ডিগ্ৰী লাভৰ পিছত ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থী উভতি যাবলগীয়াটো লজ্জাজনক: গ'ল্ড কাৰ্ড মুকলি কৰি ট্ৰাম্প

ট্ৰাম্পে কয়, এপ'লৰ চি ই অ’ৱে তেওঁক কৈছে যে আমেৰিকাত ৰাখিব পৰাৰ নিশ্চয়তা নথকাৰ বাবে তেওঁলোকে শ্ৰেষ্ঠ কলেজৰ পৰা কোনো ব্যক্তিক নিযুক্তি দিব নোৱাৰে ।

বুধবাৰে হোৱাইট হাউছৰ ৰুজভেল্ট কক্ষত ব্যৱসায়িক নেতাসকলৰ সৈতে ঘূৰণীয়া মেজমেলৰ সময়ত ভাষণ দি থকা অৱস্থাত ড’নাল্ড ট্ৰাম্প (AP)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 11, 2025 at 1:18 PM IST

7 Min Read
ৱাশ্বিংটন : ভাৰত আৰু চীনৰ দৰে দেশৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে আমেৰিকাৰ শীৰ্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰি নিজৰ দেশলৈ উভতি যাবলগীয়া হোৱাটো 'লজ্জাজনক' । এই মন্তব্য আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ । লগতে তেওঁ দাবী কৰে যে ‘ট্ৰাম্প গ'ল্ড কাৰ্ড’ৰ জৰিয়তে কোম্পানীসমূহে দেশত এনে প্ৰতিভাক নিযুক্তি দিব আৰু ধৰি ৰাখিব পাৰিব ।

বুধবাৰে ট্ৰাম্পে দহ লাখ ডলাৰৰ 'ট্ৰাম্প গ'ল্ড কাৰ্ড' মুকলি কৰি ঘোষণা কৰে যে এই এক ভিছা কাৰ্যসূচী হ’ব যাৰ দ্বাৰা প্ৰবাসীসকলক আমেৰিকাৰ নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিব । ট্ৰাম্প গ'ল্ড কাৰ্ড হৈছে এনে এক প্ৰকাৰৰ ভিছা যিটো কোনো এজন ব্যক্তিয়ে আমেৰিকাক পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে লাভ প্ৰদান কৰাৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে ।

হোৱাইট হাউছত এক ঘূৰণীয়া মেজমেলত ট্ৰাম্পে কয়, "আমাৰ দেশলৈ কোনোবা এজন মহান ব্যক্তি অহাটো এক উপহাৰৰ সমান । কাৰণ আমি ভাবোঁ তেওঁলোক এনে কিছু অসাধাৰণ ব্যক্তি হ'ব, যিসকলৰ ইয়াত থকাৰ অনুমতি নাথাকিব । কলেজৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ পিছত তেওঁলোক হয়তো ভাৰতলৈ উভতি যাব লাগিব, তেওঁলোক চীনলৈ উভতি যাব লাগিব, বা ফ্ৰান্সলৈ উভতি যাব লাগিব । তেওঁলোকে পুনৰ তালৈকে উভতি যাব লাগিব য'ৰ পৰা তেওঁলোক আহিছিল । ইয়াত থকাটো বহুত সমস্যাজনক । এইটো লজ্জাজনক । এইটো হাস্যকৰ কথা । আমি এই সমস্যাৰ সমাধান কৰি আছোঁ ।"

আই বি এমৰ ভাৰতীয়-আমেৰিকান চি ই অ’ অৰবিন্দ কৃষ্ণ আৰু ডেল টেকন’লজিছৰ চি ই অ’ মাইকেল ডেলৰ সৈতে ট্ৰাম্পে ঘোষণা কৰে যে গ'ল্ড কাৰ্ড ৱেবছাইটটো বৰ্তমান লাইভত আছে আৰু কোম্পানীসমূহে আমেৰিকাৰ ৱাৰ্টন, হাৰ্ভাৰ্ড আৰু এম আই টিৰ দৰে শীৰ্ষ আমেৰিকান বিশ্ববিদ্যালয়ত ভৰ্তি হোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক আমেৰিকাতে ৰাখিবলৈ গ'ল্ড কাৰ্ডখন 'ক্ৰয়' কৰিব পাৰে ।

ট্ৰাম্পে কয় যে তেওঁ এপ'লৰ চি ই অ’ টিম কুক আৰু অন্যান্য কাৰ্যবাহীৰ পৰা কেইবাবাৰো এই কথা শুনিছে যে তেওঁলোকে শ্ৰেষ্ঠ কলেজৰ পৰা উত্তীৰ্ণ ব্যক্তিক নিযুক্তি দিব নোৱাৰে । কাৰণ, “আপুনি নাজানে যে আপুনি সেই ব্যক্তিজনক ৰাখিব পাৰিব নে নোৱাৰে ।” ট্ৰাম্পে কয় যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক দেশৰ বাহিৰলৈ 'নিক্ষেপ' কৰা হয় ।

"আপুনি আপোনাৰ কলেজৰ পৰা প্ৰথম স্থানত স্নাতক হৈছে, কিন্তু এই কথাৰ নিশ্চয়তা দিয়াৰ কোনো উপায় নাই... যে তেওঁলোক দেশতে থাকিব পাৰিব ।" ট্ৰাম্পে কয় ।

ট্ৰাম্পে কয় যে কুকে তেওঁৰ সৈতে এই 'বাস্তৱ সমস্যা'ৰ বিষয়ে কথা পাতিছে । "বৰ্তমান এনেধৰণৰ কোনো সমস্যা নাথাকিব । আপোনালোকে জানে যে সেইসকল ব্যক্তিক কানাডা বা অন্য দেশলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল । সেয়ে আমি এই সমস্যাৰ সমাধান কৰিলোঁ ।" এই কথা উল্লেখ কৰি ট্ৰাম্পে লগতে কয় যে গ'ল্ড কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আমেৰিকাই কোটি কোটি টকা লাভ কৰিব, যিবোৰ দেশখনৰ উন্নতিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব । "গতিকে ই এটা বহুত ভাল কথা হ'ব । মই ভাবোঁ আমি কোটি কোটি ডলাৰ লাভ কৰিম, যিটো বহু কোটি কোটি ডলাৰ । গতিকে এইটো অতি ৰোমাঞ্চকৰ ।" ট্ৰাম্পে কয় ।

ট্ৰাম্পে লগতে কয় যে কোম্পানীসমূহে এতিয়া গ'ল্ড কাৰ্ডক লৈ অতি সুখী হ’ব । কিয়নো ইয়াৰ দ্বাৰা আমেৰিকাত স্থায়ী বাসস্থান প্ৰদান কৰা গ্ৰীণ কাৰ্ডতকৈ বেছি সুবিধা হ’ব ।

তেওঁ কয় যে কোম্পানীসমূহে ৱাৰ্টন স্কুল অব ফাইনেন্স, নিউয়ৰ্ক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ষ্টাৰ্ণ বিজনেছ স্কুল, হাৰ্ভাৰ্ড, এম আই টিৰ দৰে বিদ্যালয়লৈ যাব পাৰিব, “য’তেই আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পাব পাৰে, সেয়া যিকোনো স্কুলেই নহওক কিয়, আপোনালোকে এতিয়া এই কাৰ্ড কিনি উক্ত ব্যক্তিজনক আমেৰিকাত ৰাখিব পাৰিব । গতিকে ইয়াত নিশ্চয়তা আছে ।” ট্ৰাম্পে কয় ।

ট্ৰাম্পে গ'ল্ড কাৰ্ডক “গ্ৰীণ কাৰ্ড, কিন্তু বহুত ভাল, বহুত বেছি শক্তিশালী, বহুত শক্তিশালী পথ আৰু এনে এটা পথ যাৰ দ্বাৰা ডাঙৰ ব্যৱসায় কৰিব পাৰি, যিয়ে কোম্পানীবোৰকো সহায় কৰে" বুলি উল্লেখ কৰে ।

তেওঁ উদাহৰণ দি কয় যে যদি আই বি এম-এ ৱাৰ্টনত নিজৰ শ্ৰেণীৰ শীৰ্ষত থকা কোনো ব্যক্তিক নিযুক্তি দিব বিচাৰে, কিন্তু ব্যক্তিজনক দেশত থকাটোৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়তা দিব নোৱাৰে, তেন্তে কোনো কোম্পানীয়ে গ'ল্ড কাৰ্ডখন কিনিব পাৰে আৰু তাৰ দ্বাৰা "সেই কৰ্মচাৰীজন অতি দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে তাত থাকিব পাৰে । কোম্পানীসমূহৰ বাবে ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা যথেষ্ট । ই মূলতঃ গ্ৰীণ কাৰ্ডতকৈ বহুত ভাল ৰূপ । আৰু আপুনি গ্ৰীণ কাৰ্ড নাপায় । গ্ৰীণ কাৰ্ড পোৱাটো অসম্ভৱ । এইটো গ্ৰীণ কাৰ্ডতকৈ বহুত ভাল ।" ট্ৰাম্পে কয় ।

আনহাতে, গ'ল্ড কাৰ্ডৰ সবিশেষ তথ্য প্ৰদান কৰি বাণিজ্য সচিব হাৱাৰ্ড লুটনিকে কয় যে ইয়াৰ বাবে এজন ব্যক্তিৰ বাবে এক মিলিয়ন ডলাৰ আৰু এটা নিগমৰ বাবে ২০ লাখ ডলাৰ খৰচ হ’ব আৰু ইয়াত 'সম্পূৰ্ণ' আৰু 'শ্ৰেষ্ঠ' ভেটিং জড়িত থাকিব যাতে “এই লোকসকলে আমেৰিকাত থাকিবলৈ সঠিক যোগ্যতা অৰ্জন কৰাটো নিশ্চিত কৰিব পাৰে ।”

"তেতিয়াহে কোম্পানীয়ে তেওঁলোকক ইয়াত ৰাখিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব লাভ কৰাৰ এটা পথ আছে । স্পষ্টভাৱে ক'বলৈ গ'লে, তেওঁলোক আমেৰিকাত নিখুঁত মানুহ হ'ব লাগিব আৰু ভেটিঙত উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব । পাঁচ বছৰৰ পিছত তেওঁলোক নাগৰিক হ'বলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব ।" লুটনিকে কয় ।

লুটনিকৰ মতে, "এটা কোম্পানীৰ বাবে তেওঁলোকে কোনো ব্যক্তিক কাৰ্ডত ৰাখি থাকিব পাৰে, প্ৰতিখন কাৰ্ডত এজন ব্যক্তি আৰু এজন ব্যক্তিৰ বাবে ই এক মিলিয়ন ডলাৰ । ই আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বাবে এক উপহাৰ, ড'নাল্ড ট্ৰাম্পৰ অধীনত আমেৰিকাক পুনৰ মহান হ'বলৈ সহায় কৰিবলৈ ।"

লুটনিকে লগতে কয় যে ট্ৰাম্প গ'ল্ড কাৰ্ড ইতিমধ্যে অনুমোদিত ভিছাৰ অংশ, গতিকে ইয়াৰ দ্বাৰা এই দেশলৈ কেৱল 'মহান লোক' অহাটোহে নিশ্চিত হ’ব । গড় গ্ৰীণ কাৰ্ডধাৰীয়ে গড় আমেৰিকানতকৈ কম উপাৰ্জন কৰিছিল বুলি উল্লেখ কৰে ।

লুটনিকৰ মতে, "এই ধাৰণাটো ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পৰ পৰা আহিছে, তেওঁ ইয়াক উত্থাপন কৰিব বিচাৰে, আমেৰিকালৈ শ্ৰেষ্ঠ লোকক আনিব বিচাৰে । গতিকে একেটা ভিছা, কিন্তু এতিয়া মাত্ৰ শ্ৰেষ্ঠ লোকেৰে ভৰি আছে ।" ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁৰ 'গ'ল্ড কাৰ্ড' ভিছা মুকলি কৰে, যিটো এক নতুন প্ৰব্ৰজন পথ, যিয়ে বিদেশীসকলে তেওঁলোকৰ ভিছা আবেদন ক্ষিপ্ৰ কৰিবলৈ ১০ লাখ মাৰ্কিন ডলাৰ দিব পাৰিব বা কোম্পানীসমূহে আমেৰিকালৈ আনিব বিচৰা এজন বিদেশী শ্ৰমিকক পৃষ্ঠপোষকতা কৰিবলৈ ২০ লাখ মাৰ্কিন ডলাৰ দিব পাৰিব ।

হোৱাইট হাউছৰ এক ঘূৰণীয়া মেজমেল অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কয়, "অতি ৰোমাঞ্চকৰ কথাটো হ’ল, মোৰ বাবে আৰু দেশখনৰ বাবে আমি মাত্ৰ ‘ট্ৰাম্প গ'ল্ড কাৰ্ড’ মুকলি কৰিছোঁ । বুধবাৰে বিয়লি মুকলি কৰা ভিছা ৱেবছাইট trumpcard.gov আৰু ইয়াত অফিচিয়েল এপ্লিকেচনৰ লিংক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, য’ত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে যে 'ৰেকৰ্ড সময়ত আমেৰিকাৰ বাসস্থান' ।”

অফিচিয়েল ৱেবছাইটত লিখা আছে, “১৫,০০০ মাৰ্কিন ডলাৰৰ ডি এইচ এছ প্ৰচেছিং মাচুলৰ বাবে আৰু পটভূমি অনুমোদনৰ পিছত ১০ লাখ মাৰ্কিন ডলাৰৰ অৱদানৰ বাবে ট্ৰাম্প গ'ল্ড কাৰ্ডৰ সৈতে অভিলেখ সময়ত আমেৰিকাৰ বাসস্থান লাভ কৰিব ।”

