখনৰ মতে ইৰাণক সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণ দিয়াটো আমেৰিকাই সহমত প্ৰকাশ কৰা নাই ৷ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জলপথৰ মাজেৰে চলাচলত বাধাহীন হ’ব লাগে বুলি আমেৰিকাৰ যুক্তিৰ সৈতে ইৰাণ একমত নহয় ।

টেহৰানে কৰ্তৃত্ব দখল কৰাৰ পাছতে আমেৰিকাৰ সৈতে কেইবাদিনো ধৰি টিট ফৰ টেট আক্ৰমণ চলিছিল, যিটো আৰম্ভ হৈছিল যেতিয়া ইৰাণে ওমানৰ উপকূলৰ জলদ্বীপ পাৰ হ’বলৈ চেষ্টা কৰা এখন জাহাজত আক্ৰমণ কৰিছিল । নিজৰ উপকূলৰ কাষেৰে জাহাজসমূহে বেলেগ পথ লোৱাটো বিচৰা টেহৰানে সেই আন পথটো ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ জাহাজসমূহক সকীয়াই দিছিল ।

ৱাল ষ্ট্ৰীট জাৰ্নেলৰ মতে, জুন মাহৰ আৰম্ভণিতে ট্ৰাম্পে স্বাক্ষৰ কৰা চুক্তিৰ জৰিয়তে ইৰাণক জলদ্বীপ মুকলি কৰাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল ।

ইয়াত কোৱা হৈছে যে ‘ইৰাণে বাণিজ্যিক জাহাজৰ নিৰাপদ যাতায়ত নিশ্চিত কৰাৰ বাবে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিব’ আৰু ইৰাণে অঞ্চলটোৰ আন দেশৰ সৈতে আলোচনা কৰি জলদ্বীপৰ প্ৰশাসন আৰু সামুদ্ৰিক সেৱাৰ ভৱিষ্যতৰ চৰ্ত নিৰ্ধাৰণ কৰিব ।

লগতে পঢ়ক : একেৰাহে দ্বিতীয় দিনা ইৰাণৰ ঘাটিত আক্ৰমণ আমেৰিকাৰ; অস্তিত্ব মচি পেলোৱাৰ ভাবুকি ট্ৰাম্পৰ

লগতে পঢ়ক : ক্ষেপণাস্ত্ৰ আৰু ড্ৰোণেৰে ইৰাণৰ ঘাটিত আমেৰিকাৰ আক্ৰমণ

TAGGED:

ইৰাণ আমেৰিকাৰ যুদ্ধ
জলদ্বীপ মুকলি
জাহাজত আক্ৰমণ
আমেৰিকা ইৰাণৰ শান্তি চুক্তি
US IRAN WAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.