চুক্তিবিহীনভাৱেই সমাপ্ত আমেৰিকা-ইৰাণৰ ২১ ঘণ্টীয়া আলোচনা, ইৰাণক অন্তিম সুযোগ দি আমেৰিকালৈ উভতিল জে ডি ভেন্স

পাকিস্তানত আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ মাজত ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি চলি থকা আলোচনাৰ অন্তত দেওবাৰে আলোচনা অচলাৱস্থাত উপনীত হৈছে ৷

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 12, 2026 at 9:51 AM IST

নতুন দিল্লী : প্ৰায় ২১ ঘণ্টা ধৰি পাকিস্তানত আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ মাজত চলি থকা আলোচনাৰ অন্তত দুয়োপক্ষৰ মাজত অচলাৱস্থা অব্যাহত থকাৰ সময়তে আমেৰিকাৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জে ডি ভেন্স আমেৰিকালৈ ৰাওনা হয় ৷ দেওবাৰে পুৱতি নিশা সাংবাদিকৰ সৈতে মিলিত হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পাছতেই আমেৰিকালৈ ৰাওনা হয় উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী ।

এই অচলাৱস্থাই আলোচনাৰ প্ৰথম ৰাউণ্ডত শান্তি প্ৰচেষ্টাক যথেষ্ট পিছুৱাই লৈ গৈছে । তেওঁক বিদায় দিয়ে পাকিস্তানৰ স্বৰাষ্ট্ৰ মন্ত্ৰী মহছিন নাকভি, বৈদেশিক মন্ত্ৰী ইছাক দাৰ আৰু সেনা প্ৰধান অসীম মুনিৰে ।

পাকিস্তানত আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ মাজত ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি চলি থকা আলোচনাৰ অন্তত দেওবাৰে আলোচনা অচলাৱস্থাত উপনীত হৈছে ৷ আমেৰিকাৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জে ডি ভেন্সে কয় যে ইৰাণৰ সৈতে আলোচনাত কোনো চুক্তি হোৱা নাই । তেওঁ কয় যে তেওঁলোক আমেৰিকালৈ উভতি যাব যদিও শেহতীয়া স্থিতি ইৰাণৰ বাবে বেয়া খবৰ ।

"ইৰাণীসকলৰ সৈতে আমাৰ কেইবাটাও বিষয়ৰ চুক্তি হৈছে- সেয়াই ভাল খবৰ । বেয়া খবৰটো হ'ল আমি কোনো চুক্তিত উপনীত হোৱা নাই । ইৰাণৰ বাবে সেয়া বেয়া খবৰ, আমেৰিকাৰ বাবে এয়া অতি বেছি বেয়া খবৰ ।" তেওঁ কয় ৷

ভেন্সে কয়, ‘‘আমি কোনো চুক্তিত উপনীত নোহোৱাকৈ আমেৰিকালৈ উভতি যাবলৈ ওলাইছো ।’’ তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে, ‘‘আমেৰিকাই নিজৰ ৰেড লাইন কি আৰু ইয়াক গ্ৰহণ কৰিবলৈ ইচ্ছুক বিষয়সমূহ স্পষ্ট কৰি দিলেও ইৰাণে অৱশ্যে আমাৰ চৰ্তসমূহ গ্ৰহণ নকৰাটো বাছি লৈছিল ৷’’

সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ভেন্সে পুনৰ কয় যে তেওঁলোকে পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ বিচৰা নাই আৰু তেওঁলোকে এনে সঁজুলি বিচাৰিব নোৱাৰে যিয়ে তেওঁলোকক দ্ৰুতভাৱে পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম কৰিব । তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আমি কেৱল এনে পৰিস্থিতিত উপনীত হ’ব পৰা নাছিলো, য’ত ইৰাণীসকলে আমাৰ চৰ্তসমূহ মানি ল’বলৈ ইচ্ছুক আছিল ।’’

ভেন্সে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত মতানৈক্যৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা নাছিল, যিটো হৈছে বিশ্বৰ এক পঞ্চমাংশ তেল ট্ৰেনজিট হোৱা সংকীৰ্ণ পথ হৰমুজ জলদ্বীপ পুনৰ মুকলি কৰা । তেওঁ জোৰ দি কয় যে ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে শনিবাৰে ৱাশ্বিংটনত দুয়োপক্ষই চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিলেও তেওঁ একো গুৰুত্ব নিদিয়ে তথা আলোচনাত সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে ।

তেওঁ আৰু কয় যে আমেৰিকা অতি “নমনীয় আৰু সহযোগী” আছিল যদিও আলোচনাই অগ্ৰগতি লাভ কৰিব পৰা নাই । "আমি এটা অতি সহজ প্ৰস্তাৱ লৈ ইয়াৰ পৰা ওলাই আহিছো, বুজাবুজিৰ এটা পদ্ধতি যিটো আমাৰ চূড়ান্ত আৰু সৰ্বোত্তম প্ৰস্তাৱ । ইৰাণীসকলে ইয়াক গ্ৰহণ কৰে নে নকৰে আমি লক্ষ্য ৰাখিম ।"

ইফালে ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্প্ৰচাৰক প্ৰেছ টিভিয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি আমেৰিকাৰ অত্যধিক দাবীয়ে এটা কাঠামোত উপনীত হোৱাত বাধা দিয়াৰ বাবে তেহৰাণ আৰু ৱাশ্বিংটনৰ মাজত আলোচনাৰ অন্ত পৰে । ইয়াত কোৱা হৈছে যে বিতৰ্কৰ বিন্দুসমূহৰ ভিতৰত কেইবাটাও বিষয় আছিল, যেনে পাৰমাণৱিক অধিকাৰ আৰু হৰমুজ জলদ্বীপ ।

